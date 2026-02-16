Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.0 комментариев
Tagesspiegel сообщил о провале Зеленского на конференции в Мюнхене
Мюнхенская конференция по безопасности стала провальной для Владимира Зеленского, пишет Tagesspiegel.
Мюнхенская конференция по безопасности закончилась неудачно для Владимира Зеленского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью в Tagesspiegel.
Издание подчеркивает, что после отказа США поддержать вступление Украины в НАТО, Киев теперь активно настаивает на скорейшем присоединении к Европейскому союзу, ожидая взаимную поддержку от его членов.
Однако в самой Германии и у европейских лидеров эта инициатива не вызывает энтузиазма. «В Мюнхене это предложение не находит одобрения ни у немецкого правительства, ни, например, у президента Финляндии Александра Стубба. Никаких скидок или ускоренных процедур не предусмотрено», – говорится в публикации.
Кроме того, конкретных гарантий по новым поставкам вооружений Украине на конференции озвучено не было. По словам депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, он услышал лишь высокомерные заявления и аналитические выкладки, но никакой внятной программы действий представлено не было.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал отказ от национальных интересов в пользу глобального порядка.
Стубб на той же конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте».
Премьер Дании Фредериксен назвала свою встречу с Рубио в Мюнхене конструктивной.