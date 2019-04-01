Главарям банд существенно ужесточили наказание

Президент Владимир Путин подписал закон, который серьезно ужесточает уголовную ответственность для криминальных авторитетов и лидеров ОПГ.

По документу, за создание или руководство преступным сообществом грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей. Участие в собраниях организаторов наказывается сроками от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей. Преступления, которые совершены лицом высшего положения в преступной иерархии, также наказываются лишением свободы от 15 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей, возможно также пожизненное заключение, передает РИА «Новости».

Также возможно отдельное наказание за «занятие высшего положения в преступной иерархии». За это преступникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

Условное осуждение законом в указанных случаях исключено. При этом лицо, которое состояло в ОПГ, но покинуло его и начало сотрудничество с правоохранительными органами, освобождается от уголовной ответственности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как теперь будут наказывать лидеров ОПГ в России.

Госдума приняла этот закон 14 марта.