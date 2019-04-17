Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Братья Игорь и Дмитрий Бухманы, основавшие компанию по разработке компьютерных игр Playrix Holding Ltd, вошли в список миллиардеров Bloomberg, состояние каждого из них оценивается в 1,4 млрд долларов.

В игры Playrix Holding, самыми известными из которых являются Fishdom и Gardenscapes, играют более 30 млн человек по всему миру. Годовая выручка холдинга оценивается аналитиками в 1,2 млрд долларов, компания входит в топ-10 разработчиков игр для iOS и Google Play, передает РИА «Новости».

Бухманы начали создавать компьютерные игры в Вологде в 2001 году, заработав на первой игре 100 долларов. Уже в 2004 году месячная выручка от продажи игр достигла 10 тыс. долларов, после чего братья зарегистрировали компанию Playrix.

Зимой 2019 года сообщалось, что Бухманы могут продать Playrix за 3 млрд долларов. Среди потенциальных покупателей назывались китайские компании iDreamSky Technology Holdings и FunPlus Game Co., однако позже братья сообщили, что это не та цена, за которую они могут продать компанию.