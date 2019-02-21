Госдума одобрила законопроект против лидеров криминального мира

Госдума в четверг одобрила в первом чтении проект закона, существенно ужесточающего уголовную ответственность для глав организованных преступных групп (ОПГ), инициатива была внесена на рассмотрение президентом Владимиром Путиным.

Согласно проекту, в Уголовный кодекс добавляется новая статья 210.1. «Занятие высшего положения в преступной иерархии», предполагающая лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет, передает ТАСС.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на данный момент руководителей ОПГ сложно привлечь к уголовной ответственности.

«На практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени. Президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии», – пояснил Володин.

Напомним, Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона 14 февраля. В Минюсте объяснили, как будет работать новый закон.