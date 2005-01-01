Путин предложил внести в УК отдельную статью для криминальных авторитетов

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы проект закона, которым вводится уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы за «занятие высшего положения в преступной иерархии».

В соответствии с текстом законопроекта, УК РФ предлагается дополнить новой статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», согласно которой за эти деяния вводится наказание в виде «лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет».

По мнению президента, сейчас криминальные авторитеты могут избегать ответственности, «благодаря своему положению». «При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена», – говорится в пояснительной записке к проекту закона, информация о котором опубликована в электронной базе данных нижней палаты парламента.