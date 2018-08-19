Как правоохранители воспользуются законом против криминальных авторитетов

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14 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:50  |  vz.ru
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Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Неудача с Брекситом подтвердила закат эпохи английского владычества

Сторонники Брексита чувствуют, что их обманываютФото: ZUMA/ТАСС
Брексит фактически сорван – за две недели до намеченной даты выхода Великобритании из Евросоюза понятно, что он будет как минимум отложен. А как максимум и вовсе не состоится. Тем не менее сама затея с попыткой Соединенного Королевства выйти из Европейского союза очень важна, потому что наглядно демонстрирует конец эпохи англосаксонского глобального лидерства. Подробности...
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Как онколог из Казани «пошел в народ»

Технология лечения рака движется в сторону малоинвазивного вмешательстваФото: Сергей Красноухов/ТАСС
«Можно было начать развивать у людей канцерофобию – боязнь онкозаболеваний, твердить на каждом углу «рак – это страшно» и т.д. Но мы решили пойти по другому пути», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель главврача Республиканского онкодиспансера Татарстана, финалист конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков. Он объяснил, надо ли бить тревогу из-за недавней тревожной сводки Минздрава по онкологии. Подробности...
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Может ли Россия помочь Киргизии и Таджикистану остановить кровопролитие

Киргизы и таджики до сих пор не могут поделить территории, которые достались им со времен СССРФото: Владимир Пирогов/РИА Новости
Киргизии и Таджикистану не удается взять под контроль конфликт, который разгорелся между местными жителями на спорном участке границы. В Душанбе говорят, что киргизы нарушили договоренности в строительстве объездной автодороги Аксай – Тамдык. В ходе массовых столкновений дошло до стрельбы и кровопролития. Стоит ли России вмешаться в происходящее? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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«Очередная» российская катастрофа отменяется

Павел Данилин, политолог
Джордж Сорос России, конечно, никакой не друг, но и он сегодня признает, что путинская Россия – это всерьез и надолго. Запад, похоже, все больше убеждается, что Путин – национальный лидер – органическая часть нации, выразитель ее чаяний. Подробности...
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Троллинг и манипуляция информацией – путь к поражению

Маринэ Восканян, политолог, координатор по международной работе Московского экономического форума (МЭФ)
Российским дипломатам не надо осваивать язык злорадства и язвительных твиттер-комментариев, а российским телеканалам – подавать информацию в стиле «пятиминуток ненависти». Единственный способ победить – жить по декларируемым принципам. Подробности...

Пересесть с бензиновой иглы на доисторический велосипед

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
После меркнущих проблем «митушниц» самое время запустить «климатошниц» и «климатошников». Пусть требуют невозможного: перевести всех на «экологические рельсы». Запретить есть мясо, закрыть фабрики и уничтожить самолеты. Подробности...
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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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            Как правоохранители воспользуются законом против криминальных авторитетов

            За обладание статусом «крестным отцом» мафии теперь придется заплатить до 5 млн рублей   14 марта 2019, 20:40
            Фото: «Крёстный отец 2»/Paramount Pictures
            Текст: Олег Москвин

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            Госдума приняла закон, позволяющий сажать криминальных авторитетов просто за сам факт их принадлежности к высшей бандитской касте. Главный вопрос теперь, как на практике доказывать, что конкретный подозреваемый – «вор в законе». Ведь никто из них не носит с собой справку о том, что предъявитель является «крестным отцом» мафии.

            Госдума в среду одобрила в третьем чтении поправки к Уголовному кодексу, которые вводят наказание для лиц, занимающих «высшее положение в преступной иерархии». Таким людям отныне грозит тюрьма на срок от 8 до 15 лет плюс штраф до 5 млн рублей. Образно говоря, предлагается наказывать гражданина России за сам статус «вор в законе».

            Закон исключает применение условного осуждения. Однако лицо, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или пошедшее на сотрудничество с правоохранительными органами для раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается.

            Законопроект, который в середине февраля внес президент Путин, кроме того, ужесточает наказание за создание преступного сообщества – вплоть до пожизненного заключения. Такого, кстати, в России еще не бывало. До сих пор самый строгий приговор нашему «вору в законе» вынесен был не у нас, а за океаном. В конце прошлого года «смотрящий» за Нью-Йорком 42-летний Ражден Шулая (Ражден Питерский) осужден на 45 лет тюремного заключения.

            В начале марта специалист по уголовно-арестантской культуре Александр Сидоров сообщил, что преступный мир даже сменил свою терминологию.

            «Сейчас в «воровской» среде редко говорят, что кого-то из криминальных авторитетов «короновали» или «крестили». Употребляют такую формулировку: «По нему решили вопрос», а сами лидеры отвечают: «Я при своих», – пояснил эксперт в разговоре с изданием Ura.ru. Отмечается, что изменения в криминальном жаргоне спровоцированы как раз новым путинским законом. Кроме того, появились сообщения о том, что большинство авторитетов уже уехали из России, не дожидаясь вступления в силу нового закона.

            О том, кто принадлежит к воровской «элите» в России в целом известно не только МВД, но и прессе, которая, к примеру, полгода назад подробно сообщала, что новым «крестным отцом» столицы, впервые за несколько десятилетий избран россиянин славянского происхождения по прозвищу Шишкан. Ранее этот пост долгое время принадлежал уроженцам Кавказа.

            54-летний Шишканов (он же Олег Раменский), старый верный друг Захария Калашова, хорошо известен в околофутбольных кругах. В прессе его называли «теневым хозяином» Раменского района. Как утверждал МК, к титулу «вора номер 1» Шишкан всегда относился скептически, считая, что среди «законников» нет первых, вторых и третьих.

            «Росбалт» в подробностях описывал сходку, на которой избрали Шишкана, и место,  где она проходила. Сообщалось поименно, кто именно принял в ней участие.

            Между тем остается вопрос, не станет ли новый закон соблазном для недобросовестных сыщиков и следователей.

            Адвокат, бывший следователь МВД Святослав Попрушко опасается, что  новыми возможностями вполне могут воспользоваться для чисто формального роста раскрываемости.

            «Отпадет необходимость доказывать участие лица в конкретной ОПГ и руководство конкретными преступлениями. Для положительного результата достаточно доказать, что гражданин является крупным авторитетом, – сказал Попрушко газете ВЗГЛЯД. 

            «Не исключено, что в суды будут попадать дела на бомжей, наркоманов и мелких воришек, которые будут чистосердечно признаваться в своем высоком положении в криминальной иерархии, а признания эти будут подтверждаться свидетельскими показаниями оперативных работников о том, что им от тайных осведомителей стало известно, что условный бомж Иванов, ранее судимый за кражу бутылки водки, – на самом деле главарь крупной банды, а в теплотрассе живет для конспирации», – считает адвокат.

            Бывший сотрудник уголовного розыска, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов горячо поддерживает поправки. 

            «Отдельная статья позволит отделить мух от котлет. Когда статью введут в действие, будет спрос: сколько привлекли к уголовной ответственности криминальных авторитетов в том или ином регионе. Это как раз то, чего не хватало, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Теперь начнется настоящая борьба с ворами в законе. Я двумя руками за принятие этой поправки. Ведь так будет нанесен мощнейший удар по организованной преступности.  Это не «белые воротнички», а люди, которые поделили Россию, «смотрящих» установили».

            Проблема в том, что многие из нынешних авторитетов вообще не делают воровских татуировок. А бывает, не отвечают на прямой вопрос (по крайней мере, если его задают сотрудники правоохранительных органов) «Являетесь ли вы вором в законе?».

            По старым бандитским «понятиям», настоящий вор в законе не имел права врать по этому поводу. В лучшем случае, он мог молчать, что опять же служило косвенным доказательством его «коронации».

            Но это правило стало постепенно отмирать после принятия антиворовского законодательства в Грузии. Там тоже в тюрьму с недавних пор сажают просто за обладание статусом вора в законе. Черноусов надеется, что доказать наличие такого статуса у подозреваемого помогут осведомители, внедренные в ряды мафиози.

            «В окружение преступных лиц могут, например, внедряться специальные люди, которые, впоследствии, становятся свидетелями»,

            – сказал он. Такая тактика применяется во всем мире, в частности, в США. 

            В нынешнем уголовном кодексе уже есть статья 210, которая предусматривает ответственность и за создание преступного сообщества, и за участие в таковом, и ответственность для лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии (часть четвертая). То есть воров в законе теоретически и сегодня можно сажать за их статус.

            Но в 210-й статье нет определения того, кого следует считать лицом, занимающим «высшее положение» в преступной иерархии. В 2010 году пленум Верховного суда пытался было дать такое определение. Он указал, что о занятии такого положения могут свидетельствовать определенные преступные действия такого лица и также «наличие связей с экстремистскими и (или) террористическими организациями или наличие коррупционных связей и т.п.». Но в результате по 210, часть 4 так и не вынесено ни одного приговора.

            Следовательно, более четкое определение все равно нужно. Оно в новом законопроекте как раз и есть. Кроме того, в нем установлена ответственность за сам факт участия в собраниях представителей преступных сообществ. Этого в действующей пока редакции 210-й статьи нет.  Так что, уверены эксперты, новые поправки в УК пойдут на пользу делу.


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