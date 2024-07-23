Киевское «Динамо» обиделось на «Партизан» и отказалось от рукопожатий

Киевское «Динамо» обиделось на «Партизан» за игры в России и отказалось от рукопожатий

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, «Партизан» продемонстрировал неуважение к Украине, поучаствовав в Братском кубке, проходившем в июле в Москве, в котором принимали участие московские ЦСКА и «Динамо», а также сербский ОФК, передает ТАСС.

«Мы специально не делали никаких публичных заявлений по этому поводу, чтобы не разжигать вражду перед матчем. Но, учитывая вышеупомянутые обстоятельства, мы вынуждены отказаться от официальных мероприятий», – сказал Шовковский.

Ранее российская шахматистка Валентина Гунина победила на чемпионате мира по блицу в Самарканде, ей отказалась жать руку украинская спортсмена Анна Музычук.