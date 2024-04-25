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    США тайно готовили ВСУ к ударам ракетами ATACMS по территории России
    Литва решила вернуть военнообязанных украинцев на родину
    Лукашенко: Оппозиция хочет захватить Кобринский район Белоруссии и ввести туда войска НАТО
    В Совфеде заявили о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США
    Путин назвал задачи модернизации налоговой системы
    МИД не исключил понижение дипотношений с США в случае конфискации активов
    Путин объяснил, почему Россия не всегда симметрично отвечает на санкции
    Путин: Трудовая миграция не решит проблему дефицита кадров в России
    Путин призвал не допускать беспредела с изъятием детей из семьи
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина потеряла право на существование

    Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сердце художника против культурных «ждунов»

    Люди и на фронте, и в тылу должны видеть: те, кому от природы больше дано, на их стороне, а не сами по себе. Но культурная мобилизация не означает, что всех творческих людей нужно заставить ходить строем.

    11 комментариев
    25 апреля 2024, 17:33 • Новости дня

    Путин рассказал о работе «народного ВПК»

    Путин рассказал о работе «народного ВПК»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России активно работает «народный ВПК», Минобороны не успевает фиксировать все предложения, поступающие от людей в этой отрасли, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Так называемый народный ВПК уже работает вовсю, Минобороны не успевает за предложениями отследить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения», – рассказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что успех на поле боя напрямую связан с эффективностью и скоростью решения технологических задач.

    В феврале министр обороны Сергей Шойгу рассказывал о появлении в России «народного военно-промышленного комплекса» – россияне самостоятельно начали осваивать производство военной техники для нужд СВО.

    25 апреля 2024, 09:52 • Новости дня
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились кадры ракетного удара ВС России по эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области.

    Судя по видео, состав был поражен авиационной ракетой класса «воздух-поверхность» либо ОТРК «Искандер», пишет «Российская газета».

    Уточняется, что удар был нанесен 19 апреля, однако видео с места событий в соцсетях появилось только сейчас.

    Ранее в подполье сообщили, что личный состав ВСУ, размещенный в Доме культуры и гимназии, был уничтожен в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области.

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    24 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине

    Пентагон: Джо Байден одобрил поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине еще в феврале

    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден санкционировал передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS в феврале, они вошли в мартовский пакет помощи и были поставлены Киеву в апреле, сообщили в Пентагоне.

    В Минобороны США уточнили, что дальнобойные ракеты передавались Украине для использования в пределах якобы суверенной украинской территории. При этом Киев просили держать в секрете передачу ATACMS, передает РИА «Новости».

    Между тем источники агентства Reuters утверждают, что ракеты действительно были включены в пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, и Киев их впервые применил против российской цели рано утром 17 апреля, передает ТАСС.

    Сколько точно было отправлено ATACMS Украине, не указывается.

    Ранее в Сенате США заявили о возможной передаче Киеву ракет ATACMS в конце апреля. Между тем Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили 10 американских ракет ATACMS.

    Напомним, Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине.

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    25 апреля 2024, 09:05 • Новости дня
    Танк Abrams выследили и уничтожили «Ланцетом» после трех дней «охоты»
    Танк Abrams выследили и уничтожили «Ланцетом» после трех дней «охоты»
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в течение трех дней выслеживали американский танк Abrams на Авдеевском направлении, а затем уничтожили его с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщил командир взвода спецназначения с позывным Игла.

    По его словам, в первый день Abrams хотели поразить, однако ВСУ очень серьезно его защищали. Также российский беспилотник глушил системы РЭБ – Abrams никогда не находился на одном месте, постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку, передает РИА «Новости».

    По словам командира, операторы БПЛА ZALA вели воздушную разведку, а после обнаружения танка тщательно проанализировали действия его экипажа, а также воздушную и радиоэлектронную обстановку в районе. Позднее ВС России выбрали подходящее время и метеоусловия и нанесли удар по танку «Ланцетом», уничтожив его.

    Ранее газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    25 апреля 2024, 08:31 • Новости дня
    Усиленная нацбатами группировка ВСУ не смогла прорвать оборону России под Тернами

    Марочко: Усиленная нацбатами группировка ВСУ не смогла прорвать оборону России под Тернами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка ВСУ, усиленная нацбатальонами, не смогла прорвать оборону российских военнослужащих в районе Тернов в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, трехкратно возросла активность украинских войск в районе Тернов, куда также отправили националистические подразделения, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что украинским боевикам не удалось прорвать оборону ВС России. Он добавил, что на упомянутом участке фронта ВСУ также увеличили число «огневых налетов» при помощи артиллерии и беспилотников.

    Ранее подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Тернов.

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    24 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Трофейную технику ВСУ привезли на Поклонную гору в Москве
    Трофейную технику ВСУ привезли на Поклонную гору в Москве
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трофейную технику ВСУ американского, британского, чешского, шведского производства привезли на Поклонную гору в Москве для выставки Министерства обороны России.

    Отмечается, что доставлены украинский танк Т-64, бронемашина «Козак-2», БТР MaxxPro США, БМП-1 производства Чехии, британская Mastiff, передает ТАСС.

    До этого на выставку уже привезли немецкую БМП Marder, американские БТР М113 и БМП Bradley, а также турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.

    Ранее Минобороны сообщало, что организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими во время СВО. В парке Победы на Поклонной горе будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран.

    Выставка откроется 1 мая 2024 года и продлится месяц.

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    25 апреля 2024, 08:13 • Новости дня
    Польша заявила о готовности помочь Украине вернуть призывников
    Польша заявила о готовности помочь Украине вернуть призывников

    Tекст: Александра Юдина

    Польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны, заявил каналу Polsat глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    По его словам, у польского правительства есть возможность помочь Украине, Варшава может содействовать и в перевозке этой категории граждан Украины из Польши, если Киев об этом попросит, передает ТАСС.

    Ранее Польша начала рассматривать иски о выдаче Киеву украинских уклонистов.

    Тем временем на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики. В Киеве начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Более того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели.

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    25 апреля 2024, 13:04 • Новости дня
    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»

    Политолог Скачко: США могли передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по территории России

    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поставка дальнобойных ракет ATACMS могла обсуждаться во время визита Виктории Нуланд в Киев в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы». Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США тайно передали ВСУ ракеты ATACMS.

    «Офис Зеленского склонен хвастать своими достижениями по выпрашиванию у Запада оружия. Однако не стоит удивляться тому факту, что в случае с ATACMS в Киеве просили о секретности», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он связывает это с тем, что украинское руководство совместно с американскими чиновниками и инструкторами разрабатывали план действий ВСУ. Собеседник в этой связи напомнил о визите Виктории Нуланд на Украину в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы».

    «Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ – по промышленной и социальной инфраструктуре. Целью мог стать и Крымский мост, ведь руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) неоднократно говорил о намерении уничтожить его. Для реализации задуманного Киеву необходимо соответствующее вооружение. Я думаю, что тогда и было решено выдать ATACMS», – допускает Скачко.

    Он подчеркнул: если на Западе обсуждается передача ВСУ какого-либо вооружения, это почти наверняка означает, что оно уже на Украине и, скорее всего, используется. Вместе с тем Белый дом пытается снять с себя всяческую ответственность и заявляет, что ATACMS будут использованы «в пределах суверенной украинской территории». «Таким образом, во-первых, американские чиновники перестраховываются, дабы избежать ответных действий со стороны Москвы. Во-вторых, они строят из себя «демократов», а также пытаются убедить мир в том, что ВСУ ведут войну по всем правилам. Но за этим скрывается их убежденность в том, что в борьбе против России все средства хороши», – уточнил политолог.

    При этом заявления, которые тиражирует западная пресса о неудачах украинской армии и возможных будущих территориальных потерях Украины, и военная помощь Киеву вполне укладываются в общую картинку. «Одной рукой США «подстилают соломку» на случай поражения, которое неизбежно, а с другой – стараются каким-то образом спасти ситуацию, полагаясь на авось», – пояснил Скачко.

    Ранее стало известно, что США в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Позднее эту информацию подтвердил представитель Пентагона Гаррон Гарн. По его словам, о поставках не объявляли ранее по просьбе Киева.

    «В феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта отправка началась в марте», – заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Точное количество переданных ракет он не указал. Официально передача ATACMS должна состояться только в рамках недавно подписанного американским президентом Джо Байденом пакета помощи на 61 млрд долларов.

    При этом, по информации агентства, украинская армия уже успела применить их для атаки по российским военным. По словам источника, это произошло ранним утром 17 апреля. Издание Politico утверждает, что ATACMS применялись украинскими военнослужащими уже дважды – якобы еще один удар был нанесен «совсем недавно» к востоку от Бердянска Запорожской области.

    В Пентагоне заявили, что передали Украине ракеты ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории». «И это все на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Зеленского», – прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS «исподтишка» невозможно оправдать. По его словам, это усиливает угрозу безопасности Крыма и других регионов России. Посол назвал циничными заявления американской стороны о том, что украинские военные якобы пообещали не применять ATACMS для ударов по российской территории.

    «Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников?» – отметил он. Дипломат напомнил, что ВС РФ уже сбили несколько ракет ATACMS и продолжат это делать.

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    25 апреля 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не всегда симметрично отвечает на санкции

    Путин заявил об отсутствии выгоды для России всегда отвечать на санкции Запада симметрично

    Путин объяснил, почему Россия не всегда симметрично отвечает на санкции
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия должна искать выгоду, принимая решение об ответе на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Путин, комментируя предложение ввести ограничения, аналогичные тем, что вводят недружественные страны, отметил, что России действовать по «правилу талиона» не всегда выгодно, передает ТАСС.

    «Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно – в целом», – уточнил он. «Запреты иногда выгодная штука – поставить на место тех, кто нам запрещает. Но иногда невыгодная», – добавил глава государства.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин в четверг прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать, каким будет ответ России на возможное изъятие российских активов на Западе.

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    25 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    Путин: Трудовая миграция не решит проблему дефицита кадров в России
    Путин: Трудовая миграция не решит проблему дефицита кадров в России
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ближайшие годы будет испытывать нехватку работников – и эту проблему невозможно решить с помощью мигрантов, заявил глава государства Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «По оценке экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций. Его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит, нам нужны другие подходы», – сказал президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в этой связи перед системой профессионального образования стоит задача по подготовке современных специалистов, ее цель – давать такие навыки и квалификации, которые обеспечат интересую, надежную и хорошо оплачиваемую работу.

    Ранее Путин отметил рекордно низкую безработицу в России.

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    25 апреля 2024, 16:08 • Новости дня
    Путин назвал задачи модернизации налоговой системы
    Путин назвал задачи модернизации налоговой системы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Сейчас правительство вместе с деловыми, общественными объединениями, субъектами Федерации и парламентом работают над этим важнейшим вопросом, обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения. Повторю: обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Путин добавил, что «модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктурные, социальные, кадровые проекты. Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса».

    Ранее Путин заявил, что позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы.

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    24 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    Антонов назвал угрозой столкновения ядерных держав решение США о помощи Киеву

    Посол Антонов: США балансируют на грани столкновения ядерных держав

    Tекст: Вера Басилая

    США наносят тяжелейший удар по возможности восстановления отношений с Россией, балансируя на грани столкновения ядерных держав, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, комментируя подписание президентом США Джо Байденом закона по поставке оружия Украине, отметил, что «гремучая смесь» законов говорит о «враждебной радикализации сознания местных правящих кругов», а Вашингтон занимается смертельной эквилибристикой на горящей земле, передает ТАСС.

    По его словам, США готовы броситься в пропасть и увлечь за собой других, потому что не могут удержать изношенный ими миропорядок.

    Ранее Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий оказание военной помощи Киеву. В Пентагоне заявили, что в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, а также боевые машины пехоты (БМП) Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS и другие.

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    25 апреля 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин назвал неуместными претензии к собственникам приватизированных предприятий
    Путин назвал неуместными претензии к собственникам приватизированных предприятий
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Претензии к собственникам приватизированных предприятий, которые успешно работают и помогают обеспечивать национальную безопасность России, неуместны, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Например, если актив был приватизирован в начале 90-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра, федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки. Сейчас не буду говорить, сознательно это было сделано или нет, неважно. Но факт остается фактом», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    «Правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой. А значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», – уточнил он.

    Ранее Путин заявил, что изъятие бизнеса оправдано только в случае, когда бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин в четверг прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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    24 апреля 2024, 18:52 • Новости дня
    Командира ВСУ заочно приговорили за приказ бомбить нефтебазу в России

    К 18 годам заключения заочно приговорен командир ВСУ за приказ бомбить нефтебазу под Брянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир ВСУ заочно приговорен к 18 годам лишения свободы за приказ сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области, сообщили в пресс-службе СК РФ.

    Как сообщили в СК, командиру 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгению Булацику, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Теракт», приговором суда заочно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    Ранее был вынесен приговор двум украинским военным по делу о гибели пятерых мирных жителей в Мариуполе.

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    24 апреля 2024, 21:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин указал на допущенные в ходе борьбы с паводком ошибки

    Политолог Мартынов: Действия президента направлены на оптимизацию борьбы с последствиямипаводком

    Эксперт: Путин указал на допущенные в ходе борьбы с паводком ошибки
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    «Президент фактически взял под личный контроль решение проблем регионов, пострадавших от паводка. Такое внимание к ситуации говорит о том, что координация всех уровней власти и ведомств, призванных устранять последствия ЧС, выйдет на качественно новый уровень», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.

    «Владимир Путин прошелся по всем наболевшим вопросам. Обсуждалась ситуация с временным перемещением людей, выплатами компенсаций, восстановлением жилья и медицинским сопровождением субъектов. Он четко и конструктивно указывал на допущенные в ходе борьбы со стихией ошибки. Думаю, уже в ближайшее время они будут устранены», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Действия главы государства направлены на максимальную оптимизацию работы всех лиц, вовлеченных в устранение последствий паводка. Его задача – создать эффективную, слаженную систему, которая будет трудиться на благо пострадавших граждан. Особо ценно то, что президент уделил много внимания проблемам простых людей», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, после победы над текущим паводком будет проведена тщательная работа над ошибками. «Владимир Путин всегда отличался хорошими способностями совершенствовать имеющиеся институты, поэтому уже сейчас он заострил внимание на важности предотвращения в будущем столь разрушительных последствий», – резюмирует Мартынов.

    В среду Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка. Президент подчеркнул, что наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области, где ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен.

    «Для граждан не важно, абсолютно безразлично, какой уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия. Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и четко», – заявил президент.

    Кроме того, глава государства потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и решить вопрос с дополнительными отпусками. По его словам, в настоящий момент размер выплат составляет лишь 10, 50 или 100 тыс. рублей. Путин также дал указание регулярно докладывать ему о ходе восстановления пострадавшего жилья.

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    25 апреля 2024, 16:02 • Новости дня
    Путин заявил, что речи о пересмотре приватизации не идет

    Путин: Пересмотра приватизации нет, бизнес изымают только при ущербе безопасности России

    Путин заявил, что речи о пересмотре приватизации не идет
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Изъятие бизнеса оправдано только в случае, когда бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть: речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам. Хочу еще раз обратить внимание – и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах: изъятие бизнеса оправдано только в той ситуации, о которой было только что мною сказано», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Ранее Путин заявил, что условия для ведения и развития бизнеса в России будут максимально предсказуемыми.

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    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Зеленского обидело, что он не еврей

      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

    • Польша запросила ядерную бомбу

      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

    • Новая эпоха в отношениях России и США

      То, что США все-таки выписали президенту Украины чек на 60 млрд долларов, одновременно присвоив замороженные активы России, означает возвращение Вашингтона к двухпартийной политике, а также то, что у американской элиты есть более-менее понятный план действий по Украине до конца года.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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