Al-Monitor: США вывели войска с базы Ат-Танф в Сирии
Американские военнослужащие, покинувшие в среду базу Ат-Танф на юге Сирии, перебрасываются в Иорданию, где продолжат выполнение поставленных задач, сообщает в пятницу портал Al-Monitor со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
Американские военные, покинувшие в среду базу Ат-Танф на юге Сирии, переброшены в Иорданию, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала Al-Monitor.
Центральное командование вооруженных сил США подтвердило завершение вывода контингента с базы, подчеркнув, что операция по переброске сил в Иорданию практически завершена.
Источник Al-Monitor пояснил, что после ухода американских войск силы, связанные с правительством в Дамаске, взяли под контроль стратегически важный пограничный переход. По словам представителя Пентагона, американские военнослужащие продолжат выполнять задачи в регионе уже с территории Иордании.
Al-Monitor отмечает, что уход США из Ат-Танфа завершает важный этап многолетней операции Пентагона против «Исламского государства*» (организация запрещена в России) на Ближнем Востоке.
