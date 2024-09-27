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Граждан Франции и Грузии объявили в розыск за участие в боях на стороне Украины
Граждане Франции и Грузии объявлены в розыск за наемничество на стороне ВСУ
Двое граждан Франции и Грузии подозреваются в участии в боях на стороне Украины и объявлены в международный розыск по обвинению в наемничестве, за что получили значительные денежные вознаграждения.
Двое граждан Франции и Грузии объявлены в международный розыск по подозрению в наемничестве на стороне Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
Прокуратура Донецкой народной республики утвердила обвинительные заключения в отношении 39-летнего Алеко Хецуриани из Грузии и 28-летнего Гийома Андреони из Франции. Они обвиняются по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей участие наемника в вооруженном конфликте.
По информации следствия, с 2022 по 2024 год Хецуриани и Андреони участвовали в военных действиях на территории Украины. За свою деятельность Хецуриани получил вознаграждение, превышающее 3,1 млн рублей, в то время как Андреони заработал около 1,4 млн рублей. В отношении обоих обвиняемых судом заочно избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.
В сообщении прокуратуры подчеркивается, что обвиняемые находятся в международном розыске. Правоохранительные органы предпринимают меры для их поимки и экстрадиции в ДНР для дальнейшего судебного разбирательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий бригады «Пятнашка» сообщил о присутствии польских и латышских наемников в рядах ВСУ в Курской области, подтвердив это информацией, полученной от пленного. В связи с этим возбуждены два уголовных дела против украинских боевиков и иностранных наемников за преступления против жителей региона. В частности, СК возбудил уголовное дело против Джордана О’Брайана из Новой Зеландии, подозреваемого в преступлениях, включая убийство и покушение на убийство в Курской области.