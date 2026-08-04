СК возбудил дело о теракте после ударов дронов в Подмосковье и Ленобласти

Tекст: Алексей Дегтярёв

Главное следственное управление ведомства квалифицировало действия украинских боевиков как теракт, указало ведомство в Max.

«В очередной раз киевский режим умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права», – констатировала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Сейчас на местах происшествия работают следователи и криминалисты, собирая вещественные доказательства. По обнаруженным фрагментам планируется назначить судебные экспертизы, а действиям причастных лиц будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка.

При атаке БПЛА на Московскую область погибли пять человек, в Чехове пострадали 10 человек.

Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что дроны ВСУ попали по складам в Тосненского района. В компании Wildberries и Russ (RWB) пояснили, что удар пришелся по их складу.