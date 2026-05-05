Атака ВСУ по Чебоксарам повредила здание торгового центра

Tекст: Ольга Иванова

О повреждениях в Чебоксарах стало известно из сообщений, которые передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По его данным, в результате атаки украинских вооруженных формирований по городу обломки попали в здание торгового центра, повредили фасад и выбили остекление.

Канал сообщил об одном пострадавшем при ударе по Чебоксарам. Отмечалось, что его жизни ничего не угрожает, врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья.

На данный момент официального подтверждения этой информации от властей и экстренных служб нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке дронов на Чебоксары три мирных жителя получили ранения.

Ранее при налете украинских беспилотников на Чебоксары местный житель получил ранения средней тяжести.

В декабре прошлого года дроны в Чебоксарах повредили 15 зданий и ранили 14 человек.