Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.0 комментариев
После нападения на журналистов в Подмосковье возбуждено дело
СК возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в связи с нападением на съемочную группу федерального телеканала в Московской области.
В Telegram-канале ведомства указано, что во время съемок очередного сюжета по этой теме в одном из поселков Красногорского городского округа на съемочную группу телеканала напали охранники строительного объекта. Журналисты получили травмы, их аппаратура была разбита.
По словам жителей соседних поселков, охранники строительного объекта необоснованно применяли физическую силу и к ним.
В данный момент проводится следственная проверка. Расследование дела на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.