После нападения на журналистов в Подмосковье возбуждено дело

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что во время съемок очередного сюжета по этой теме в одном из поселков Красногорского городского округа на съемочную группу телеканала напали охранники строительного объекта. Журналисты получили травмы, их аппаратура была разбита.

По словам жителей соседних поселков, охранники строительного объекта необоснованно применяли физическую силу и к ним.

В данный момент проводится следственная проверка. Расследование дела на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.