Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.15 комментариев
Украинская шахматистка Музычук не пожала руку победившей в блице россиянке Гуниной
Российская шахматистка Валентина Гунина победила на чемпионате мира по блицу в Самарканде, ей отказалась жать руку украинская спортсмена Анна Музычук.
В субботу Гунина победила россиянку Лею Гарифуллину, украинку Марию и Анну Музычук, а также китаянку Цзюй Вэньцзюнь, передает РИА «Новости».
Также она вничью сыграла с соотечественницей Екатериной Лагно, индианкой Хампи Конеру и представительницей Монголии Турмунхийн Мунхзул. Гунина уступила китаянке Чжу Цзиньэр.
Российская шахматистка по итогам 17 турниров набрала 14 очков.
На втором месте оказалась представлявшая Швейцарию россиянка Александра Костенюк, она набрала 13,5 очка. На третьем месте оказалась китаянка Чжу Цзиньэр, у нее 12,5 балла.
Между тем Анна Музычук отказалась жать руку Гуниной после поражения в партии, передает ТАСС.
Чемпионат мира по блицу проходит в Самарканде с 29 по 30 декабря.