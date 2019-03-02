Криминальные авторитеты поменяли «воровскую» терминологию в России

Российский криминальный мир усовершенствовал и изменил свою терминологию, считает специалист по уголовно-арестантской культуре Александр Сидоров.

«Сейчас в «воровской» среде редко говорят, что кого-то из криминальных авторитетов «короновали» или «крестили». Употребляют такую формулировку: «По нему решили вопрос», а сами лидеры отвечают: «Я при своих», – пояснил эксперт в разговоре с изданием Ura.ru.