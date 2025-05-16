Братья Бухманы вошли в топ-10 богатейших британцев

Игорь и Дмитрий Бухманы вошли в топ-10 богатейших жителей Британии

Tекст: Мария Иванова

Игорь и Дмитрий Бухманы вошли в первую десятку списка самых богатых жителей Британии, передает ТАСС. Состояние основателей компании Playrix, занимающейся разработкой мобильных игр, увеличилось с 117 млрд 350 млн до 232 млрд 580 млн рублей. The Sunday Times отмечает, что Бухманы получили британское гражданство в этом году.

«Родившиеся в Вологде братья Бухманы в нынешнем рейтинге совершили самый большой скачок по приросту своих активов», – пишет издание. Первую строчку в списке богатейших британцев сохранила семья предпринимателей с индийскими корнями Хиндуджа, их состояние составляет 653 млрд 490 млн рублей.

На вторую строчку поднялись бизнесмены Дэвид и Саймон Рубены с состоянием 497 млрд 659 млн рублей. Братья занимаются сделками на рынке недвижимости, частными капиталовложениями и венчурным капиталом, а также владеют футбольным клубом «Ньюкасл Юнайтед».

С второй на третью строчку опустился американский и британский бизнесмен Леонид Блаватник, его состояние оценивается в 476 млрд 257 млн 500 тыс. рублей. Основным источником дохода Блаватника являются инвестиции, музыкальная индустрия и спортивный стриминговый сервис DAZN.

Как писала газета ВЗГЛЯД, братья Игорь и Дмитрий Бухманы вошли в список миллиардеров Bloomberg в 2019 году. Состояние каждого из них на тот момент оценивалось в 1,4 млрд долларов.

В 2023 году в тройку миллиардеров, чье состояние сократилось сильнее всего, вошли Дмитрий и Игорь Бухманы (минус 1,1 млрд долларов у каждого, их состояние оценивалось в 7 млрд долларов на каждого).