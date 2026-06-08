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WNP: Уезжающих из Польши украинцев заменили мигранты из Латинской Америки
Граждане Украины стремительно теряют рабочие места в Польше из-за массового притока дешевой рабочей силы из Колумбии, Филиппин, Индии и Непала, сообщает польский портал WNP.
Польское издание WNP пишет, что трудовые мигранты с Украины массово уезжают в страны Западной Европы, освобождая вакансии для выходцев из других регионов мира, передают «Вести».
Местные предприятия успешно восполняют нехватку кадров за счет привлечения специалистов из стран Южной Америки и Азии.
Издание WNP отмечает, что процесс замещения персонала носит необратимый характер. «Даже после окончания войны у многих украинцев могут возникнуть проблемы с возвращением на польский рынок труда. Компании, которые уже наняли работников из Азии или Колумбии, не захотят увольнять их только для того, чтобы снова нанять украинцев», – подчеркивается в публикации.
Общее число иностранных специалистов в польской экономике превысило 1,17 млн человек. Хотя украинцы пока остаются самой многочисленной группой работников, их доля на внутреннем рынке систематически сокращается.
В марте польская погранслужба выдворила за пределы страны более 100 граждан Украины.
В прошлом году число украинских беженцев в республике сократилось до 983 тыс. человек.
Газета ВЗГЛЯД писала, что растущие потоки украинских мигрантов из Польши создают дополнительные трудности для Германии.