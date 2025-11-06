Психолог Делибалт: Современные дети не стали хрупче советских ровесников

Tекст: Вера Басилая

Делибалт отметила, что дети в век интернета живут в мире постоянного информационного потока, усилившего школьные и социальные нагрузки, передает «Газета.Ru».

По ее словам, мнение о том, что нынешнее поколение подростков стало слабее, чем в СССР, является лишь вредным стереотипом.

«Это негативное и уничижительное клише. Идея о том, что «раньше молодежь была крепче и меньше переживала» – миф», – заявила психолог.

Специалист подчеркнула, что сегодня давление на психику куда выше, и среди причин называет множество внешних факторов: от постоянной необходимости соответствовать в социальных сетях до возрастающей школьной конкуренции.

Раньше проявления последствий травли списывали на «тяжелый характер», теперь к ним относятся серьезнее: больше внимания уделяют психологическим проблемам, чаще обращаются к специалистам. Это считается проявлением заботы о ребенке, а не слабости. При этом Делибалт подчеркивает, что гиперопека не должна становиться причиной изоляции ребенка от реального опыта борьбы со стрессом. Важно вовремя оказать поддержку – иначе «маленький костер» проблем может перерасти в психологический пожар.

По словам психолога, буллинг был и в советских школах, но современная школьная травля вышла на новый уровень и переместилась в онлайн-пространство. Сегодня, по словам эксперта, давление может продолжаться и за пределами учебного заведения: появляются новые виды травли – кибербуллинг, киберсталкинг, троллинг, флейминг. Анонимность, отсутствие границ и массовость делают современный буллинг еще опаснее, подчеркнула психолог.

Сейчас, как замечает Делибалт, взрослых часто недостаточно вовлечены в реальную помощь жертвам буллинга. Отказ взрослых признать проблему только усугубляет ситуацию. Последствия кибертравли могут быть серьезными: от тревожности и социальной изоляции – до риска депрессии и суицидальных мыслей у ребенка. Агрессивное поведение может закрепляться и у обидчика, что грозит трудностями в будущем, включая проблемы с законом, подчеркнула специалист.

В случае если ребенок пострадал от кибербуллинга, Делибалт советует не оставлять его в одиночестве, внимательно реагировать на изменения в поведении, сохранять доказательства агрессии, блокировать обидчиков, обращаться в школу и при необходимости – к специалистам.

Психологи предупреждают, что у людей с выраженной склонностью к соперничеству часто были родители с токсичными нарциссическими чертами.