Times: Уроженцы СССР заняли почти половину топ-10 богатейших людей Британии
Сразу четыре строчки в первой десятке богатейших людей Великобритании достались бизнесменам родом из советских республик, владеющим крупными технологическими и финансовыми компаниями.
Газета Times опубликовала ежегодный рейтинг богатейших людей Британии, передает РИА «Новости». Третью строчку списка занял владелец холдинга Access Industries Леонард Блаватник, выходец с Украины, чье состояние достигло 27 млрд фунтов стерлингов, или 36 млрд долларов.
Седьмое место досталось уроженцу России и сооснователю финансовой компании Revolut Николаю Сторонскому с капиталом почти 16,5 млрд фунтов. Следом за ним расположился создатель трейдинговой фирмы XTX Markets Алекс Герко, накопивший 16 млрд фунтов.
Десятую позицию уверенно удерживают братья Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в России и основавшие студию разработки игр Playrix. Их совместный капитал превысил 14 млрд фунтов.
Лидерами всего рейтинга стали выходцы из Индии Санджай и Дхирадж Хиндуджа, управляющие конгломератом Hinduja Group.
Всего в обновленный список вошли 350 бизнесменов. Издание подчеркивает массовый отток состоятельных граждан из страны на фоне повышения налогов. Почти треть участников рейтинга больше не проживают в государстве, а 15 иностранцев покинули его за последний год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года уроженец Москвы Александр Герко оказался на втором месте в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Британии.
В прошлом году основатели компании Playrix братья Бухманы вошли в первую десятку списка самых богатых жителей королевства.
Ранее Великобритания столкнулась с массовым оттоком обладателей многомиллионных состояний на фоне повышения налогов.