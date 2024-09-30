Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.13 комментариев
На журналистов телеканала «360» совершено нападение в Москве
Неизвестные напали на журналистов телеканала «360», инцидент произошел в понедельник на территории Битцевского леса в Москве.
Журналиста Александра Молочко избили, когда тот выполнял редакционное задание, сообщается в Telegram-канале телеканала.
По данным «360», после обращения директора департамента защиты прав журналистов Ассоциации журналистов БРИКС Ивана Мельникова СК возбудил по факту нападения уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов в уголовном праве России».
В апреле СК возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в связи с нападением на съемочную группу федерального телеканала в Московской области.