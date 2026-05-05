Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком «за козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.
Власти Чебоксар открыли пункт временного размещения после атаки БПЛА
В столице Чувашии на базе одной из школ организовали пункт временного размещения граждан в связи с атакой беспилотного летательного аппарата.
После инцидента с БПЛА в Чебоксарах начал работу оперативный штаб. Глава города Станислав Трофимов сообщил в мессенджере Мах, что власти продолжают оказывать необходимую помощь населению.
«Дорогие земляки, в связи с текущей обстановкой мы развернули оперативный штаб и продолжаем помогать всем, кому это необходимо. На базе школы №57 организован пункт временного содержания людей», – написал мэр столицы республики.
Трофимов уточнил, что в пункте временного размещения организовано горячее питание и предоставляется первая необходимая помощь. Для жителей запущена горячая линия. На месте происшествия дежурят представители городской администрации, медицинские работники и психологи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах беспилотников по Чебоксарам.
В результате этого налета травмы различной степени тяжести получили трое мирных жителей.
В декабре прошлого года из-за аналогичной атаки дронов на город пострадали 14 человек.