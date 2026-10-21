Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Российские гимнасты взяли серебро ЧМ и лицензию на Олимпиаду
Российские гимнасты стали вторыми в командном многоборье на чемпионате мира
Мужская сборная России по спортивной гимнастике стала второй в командном многоборье на чемпионате мира в Роттердаме и получила путевку на Олимпиаду 2028 года.
Команда России в сумме набрала 250,329 балла. Этот результат помог сборной России завоевать лицензию на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, сообщает ТАСС.
Отмечается, что гимнасты первыми из российских спортсменов отобрались на Игры-2028.
Золотые медали турнира завоевала сборная Японии (251,928 балла), бронза досталась гимнастам из Китая (249,193). Чемпионат мира в Нидерландах завершится 25 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские гимнастки вышли в финал командного многоборья на чемпионате мира в Роттердаме. В воскресенье в командный финал чемпионата вышли российские гимнасты. На прошлой неделе Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) выразила сожаление из-за невыдачи виз гимнасткам из России.