Чем плохо рождение ребенка от мертвого отца? Многие противники закона об ЭКО для жен погибших на СВО военнослужащих говорят об инстинктивном чувстве отталкивания, даже жути, которую у них вызывает идея рожать детей от умерших. Но, отложив эти эмоциональные оценки, рассмотрим проблему по существу.0 комментариев
СК возбудил дело о теракте после ударов дронов в Подмосковье и Ленобласти
Уголовное производство по статье о терроризме начато из-за ударов украинских дронов по гражданским складам в Московской и Ленинградской областях, повлекших человеческие жертвы, сообщил Следственный комитет.
Главное следственное управление ведомства квалифицировало действия украинских боевиков как теракт, указало ведомство в Max.
«В очередной раз киевский режим умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права», – констатировала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Сейчас на местах происшествия работают следователи и криминалисты, собирая вещественные доказательства. По обнаруженным фрагментам планируется назначить судебные экспертизы, а действиям причастных лиц будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка.
При атаке БПЛА на Московскую область погибли пять человек, в Чехове пострадали 10 человек.
Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что дроны ВСУ попали по складам в Тосненского района. В компании Wildberries и Russ (RWB) пояснили, что удар пришелся по их складу.