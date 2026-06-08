Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.4 комментария
В Бухаресте потребовали судить власти Украины и Румынии из-за падения дронов
Протестующие в Румынии потребовали завести дела на власти Украины из-за БПЛА
Участники стихийной акции в Бухаресте призвали возбудить уголовные дела против руководства Украины и Румынии после инцидентов с падением беспилотников в Констанце и Галаце, сообщил редактор онлайн-издания Ziar Operativ Чезар Марин.
Активисты вывели на улицы Бухареста грузовик с информационным табло, транслирующим вопросы к министру иностранных дел Оане Цою о соблюдении Гаагской конвенции, передает РИА «Новости». Протестующие потребовали вызвать украинского посла для объяснений по поводу нарушения воздушного пространства страны дронами.
«В связи с инцидентами с дронами в порту Констанца и в городе Галац румынские прокуроры должны в максимально короткие сроки возбудить два уголовных дела», – заявил редактор Ziar Operativ Чезар Марин в видеообращении. Он уточнил, что первое дело должно касаться украинских командиров, а второе – властей Румынии.
Журналист призвал расследовать действия президента Никушора Дана и министров по статьям о государственной измене и распространении ложной информации. Марин подчеркнул, что народ Румынии требует прозрачности и хочет знать правду о незащищенности границ.
Ранее новейший украинский безэкипажный катер взорвался в румынском порту Констанца.
До этого министерство обороны Румынии сообщило о госпитализации двух пострадавших из-за падения беспилотника на жилой дом в Галаце.
Президент Румынии Никушор Дан назвал причиной изменения траектории этого аппарата работу украинской противовоздушной обороны.