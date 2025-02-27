Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
Армения завершила строительство КПП «Маргара» готова открыть границу с Турцией
Армения завершила строительство КПП «Маргара» и готовится открыть границу с Турцией
Армения завершила строительство контрольно-пропускного пункта «Маргара» на границе с Турцией и выразила готовность к открытию границы, заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.
Армения завершила строительство контрольно-пропускного пункта (КПП) «Маргара» на границе с Турцией и готова к открытию границы, передает ТАСС. Об этом сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян на брифинге в Ереване. По его словам, строительство завершено, и КПП готов к эксплуатации.
Худатян подчеркнул, что вместе с премьер-министром республики они лично посетили пограничный пункт. Это событие является значимым шагом для Армении, однако, как отметил министр, решение об открытии границы носит политический характер и зависит не только от армянской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники продолжат нести службу в стране. В другой статье сообщалось, что стратегическое партнерство Армении с Соединенными Штатами показало суверенную неполноценность Армении . Также Армения и Россия согласовали параметры охраны границ с Ираном и Турцией.