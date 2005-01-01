Госдума приняла закон по ужесточению наказания криминальным авторитетам

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14 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Неудача с Брекситом подтвердила закат эпохи английского владычества

Сторонники Брексита чувствуют, что их обманываютФото: ZUMA/ТАСС
Брексит фактически сорван – за две недели до намеченной даты выхода Великобритании из Евросоюза понятно, что он будет как минимум отложен. А как максимум и вовсе не состоится. Тем не менее сама затея с попыткой Соединенного Королевства выйти из Европейского союза очень важна, потому что наглядно демонстрирует конец эпохи англосаксонского глобального лидерства. Подробности...
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Как онколог из Казани «пошел в народ»

Технология лечения рака движется в сторону малоинвазивного вмешательстваФото: Сергей Красноухов/ТАСС
«Можно было начать развивать у людей канцерофобию – боязнь онкозаболеваний, твердить на каждом углу «рак – это страшно» и т.д. Но мы решили пойти по другому пути», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель главврача Республиканского онкодиспансера Татарстана, финалист конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков. Он объяснил, надо ли бить тревогу из-за недавней тревожной сводки Минздрава по онкологии. Подробности...
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В Латвии готовятся снести памятник советским освободителям

Официальная Латвия видит идеологическую диверсию в памятнике воинам-освободителямФото: Keith Ruffles/wikipedia.org
Русских жителей Латвии неприятно взволновали возобновившиеся призывы снести возвышающийся в Риге монумент Освободителям. В ближайшее время соответствующее предложение будет передано на рассмотрение в Сейм. Ранее монумент уже неоднократно подвергался угрозе демонтажа, но сумел устоять до нынешнего времени. Надолго ли? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Пересесть с бензиновой иглы на доисторический велосипед

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
После меркнущих проблем «митушниц» самое время запустить «климатошниц» и «климатошников». Пусть требуют невозможного: перевести всех на «экологические рельсы». Запретить есть мясо, закрыть фабрики и уничтожить самолеты. Подробности...

Либеральный идеал намертво сплелся с вседозволенностью

Андрей Бабицкий, журналист
Ксения Анатольевна, как и многие ее соратники, не испытывает ни малейшей потребности в демонстрации своих выдающихся морально-этических качеств. Напротив, она давно сделала свою личную жизнь открытой витриной. Тут есть один парадокс. Подробности...
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Венесуэлу знают плохо и в Москве, и в Вашингтоне

Андрей Манчук, политолог
Нефть, наркотики, попугаи, знойные мулатки и Чавес. Среднестатистический россиянин представляет себе Венесуэлу как тоталитарную диктатуру, оформленную в сталинском духе, которая держится исключительно за счет иностранной помощи. Подробности...
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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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            Госдума приняла закон по ужесточению наказания криминальным авторитетам

               14 марта 2019, 11:38
            Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
            Текст: Алексей Дегтярев

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            Госдума приняла закон по ужесточению ответственности за создание организованных преступных группировок (ОПГ).

            По проекту закона, за создание или управление ОПГ осужденных будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, штраф будет достигать 5 млн рублей, передает РИА «Новости».

            Участие в собраниях организаторов грозит сроком от 12 до 20 лет и штрафом до 1 млн рублей.

            Преступления, совершенные лицом высшего положения в преступном мире, наказываются лишением свободы от 15 до 20 лет и штрафом до 5 млн рублей и с ограничением свободы от года до 2 лет или пожизненным лишением свободы.

            «Занятие высшего положения в преступной иерархии» предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн рублей.

            Также закон исключает применение условного осуждения. Однако лицо, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или ведущее сотрудничество с правоохранительными органами для раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается.

            Проект закона был внесен в парламент президентом России Владимиром Путиным.


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