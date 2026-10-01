Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.0 комментариев
Минтруд: Размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тыс. рублей
Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2027 году максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95,5 тыс. рублей.
По словам Котякова, в 2027 году максимальная выплата работающим гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, составит более 95,5 тыс. рублей в месяц. В 2026 году этот показатель достигал лишь 83 тыс. рублей, передает ТАСС.
Кроме того, в России увеличится единовременная выплата при рождении ребенка. По словам министра, этот показатель возрастет до 30,4 тыс. рублей.
В среду эксперт Александр Балынин заявил об увеличении минимальных декретных выплат в 2027 году.
На прошлой неделе Минтруд сообщил о повышении единого пособия в 2027 году.