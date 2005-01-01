Госдума приняла закон по ужесточению наказания криминальным авторитетам

Госдума приняла закон по ужесточению ответственности за создание организованных преступных группировок (ОПГ).

По проекту закона, за создание или управление ОПГ осужденных будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, штраф будет достигать 5 млн рублей, передает РИА «Новости».

Участие в собраниях организаторов грозит сроком от 12 до 20 лет и штрафом до 1 млн рублей.

Преступления, совершенные лицом высшего положения в преступном мире, наказываются лишением свободы от 15 до 20 лет и штрафом до 5 млн рублей и с ограничением свободы от года до 2 лет или пожизненным лишением свободы.

«Занятие высшего положения в преступной иерархии» предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн рублей.

Также закон исключает применение условного осуждения. Однако лицо, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или ведущее сотрудничество с правоохранительными органами для раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается.

Проект закона был внесен в парламент президентом России Владимиром Путиным.