Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.0 комментариев
Киевское «Динамо» обиделось на «Партизан» и отказалось от рукопожатий
Киевское «Динамо» обиделось на «Партизан» за игры в России и отказалось от рукопожатий
Игроки украинского «Динамо» из Киева отказались от рукопожатий и других символических мероприятий с футболистами сербского «Партизана» из-за участия клуба из Белграда в товарищеском турнире в Москве, сообщил главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.
По его словам, «Партизан» продемонстрировал неуважение к Украине, поучаствовав в Братском кубке, проходившем в июле в Москве, в котором принимали участие московские ЦСКА и «Динамо», а также сербский ОФК, передает ТАСС.
«Мы специально не делали никаких публичных заявлений по этому поводу, чтобы не разжигать вражду перед матчем. Но, учитывая вышеупомянутые обстоятельства, мы вынуждены отказаться от официальных мероприятий», – сказал Шовковский.
Ранее российская шахматистка Валентина Гунина победила на чемпионате мира по блицу в Самарканде, ей отказалась жать руку украинская спортсмена Анна Музычук.