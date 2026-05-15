Иранский конфликт привел к дефициту мусорных пакетов в Японии
Власти Японии попросили граждан не скупать мусорные пакеты из-за дефицита нафты
На фоне напряженности на Ближнем Востоке японские муниципалитеты столкнулись с нехваткой полиэтиленовых мешков для отходов, что вынудило чиновников временно смягчить правила утилизации.
Японское правительство обратилось к населению с просьбой прекратить панические закупки мешков для бытовых отходов на фоне нехватки сырья, передает РИА «Новости». Проблема возникла из-за нестабильности вокруг Ирана, которая ударила по поставкам нафты.
«Мы обеспечили необходимые поставки мусорных пакетов. Просим сохранять спокойствие и воздержаться от панических закупок», – заявил министр окружающей среды Японии Хиротака Исихара.
Чиновник отметил возникновение локального дефицита официальных муниципальных мешков, спровоцированного ажиотажным спросом. В связи с этим ряд администраций временно разрешил гражданам выбрасывать отходы в таре, не соответствующей строгим местным стандартам.
Традиционные японские пакеты для мусора производятся из полиэтилена. Основным компонентом для его создания выступает нафта, импорт которой серьезно пострадал из-за эскалации на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне напряженности вокруг Ирана Япония закупила российскую нефть.
Компания Taiyo Oil возобновила прием сырья с проекта «Сахалин-2» для производства нафты.
В конце апреля Токио получил первую партию американского топлива в обход Ормузского пролива.