    Кто станет новым лидером Ирана
    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    Финляндия захотела снять запрет на транзит ядерного оружия
    Аналитики отметили резкое ослабление ракетных атак со стороны Ирана
    Шри Ланка спасла 32 моряков с торпедированного подлодкой США иранского корабля
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    Британия стала готовиться к затяжному конфликту с Ираном
    Индия увеличила закупки российской нефти
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    5 марта 2026, 11:51 • Новости дня

    Франция отказалась посетить открытие Паралимпиады из-за россиян

    Париж решил бойкотировать церемонию открытия Игр из-за флага России

    Tекст: Мария Иванова

    Открытие Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет без представителей французского правительства, протестующих против допуска россиян и белорусов под национальными флагами.

    Власти республики не приедут на торжественное мероприятие в Италию из-за допуска атлетов из России и Белоруссии, передает AFP.

    Министр Марина Феррари подчеркнула: «Франция не будет направлять представителей своего правительства на церемонию открытия Паралимпийских игр в Милане/Кортине, чтобы выразить свое несогласие с возвращением российских и белорусских спортсменов».

    Состязания в Милане и Кортина-д'Ампеццо стартуют шестого марта. Ранее Международный паралимпийский комитет восстановил в правах российскую организацию, позволив атлетам использовать национальную атрибутику, передает РИА «Новости».

    Примечательно, что ранее глава профильного комитета Франции Мари-Амели Ле Фюр исключала возможность бойкота. Она утверждала, что Париж не намерен следовать примеру других государств в этом вопросе.

    Украинские чиновники и сборная Чехии также отказались от посещения церемонии. В Кремле же неоднократно заявляли, что любой спорт должен оставаться вне политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ПКР Павел Рожков сообщил о выходе российской команды на церемонию открытия Игр-2026 под государственным флагом.

    Глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на неготовность международных чиновников вводить санкции против спортсменов из США и Израиля.

    4 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт Анпилогов: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Организатором атаки украинскими безэкипажными катерами на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море могли быть Британия или Франция. У них больше технических возможностей для таких операций. При этом подобные инциденты ведут к росту стоимости газа и для самих европейских потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «В отличие от применения пилотируемых самолетов или экипажных катеров, атака беспилотника дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», – объяснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «С момента начала СВО Украина является для ряда стран Запада удобной ширмой при проведении любых антироссийских операций, как это было с «Северными потоками». Очевидно, что тот теракт было невозможно осуществить только с зафрахтованной украинскими спецслужбами яхты «Андромеда» без помощи судов со специальным оборудованием. На мой взгляд, в ситуации с «Арктик Метагаз» мы видим концептуально схожую картину», – продолжил он.

    «У Украины нет флота, необходимого для проведения атак морскими беспилотниками. Использование же торговых судов сопряжено с гораздо большим риском неудачи и техническими нюансами – их радарное оборудование более слабое, а каналы связи не предназначены для таких операций», – отметил спикер.

    «Для защищенного проведения такого рода операций нужен военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров, который бы обеспечивал их связь, координацию, целеуказания. Таким образом, думаю, организатором атаки является одна из стран НАТО, прежде всего – Британия или Франция. Второй очередью подозреваемых я бы назвал Германию или Польшу, у них тоже есть достаточно серьезная школа морских диверсантов», – указал он.

    «Украине же, вероятно, снова была отведена роль исполнителя. При этом нельзя исключать, что европейские кураторы специально подсветили украинскую причастность к атаке, чтобы снять с себя обвинения в международном морском терроризме. Киев же находится в состоянии конфликта с Москвой, и такие его действия, по замыслу Брюсселя, должны быть обоснованы в глазах мирового сообщества», – пояснил эксперт.

    «Евросоюз и европейские члены НАТО добиваются роста рисков для всех участников цепочки перемещения российского СПГ по миру. Брюссель хочет сократить экспорт газа из России и вынудить покупателей отказываться от контрактов с Москвой», – объяснил аналитик.

    «При этом Европа бьет сама по себе. Газовый и нефтяной рынки глобальны. Российские поставки являются их неотъемлемой частью и не могут рассматриваться в отрыве от других составляющих вроде блокады Ормузского пролива или сокращения добычи Катаром. Поэтому любые инциденты с российским нефтеналивным или газовым флотом неизменно будут двигать цены вверх. И эта тенденция коснется в том числе европейских потребителей», – указал он.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    4 марта 2026, 12:15 • Новости дня
    Песков призвал МОК прояснить подход к российским спортсменам
    Песков призвал МОК прояснить подход к российским спортсменам
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный олимпийский комитет (МОК) должен прояснить расхождение позиции к российским спортсменам и атлетам из стран, которые принимают участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, на фоне обострения ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, МОК должен объяснить, почему существует разница в отношении к российским спортсменам и атлетам из стран, которые участвуют в ближневосточном конфликте, передает РИА «Новости».

    Песков отметил: «Смотрю как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения».

    Ранее МОК сообщил, что не располагает инструментами для выполнения резолюции об олимпийском перемирии, подчеркнув важность сохранения спорта как символа надежды и мира.

    После начала СВО большинство российских спортсменов были отстранены от участия в международных соревнованиях, а проведение турниров на территории России было запрещено. В 2022 году основанием для санкций стало «нарушение олимпийского перемирия» из-за событий на Украине после Олимпиады в Пекине.

    В октябре 2023 года МОК лишил ОКР статуса национального олимпийского комитета за включение в состав советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Позднее ОКР исключил этих членов, внеся изменения в устав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в период Олимпиады. Лавров заявил, что санкций против спортсменов США и Израиля не существует. Медведев отметил равнодушие к возможным санкциям МОК против США и Израиля.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Макрон выразил поддержку Испании после угроз Трампа

    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    2 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции
    Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

    Об этом он заявил во время программной речи, посвященной вопросам ядерного сдерживания, передает РИА «Новости».

    «Я приказал увеличить число ядерных боеголовок нашего арсенала», – подчеркнул Макрон. Он также отметил, что Франция прекращает практику открытого информирования о количестве своих ядерных зарядов.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Британию и Францию в практическом манипулировании вопросом ядерного оружия в отношении киевского режима.

    2 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Пользователи соцсетей Франции назвали Макрона клоуном из-за речи

    Tекст: Денис Тельманов

    В сети появились сотни гневных комментариев, где Эммануэля Макрона обвинили в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с программной речью о ядерном сдерживании, в которой анонсировал расширение ядерной доктрины и увеличение числа боеголовок, передает РИА «Новости».

    Он заявил о присоединении восьми европейских стран к новой французской доктрине и дал понять, что Париж готов делиться технологиями с союзниками.

    В ответ на это пользователи французских соцсетей массово обрушились на президента с критикой, назвав его «клоуном» и обвинив в предательстве национальных интересов.

    Один из комментаторов отметил: «Предатель Франции бесплатно делится нашим ядерным оружием с другими европейскими странами, которые покупают вооружения у США!!!! Клоун!».

    Другой пользователь написал: «Хватит играть в военачальника. Вы смешны».

    Некоторые пользователи сочли, что речь Макрона – не демонстрация силы, а прямая угроза другим странам. Прозвучало мнение, что «продвинутая» доктрина Макрона – это попытка оправдать превентивную войну.

    Один из французов задался вопросом: «Вы хотите нашей смерти?». По мнению многих, заявления президента только усугубляют напряженность в Европе и вызывают беспокойство среди граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция объявила об усилении военного присутствия и поддержке союзников на Ближнем Востоке после удара иранских дронов по французской базе в ОАЭ.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в Париже заявил, что страна готова участвовать в защите государств Персидского залива в рамках международных соглашений и коллективной самообороны.

    Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

    2 марта 2026, 12:27 • Новости дня
    Франция заявила о готовности защищать страны Персидского залива

    Франция выразила готовность участвовать в обороне государств Персидского залива

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в Париже заявил, что Франция готова принимать участие в защите стран Персидского залива в соответствии с международными соглашениями и принципами коллективной самообороны.

    По словам Барро, Франция готова принимать участие в защите стран Персидского залива в соответствии с международными соглашениями и принципами коллективной самообороны, передает РИА «Новости».

    Также Барро подтвердил, что по военно-морской базе Франции в ОАЭ был нанесен удар беспилотником, и указал, что жертв среди личного состава нет. Французский министр уточнил, что ангар французской базы в Эмиратах был поражен в результате атаки беспилотника, целью которой стал порт Абу-Даби, однако ущерб оказался лишь материальным и ограниченным.

    Ранее агентство AFP сообщило, что удар по базе нанес иранский беспилотник, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. Министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен заявила, что французские военные на базе приведены в состояние максимальной готовности из-за быстро меняющейся ситуации.

    Париж перенаправил единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Франция, Германия и Британия выразили готовность обороняться от Ирана.

    После удара иранских дронов по французской базе в ОАЭ президент Франции Эммануэль Макрон объявил об усилении военного присутствия и поддержке союзников на Ближнем Востоке.

    СМИ писали, что гибель аятоллы Хаменеи и удары по Ирану раскололи Евросоюз.

    3 марта 2026, 01:36 • Новости дня
    Паралимпийский комитет запретил украинской сборной форму с картой страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская команда не сможет выступить на Паралимпийских играх в Италии в заготовленной парадной форме с картой страны в границах 1991 года из-за политического характера изображения.

    Международный паралимпийский комитет не допустил украинских спортсменов к использованию парадной формы с картой страны, сообщает ТАСС.

    По словам главы Паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича, комитет заявил, что форма «политическая» и не разрешил ее надевать на официальных мероприятиях. «Международный паралимпийский комитет сказал: “Нет, нет, нет – так не пойдет!” Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме», - сообщил он.

    Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта. Российские участники смогут соревноваться с флагом и гимном.

    2 марта 2026, 12:19 • Новости дня
    Танкер Ethera пришвартовали в бельгийском порту Зебрюгге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бельгийский порт Зебрюгге подтвердил, что танкер Ethera, который был ранее задержан в Северном море бельгийскими военными при поддержке двух вертолетов ВС Франции, действительно пришвартован в этом порту.

    Порт Зебрюгге подтвердил, что танкер Ethera, задержанный бельгийскими военными и поддержанный двумя французскими вертолетами, пришвартован в этом порту, передает РИА «Новости».

    Представитель порта сообщил: «Этот корабль действительно пришвартован в нашем порту в Зебрюгге». Он подчеркнул, что администрация порта не участвовала в операции по задержанию судна и порекомендовал обращаться за деталями в министерство обороны страны и лично к министру Тео Франкену.

    В ночь на воскресенье военные Бельгии задержали в Северном море танкер Ethera, идущий под флагом Гвинеи, который, как сообщается, подпадает под европейские санкции. Российское посольство в Бельгии заявило, что не получало уведомлений от местных властей о задержании судна, а также не располагает информацией о национальности членов экипажа. По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, посол Бельгии в России был проинформирован об этом инциденте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бельгии захватили танкер, связанный с так называемым теневым флотом России. Бельгия объяснила свои действия необходимостью соблюдения санкций против Ирана.

    3 марта 2026, 14:21 • Новости дня
    Лавров: Предложение Путина по встрече лидеров «ядерной пятерки» актуально

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров «ядерной пятерки» сохраняет свою актуальность, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции.

    Лавров подчеркнул, что разговор между Россией, Китаем, США, Британией и Францией не просто назрел, а уже «давно перезрел», передает ТАСС. Он выразил надежду, что в администрации президента США Дональда Трампа понимают важность такого диалога и будут готовы к серьезному обсуждению.

    Лавров уточнил, что между Москвой и Вашингтоном продолжается контакт на разных уровнях и по различным направлениям, включая отдельные кризисы и двусторонние отношения. По его словам, необходим «принципиальный всеобъемлющий разговор» о том, как США видят современный мир, свою роль и позиции других крупных держав. Это особенно важно для ядерных государств, учитывая их особую ответственность.

    «И в ответ они будут понимать и уважать национальные интересы других великих держав. Хотя бы великих держав. И такое понимание постоянно присутствовало», – сказал глава МИД. Лавров отметил, что на основании контактов с госсекретарем США Марко Рубио и встреч президента Путина с Трампом у Москвы сложилось впечатление, что американская сторона заинтересована в уважении своих и чужих национальных интересов.

    В 2024 году Китай организовал встречу пяти ядерных держав на уровне экспертов в Дубае, где обсуждались ядерная стратегия и политика.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны. После этого в соцсетях обвинили Макрона в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

    3 марта 2026, 14:44 • Новости дня
    Лавров спрогнозировал обсуждение слов Макрона о ядерном оружии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона по поводу применения ядерного оружия, сделанные накануне, привлекут внимание различных экспертов и государственных структур, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Париж выразил готовность применить ядерное оружие для защиты интересов, выходящих за пределы национальных границ, передает ТАСС.

    «Это такая тоже интересная тема для размышлений. Я уверен, что комментарии последуют из самых разных политологических, академических, да и государственных кругов», – заявил министр на пресс-конференции.

    Он также обратил внимание на рост риска выхода из-под контроля проблем, связанных с распространением ядерного оружия, и отметил, что подобные инициативы могут спровоцировать гонку вооружений. Он напомнил, что Россия намерена последовательно защищать принципы нераспространения ядерного оружия и категорически противостоять действиям, способным подорвать эти основы.

    Лавров добавил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке способствует усилению угрозы глобальной ядерной безопасности. На вопрос о серьезности глобальных рисков в связи с этим конфликтом министр ответил: «Угроза обостряется, я бы сказал, нарастает».

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны. После этого в соцсетях обвинили Макрона в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

    3 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Франция решила укрепить оборону Кипра ПВО и фрегатом

    CNA: Кипр получит от Франции противодроновые системы

    Tекст: Мария Иванова

    Париж усилит оборону островного государства ракетными комплексами и боевым кораблем после серии ударов беспилотников по расположенным там объектам Британии, пишет Кипрское информационное агентство (CNA).

    Французская сторона направит на остров средства противовоздушной и противодроновой обороны, а также военное судно для укрепления безопасности, передает РИА «Новости». Эти меры принимаются на фоне атак на иностранные военные объекты в регионе.

    «Франция развернет на Кипре системы противоракетной и противодроновой обороны, а также фрегат, чтобы усилить его оборонительные возможности после недавних событий», – отмечается в публикации агентства.

    Президент республики Никос Христодулидис в понедельник дважды созванивался с французским лидером Эммануэлем Макроном и запросил помощь. Также он обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с просьбой прислать фрегат, на что Берлин, по данным источников, отреагировал положительно.

    Ранее власти Кипра подтвердили удар беспилотника по базе ВВС Британии Акротири, назвав ущерб незначительным. Позже были перехвачены еще два дрона, из-за угрозы атаки на британских объектах и в аэропорту Пафоса проводилась эвакуация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, база военно-воздушных сил Британии Акротири на Кипре подверглась атаке двух беспилотников.

    В понедельник службы безопасности объявили срочную эвакуацию в международном аэропорту Пафоса из-за угрозы с воздуха.

    Ранее Лондон принял решение о временной эвакуации второстепенного персонала с военного объекта.

    3 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    Макрон подтвердил отправку авианосца в Средиземное море

    Макрон отправил авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о передислокации авианосца «Шарль де Голль» в Средиземное море и усилении военных объектов на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что отдал приказ передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» вместе с ударной группой в Средиземное море, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что решение связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

    В своем обращении к нации Макрон также подчеркнул, что Франция укрепит безопасность своих военных баз в ближневосточном регионе. Он отметил, что две из этих баз уже подверглись ударам, в результате чего был нанесен материальный ущерб. Париж намерен усилить меры безопасности и в своих дипломатических представительствах в регионе.

    Кроме того, президент Франции сообщил, что за последние часы в союзнических странах ближневосточного региона были размещены дополнительные истребители Rafale, системы противоракетной обороны и радары.

    Ранее СМИ писали, что Париж перенаправил единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана.

    Франция усилит оборону Кипра ракетными комплексами и боевым кораблем после серии ударов беспилотников по объектам Британии.



    4 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Британия поддержала обновленную ядерную доктрину Франции

    Британия поддержала обновленную концепцию Макрона по ядерному сдерживанию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон выразил одобрение инициативам Парижа по реформированию сотрудничества в сфере ядерной безопасности, отметив значимость совместных действий для европейской стабильности.

    Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Франции, предложенную президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС. В заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера говорится: «Мы приветствуем предложения, выдвинутые президентом Макроном, по более тесному сотрудничеству с союзниками по ядерным вопросам». Также отмечено, что Британия и Франция намерены совместно предотвращать угрозы в адрес Европы.

    Концепция Макрона предполагает продвинутую систему сдерживания, в том числе засекречивание состава французских ядерных арсеналов. Это направление представлено Парижем как новый этап укрепления безопасности на европейском континенте.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ядерное сдерживание остается основой глобальной стабильности, однако важно помнить о необходимости соблюдения режима нераспространения ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон представил концепцию «продвинутого сдерживания» и распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале страны. Он также заявил о засекречивании состава ядерных арсеналов.

    Доктрина Макрона предполагает участие в программе ядерного вооружения партнеров Франции по Евросоюзу. Власти Германии уже начали участвовать в этой программе, власти Польши выразили желание присоединиться.

    В тот же день в ответ на инициативу Макрона пользователи французских соцсетей обрушились на президента с критикой и обвинили его в предательстве национальных интересов.

    А МИД России назвал заявления Парижа об увеличении ядерного арсенала опасным и дестабилизирующим фактором на фоне антироссийской риторики НАТО.

    4 марта 2026, 13:38 • Новости дня
    В МИД назвали заявления Франции по ядерному арсеналу дестабилизирующими

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва считает недавние заявления Парижа о готовности увеличить ядерный арсенал опасным и дестабилизирующим фактором на фоне антироссийской риторики НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова назвала заявления Франции о планах по нетранспарантному наращиванию ядерного потенциала крайне дестабилизирующим развитием событий, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула: «Заявления о намерении Парижа приступить к нетранспарантному наращиванию своего ядерного арсенала... само по себе являющееся крайне дестабилизирующим развитием событий, следует рассматривать в более широком контексте».

    Захарова добавила, что такой шаг Франции сопровождался враждебной риторикой в адрес России и полностью соответствует негативным тенденциям в деятельности НАТО, которые идут под антироссийскими лозунгами, особенно в военно-ядерной сфере.

    На брифинге Захарова также отметила, что расширение ядерных возможностей НАТО требует от России повышенного внимания и тщательного учета при военном строительстве и планировании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что высказывания Макрона о применении ядерного оружия привлекут внимание экспертов и госструктур. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заявление Макрона о важности ядерного сдерживания для мировой стабильности.

    4 марта 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль оценил слова Макрона о роли ядерного сдерживания

    Песков согласился с Макроном о фундаментальной роли ядерного сдерживания

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о значимости ядерного сдерживания для поддержания мировой стабильности.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал положения обновленной ядерной доктрины Парижа, передает ТАСС.

    В ходе брифинга представитель Кремля согласился с мнением президента Франции Эммануэля Макрона о механизмах защиты.

    «Доля правды здесь есть – и изрядная доля правды. Действительно, ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности», – заявил чиновник.

    По словам Пескова, позиция французского лидера в вопросе обеспечения международной безопасности является справедливой и обоснованной.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о внесении значительных изменений в ядерную доктрину страны.

    Также Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

    После этого в соцсетях обвинили Макрона в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

