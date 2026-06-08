Tекст: Вера Басилая

Польское издание WNP пишет, что трудовые мигранты с Украины массово уезжают в страны Западной Европы, освобождая вакансии для выходцев из других регионов мира, передают «Вести».

Местные предприятия успешно восполняют нехватку кадров за счет привлечения специалистов из стран Южной Америки и Азии.

Издание WNP отмечает, что процесс замещения персонала носит необратимый характер. «Даже после окончания войны у многих украинцев могут возникнуть проблемы с возвращением на польский рынок труда. Компании, которые уже наняли работников из Азии или Колумбии, не захотят увольнять их только для того, чтобы снова нанять украинцев», – подчеркивается в публикации.

Общее число иностранных специалистов в польской экономике превысило 1,17 млн человек. Хотя украинцы пока остаются самой многочисленной группой работников, их доля на внутреннем рынке систематически сокращается.

В марте польская погранслужба выдворила за пределы страны более 100 граждан Украины.

В прошлом году число украинских беженцев в республике сократилось до 983 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, что растущие потоки украинских мигрантов из Польши создают дополнительные трудности для Германии.