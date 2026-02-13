Al-Monitor: США вывели войска с базы Ат-Танф в Сирии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские военные, покинувшие в среду базу Ат-Танф на юге Сирии, переброшены в Иорданию, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала Al-Monitor.

Центральное командование вооруженных сил США подтвердило завершение вывода контингента с базы, подчеркнув, что операция по переброске сил в Иорданию практически завершена.

Источник Al-Monitor пояснил, что после ухода американских войск силы, связанные с правительством в Дамаске, взяли под контроль стратегически важный пограничный переход. По словам представителя Пентагона, американские военнослужащие продолжат выполнять задачи в регионе уже с территории Иордании.

Al-Monitor отмечает, что уход США из Ат-Танфа завершает важный этап многолетней операции Пентагона против «Исламского государства*» (организация запрещена в России) на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе.

Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийское море.

NYT сообщила о переброске авианосца Gerald R Ford на Ближний Восток.



