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Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России
Forbes назвал создателя Telegram Павла Дурова самым обедневшим миллиардером из России
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Самым обедневшим миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, чье состояние за год сократилось на 3,6 млрд долларов, сообщает Forbes.
На данный момент состояние Дурова оценивается в 11,5 млрд долларов. Если в прошлом году он занимал третье место среди российских миллиардеров, то сейчас опустился на десятое. По версии Forbes, к этому привело падение котировок конкурентов Telegram – WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной) и компании Snap, владеющей мессенджером Snapchat, передают «Ведомости».
Кроме того, сократилось состояние у основателя RTP Global Леонида Богуславского (минус 1,1 млрд долларов, его состояние оценивается в 3,6 млрд долларов). Также бизнесмен владеет долей в компании Datadog, стоимость акций которой за год упала более чем в два раза – со 174,51 долларов до 78,35 долларов в феврале 2023 года.
В тройку миллиардеров, чье состояние сократилось сильнее всего, вошли Дмитрий и Игорь Бухманы (минус 1,1 млрд долларов у каждого, их состояние оценивается в 7 млрд долларов на каждого), их главным активом является разработчик игр Playrix. Forbes указал на общее снижение интереса к разработчикам игр.
Отмечается, что порядка 13 миллиардеров столкнулись с сокращением состояния – за год они потеряли в общей сумме 8,5 млрд долларов.
При этом Forbes подчеркнул, что в целом этот год оказался успешным для российских миллиардеров. Их число в глобальном рейтинге увеличилось до 110 против 88 в 2022 году.
Ранее Дуров призвал держаться подальше от небезопасного WhatsApp – СМИ со ссылкой на документ ФБР писали, что WhatsApp позволяет американским спецслужбам получать данные о пользователях в режиме реального времени.
Пересильд рассказала о травле со стороны космонавтов
Актриса Юлия Пересильд ответила на травлю со стороны космонавтов из-за намерения присвоить ей Героя России
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Слетавшая в космос актриса Юлия Пересильд заявила, что после слухов о том, что ей хотят присвоить звание Героя России она подверглась травле со стороны ряда космонавтов.
В адрес актрисы резко высказался Герой России Федор Юрчихин после слухов о том, что Пересильд хотят присвоить звание Героя России.
«Я хотел бы спросить у тех руководителей «Роскосмоса», которые перед стартом кинематографического проекта так же, как и многие космонавты, высказывали свое негативное отношение к нему: они считают адекватным присуждение артистам высочайшей награды страны за их труд? Это нормально на фоне того, что профессиональные космонавты после полетов подолгу ждут, когда их наградят?» — заявил он, пишет «СтарХит».
Пересильд заявила, что ей не нужны никакие звания. Она поздравила всех с премьерой фильма «Вызов» и попросила космонавтов перестать ее травить. «Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах», – написала слетавшая в космос актриса.
Пересильд подчеркнула, что не просит никаких наград и не подает документов ни на какие звания. По ее словам, она счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг.
«И самое главное – мое уважение вам и безмерное восхищение вашими подвигами. И даже то несметное количество гадостей, которые вы про меня говорите, отношение мое к вам не поменяет», – заявила Пересильд.
Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность создателям фильма «Вызов», съемки которого проходили на борту МКС. Премьера фильма состоялась 20 апреля.
Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд первыми сняли художественный фильм о девушке-враче «Вызов» на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Эксперт: Всплытие американской подлодки по требованию Ирана стало унижением для США
Подводники дали оценку инциденту с подлодками США и Ирана в Ормузском проливе
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То, что дизельная подлодка заставила всплыть атомную – уже само по себе редкость. Если американская субмарина действительно вторглась в чужие территориальные воды, то в ответ Иран мог применить оружие, говорят опрошенные газетой ВЗГЛЯД подводники. В четверг в Тегеране заявили, что принудили всплыть атомную субмарину USS Florida в Ормузском проливе. В США отрицают, что их подлодка находилась в тех водах.
«Подлодка, а тем более атомная, для того и предназначена, чтобы не быть обнаруженной. Если в той части Ормузского пролива предписано ходить в надводном положении, то ВМС Ирана имели право принудить атомную подлодку США «Флорида» всплыть на поверхность. Для этого иранцы могли применить оружие. Все зависит от запретности, может, в ту акваторию вообще нельзя ходить и поэтому американцы были предупреждены», – считает Владимир Мамайкин, гендиректор Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников, капитан 1 ранга.
Он особо отметил тот факт, что в принуждении к всплытию атомной субмарины USS Florida класса «Огайо» участвовала дизельная подводная лодка «Фатех». «Американские подлодки подобного класса созданы для того, чтобы не всплывать вообще. Это возможно только у себя дома, в порту или в пункте назначения. Поэтому если дизельная подлодка заставила всплыть атомную или отказаться от каких-то намерений – это редкий факт», – подчеркнул собеседник.
По его словам, иранцы могли дать американским подводникам «активный сигнал» о том, что они обнаружены, после этого нарушитель должен был, например, последовать правилам, предписывающим проходить данный участок в проливе в надводном положении. «Пока об этом инциденте очень мало информации. Но если всплытие было на самом деле, то это унижение для экипажа «Флориды». Я бы точно обиделся», – добавил капитан 1 ранга.
Мамайкин отметил, что реакция Штатов и их оправдание о ложности заявлений Ирана была предсказуемой. «Американцы никогда не брали на себя ответственность. Но больше правоты у иранцев. Они первыми выступили и имели на это право. В Ормузском проливе действительно что-то произошло. В ближайшее время обязательно появятся новые подробности произошедшего», – уверен собеседник.
В свою очередь Герой России, вице-адмирал, подводник Анатолий Шевченко добавляет, что если американская подлодка всплыла в территориальных водах Ирана – в зоне 12 миль от берега – то это было нарушением. «Основной закон подводных лодок – это скрытность действий. И если лодка была вынуждена всплыть, это не обязательно означает, что ее вынудили. Всякое бывает. Может, командир хотел узнать какую-то развединформацию. Причин может быть много», – подчеркнул Шевченко.
О том, что военно-морские силы Ирана принудили всплыть атомную подводную лодку США USS Florida класса «Огайо» за попытку пересечь Ормузский пролив, заявил в четверг командующий ВМС Исламской Республики Амир Шахрам Ирани. По его словам, американская подлодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой, когда иранская подлодка «Фатех» обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении. Подлодка, подчеркнул Ирани, пересекла территориальные воды Ирана в нарушение международного права.
USS Florida с управляемыми ракетами на борту была отправлена на Ближний Восток две недели назад, чтобы «помочь обеспечить региональную морскую безопасность и стабильность» в условиях растущей напряженности в отношениях с Ираном. Пентагон даже опубликовал фотографию этой подлодки во время прохода через Суэцкий канал на пути к Персидскому заливу. США обычно не раскрывают местонахождение своих подводных лодок, пока они находятся в море. Всего атомоход способен нести до 154 крылатых ракет «Томагавк» и развернут в составе 5-го флота США.
Подводная лодка «Фатех» весом 527 тонн является самой технологически совершенной иранской субмариной. Она была представлена в 2013 году, а вошла в состав флота в 2019 году. Эта подлодка считается первой полутяжелой иранской подводной лодкой и может оставаться под водой в течение 35 дней на глубине более 200 метров. Ее турбогенераторные двигатели развивают скорость от 11 до 14 узлов. Она оборудована 12 различными типами гидролокаторов, включая активные и пассивные.
«Фатех» способен обнаруживать все типы радиолокационных волн и телекоммуникационных сигналов, излучаемых кораблями, самолетами, подводными лодками и другими источниками – вплоть до водолазов.
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Российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут»
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Возле Константиновки поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». А в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска. ВДВ, артиллерия Южной группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам по овладению городом, пресекая попытки противника контратаковать на флангах, а также перебросить резервы, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки штурмовиков было совершено десять вылетов самолетов. Артиллерией Южной группировки выполнены 64 огневые задачи. В результате поражены подразделения ВСУ недалеко от Богдановки, Красного и Ступочки ДНР.
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили около 470 военнослужащих и наемников, три танка, пять машины пехоты, шесть бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б». А под Водяным ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле пунктов Крахмальное, Масютовка Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Возле Синьковки, Тимковка Харьковской области и Розовки ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили порядка 50 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Ямполем, Северском Малым и Серебрянкой Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы свыше 60 военнослужащих, два танка, две машины пехоты, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ у Великой Новоселки, Угледара и Шевченко ДНР. В районах Павловки ДНР и Малиновки Запорожской области пресечены действия двух украинских ДРГ.
За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили до 30 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены более 15 военнослужащих, два автомобиля, американская артсистема М777, а также две гаубицы «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 86 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
Средствами ПВО за сутки уничтожены три украинских беспилотника в районах Владимировки ДНР, Кременной и Куземовки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
В Минобороны объяснили взрыв в Белгороде нештатной ситуацией с Су-34
Минобороны: При полете Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса
При полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, сообщили в Минобороны.
Как сообщили в ведомстве, 20 апреля 2023 года около 22.15 при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. По данным Министерства обороны, в результате инцидента имеются повреждения жилых строений, но жертв нет, проводится расследование, передает ТАСС.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на одной из улиц Белгорода произошел взрыв, в результате которого образовалась воронка диаметром около 20 метров, повреждения получили несколько автомобилей и стекла в многоквартирном доме.
Иранская подлодка заставила USS Florida всплыть в Ормузском проливе
Тасним: ВМС Ирана принудили атомную подлодку США выйти на поверхность в Ормузском проливе
Военно-морские силы Ирана принудили выйти на поверхность атомную подводную лодку США USS Florida класса «Огайо», которая пыталась пересечь Ормузский пролив, заявил командующий ВМС исламской республики Амир Шахрам Ирани.
Как приводит агентство Тасним слова Ирани, подлодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой, когда иранская подлодка «Фатех» обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении, передает ТАСС.
Ранее американское издание Military.com рассказало о деталях разгоревшегося на подводной лодке USS Florida ВМС США сексуального скандала.
В результате взрыва в Белгороде образовалась двадцатиметровая воронка
Глава Белгородской области Гладков: В результате взрыва на одной из улиц Белгорода образовалась двадцатиметровая воронка
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На одной из улиц Белгорода произошел взрыв, в результате которого образовалась воронка в диаметре около 20 метров, оказались повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде произошел взрыв, в результате которого на перекрестке одной из центральных улиц города образовалась огромная воронка радиусом 20 метров, получило повреждение остекление в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Глава Белгородской области уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
Губернатор отметил, что мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация будет обнародована позже.
Обновление 21.04.2023, 00:11: Как сообщили в Минобороны РФ, при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате ЧП обошлось без жертв, имеются повреждения жилых зданий, проводится расследование.
Напомним, во вторник при взрыве гранаты во дворе одного из частных домов в Белгороде погиб человек. Днем ранее на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе произошли пожары.
Михалков выступил против наказаний для уехавших из России артистов
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Не нужно наказывать российских артистов, покинувших страну, заявил глава Союза кинематографистов и президент Московского международного фестиваля Никита Михалков.
Часть артистов, покинувших Россию, уже понимает трагичность своего положения, поскольку «это же трагедия, это кажется, что тебя все ждут», заявил Михалков передает ТАСС.
Режиссер пояснил, что не выступает за то, чтобы наказывать артистов, но от них нужно услышать «искреннее понимание и раскаяние, которое связано не только с тем, чтобы «опять начать безналогово выступать на корпоративах».
Сегодня людей стало труднее обмануть, и многих принципиально не устраивает происходящее в стране. «Но не тот русский кто со страной, когда она прекрасна и богата, а тот, кто остается с ней, когда она несчастна, в беде и проблемах», – заключил кинематографист.
Ранее российский актер Никита Кукушкин рассказал, что уехал из России после объявления частичной мобилизации, дома у него осталась тяжело больная мать.
В феврале народный артист России Александр Филиппенко заявил, что уехал из России.
Между тем в начале марта лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг сообщения о том, что он якобы собирается покинуть страну.
Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Гагин: Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Российские силы взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» заняли несколько сотен метров дороги Артемовск – Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ, таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась, передает ТАСС.
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что, перекрыв трассу на Часов Яр, ВС России лишат противника возможности проводить ротацию и подвозить дополнительные боеприпасы.
Рогов: Украина намеренно повышает уровень половодья для форсирования Днепра
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Киев провоцирует половодье сбросом с ДнепроГЭС не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных России районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее «Укргидроэнерго» сообщило о рекордном половодье в стране.
«Помимо погоды и обильных осадков, на масштабы половодья влияние оказывают украинские власти, которые осуществляют неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС непосредственно в городе Запорожье. Если еще несколько месяцев назад наблюдался антирекорд по уровню воды в Днепре, то сейчас мы близимся уже к противоположным значениям, половодье идет», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вместе с тем заявления о больших убытках и потере ранних сельскохозяйственных культур из-за половодья я считаю значительно преувеличенными. Основную проблему для сельскохозяйственной отрасли сегодня представляют боевые действия», – отметил он.
«Мы прекрасно видим, что украинская армия на подконтрольных России территориях прицельным огнем уничтожает поля с зерновыми культурами, зернохранилища, элеваторы, животноводческие фермы и так далее. Они пытаются целенаправленно создать гуманитарную катастрофу, спровоцировать голод и безработицу», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, совершенно очевидно, что половодье провоцируется не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных нам районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра. Для того чтобы осуществить наступление в этом районе, ВСУ необходимо получить возможность проплыть над минами», – отметил Рогов.
«Здесь, безусловно, нужно учитывать осадку бронекатеров почти в метр и моторных лодок. А также определить районы акватории для затопления и обеспечить там достаточное количество воды. И, глядя на происходящее сейчас, я допускаю, что подготовка идет именно к этому», – заключил собеседник.
Ранее украинские СМИ сообщили о грозящем стране рекордном половодье. По данным «Укргидроэнерго», уровень воды почти на метр превышает прошлогодний. Ведомство напоминает, что «большая вода была также весной 2013 года».
СМИ указывают, что на борьбу с последствиями затоплений потребуется много средств, – в прошлом после паводков ущерб оценивался в 50–150 млн гривен (110–330 млн рублей) на одну область. Хотя от воды пострадало небольшое число сельхозземли, но в «огородном сегменте» под угрозой может оказаться урожай ранних овощей и ягод в наиболее пострадавших регионах, что приведет к росту цен.
На Украине сезонное поднятие уровня воды наблюдается в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг. Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр. «Противник осуществляет неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС. Очевидно, это попытка затопить наши минные поля», – сказал собеседник.
Минченко: Китай перешел к «телефонной дипломатии» с США и Украиной
Политолог Минченко объяснил, почему Байден не может добиться телефонного разговора с лидером КНР
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КНР прибегает к телефонной дипломатии, превращая сам факт диалога с лидерами западных стран в демонстрацию своего отношения к ним. Любые партнеры Вашингтона могут стать персонами нон-грата для Китая. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Белом Доме рассказали о неудачных попытках президента США Джо Байдена поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином.
«КНР целенаправленно посылает США сигналы о том, что в их отношениях имеется ряд проблем, которые делают невозможным любой конструктивный диалог. Если учитывать, что ранее подобные трудности испытывал Владимир Зеленский, то можно утверждать о возникновении своеобразной «телефонной дипломатии» со стороны Пекина», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Вашингтон стал слишком часто использовать нравоучительный тон в отношении внешней политики КНР. Терпение Китая постепенно заканчивается, и уже сейчас мы можем заметить появление достаточно жестких ответов Поднебесной. В частности, недавно звучали заявления со стороны Пекина о том, что США не могут указывать ему на то, с кем поддерживать контакты, а с кем – нет», – подчеркивает эксперт.
«Следующими, кто не сможет дозвониться Си, могут быть лидеры ближайших союзников США. Например, с премьер-министром Канады Джастином Трюдо у главы КНР уже была неприятная история, связанная со сливом конфиденциальных данных западным коллегой. Это и может послужить поводом для того, чтобы разговор не состоялся», – резюмирует Минченко.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден по-прежнему хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином. Тем не менее, никаких обновлений по потенциальной беседе двух лидеров с китайской стороны до сих пор нет.
Подчеркивается, что американская администрация верит в необходимость поддержания открытых каналов связи с Пекином и в важность отношений с учетом конкуренций двух стран.
Напомним, ранее Владимир Зеленский пытался провести беседу с Си Цзиньпином по телефону. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, лидер КНР проведет беседу с президентом Украины только после того, когда «условия и время станут подходящими».
Между тем, в начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Известно, что одной из наиболее главных тем обсуждения двух лидеров стала СВО. Макрон пытался изменить позицию Поднебесной по вопросу поддержки России, однако Пекин сохранил приверженность собственному мирному плану, который был поддержан и Москвой.
Напомним, 16 апреля также состоялся визит президента Бразилии Лулы да Силва в КНР. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сотрудничество двух стран может повлиять на роль Глобального Юга на международной арене.
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Мирошник предсказал создание котла для ВСУ в Артемовске
Мирошник назвал выход российских сил к трассе на Часов Яр важным шагом к полной ликвидации сопротивления ВСУ в Артемовске
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ВСУ контролируют менее 10% Артемовска. Перекрыв трассу на Часов Яр, мы лишим противника возможности проводить ротацию и подвозить дополнительные боеприпасы, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее военкоры сообщили, что штурмовикам РФ удалось прорваться к трассе, соединяющей Артемовск и Часов Яр.
«Закрепление ВС РФ на трассе О-0506 из Артемовска в Часов Яр решит главную задачу – разрыв логистических цепочек противника. Тогда ВСУ не смогут пополнять запасы боеприпасов и пропадет возможность для ротации личного состава. Фактически мы обречем противника на истощение сил», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Следующим этапом станет создание котла, из которого подразделения Украины не сумеют выбраться. Начинается процесс изматывания противника, а это крайне серьезный шаг к полной ликвидации сопротивления в Артемовске. По последним данным ВСУ уже контролируют менее 10% города. В основном они сконцентрированы на юго-западном направлении», – отмечает эксперт.
«Ситуация для Украины будет лишь усугубляться. Мы пытаемся беречь наших ребят – не кидаем их в самое пекло сражений, поэтому продвигаемся постепенно, не торопясь. Шаг за шагом ключевые опорные пункты ВСУ выбиваются», – резюмирует Мирошник.
Ранее, по сообщениям военкоров, российским штурмовикам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр. Уточняется, что наши бойцы вышли к дороге через поселок Хромово. Однако обстановка по-прежнему достаточно тяжелая, ВСУ всеми силами пытаются помешать закрепиться ВС РФ.
Кроме того, в западных районах города продолжаются ожесточенные бои. По словам врио главы ДНР Денис Пушилина, представители ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью».
Напомним, в среду силы ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин, после чего штурмовые отряды сумели освободить три квартала населенного пункта. При этом поддержку бойцам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группы войск.
Ранее украинский военный в интервью для издания Financial Times назвал происходящее в Артемовске адом. По его словам, из 21 солдата его взвода лишь трое сумели пережить день в городе без ранений. По данным газеты, ВСУ на данном направлении потеряли значительную часть опытных бойцов и израсходовали колоссальное количество оружия.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новая тактика российских военных сказывается на процессе освобождения Артемовска.
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Российский спецназ сорвал попытку атаки ВСУ под Донецком
«Русская Весна»: Российский спецназ разбил под Донецком бронегруппу противника, сорвав попытку атаки ВСУ у Водяного
Военнослужащие российского спецназа разбили под Донецком бронегруппу противника, сорвав попытку атаки вооруженных силы Украины (ВСУ) у Водяного. Видео уничтожения отступающих танков ВСУ опубликовало сетевое издание «Русская Весна».
Как сообщает «Русская Весна», российский спецназ уничтожил бронетехнику НАТО под Донецком. По имеющимся у издания данным, вражеская бронегруппа с боевиками ВСУ попыталась атаковать позиции наших бойцов в районе Водяного, но была разбита. Автор статьи задается вопросом, являлась ли эта попытка контратаки тем самым контрнаступлением ВСУ, о котором неоднократно заявлял Киев.
Ранее Западные СМИ раскрыли дату планируемого контрнаступления ВСУ.
Глава Минюста Италии Нордио сообщил о роли США при задержании Усса
Сын красноярского губернатора Александра Усса Артем попался в Италии после сообщения из США, заявил итальянский министр юстиции Карло Нордио.
Министерство внутренних дел США 16 октября 2022 года сообщило таможенным службам Италии, что Усс мог быть в аэропорту Мальпенса, откуда планировал направиться в Стамбул, заявил Нордио, передает ТАСС.
При этом США заявили, что подозреваемый якобы представляет опасность, 15 октября американский минюст предъявил ему обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Нордио отметил, что власти страны изучают возможность заморозки активов Артема Усса.
Сам Артем Усс утверждал, что якобы был вынужден совершить побег в Италии, так как правосудие в этой стране ангажировано. Его отец и глава Красноярского края подтверждал нахождение бизнесмена России.
Между тем Артем Усс значится в базе данных розыска МВД России по статье Уголовного кодекса России.
В Запорожской области сообщили о занятии ВСУ части серой зоны
В Запорожской области рассказали, что ВСУ заняли часть серой зоны
Украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но ситуация под контролем, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24».
Он уточнил, что ВСУ заняли Каменку, но ситуация находится под контролем у военных. Также Балицкий подчеркнул, что ВС России готовы отразить нападение на этом направлении, передает РИА «Новости».
По его словам, на линии боевого соприкосновения созданы «достаточно хорошие» укрепления российских военных.
Ранее в Запорожской области указали на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр.
Читателей Newsweek разозлил призыв украинского дипломата «умолять» Киев
Читатели Newsweek возмутились призывом посла Украины Пристайко к НАТО «умолять» Киев
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Читатели американского журнала Newsweek гневно отреагировали на призыв украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко к Североатлантическому альянсу «умолять» Киев присоединиться к НАТО.
Так, один из читателей Newsweek заявил, что президент США Джо Байден своей политикой по поддержке Киева открыл ящик Пандоры. В результате, по его мнению, счастливый конец не ждет ни Украину, ни США, передает РИА «Новости».
Другой читатель уверен, что никто в Европе на самом деле не хочет вступления Украины в НАТО, потому-то они и «тянут» с поставками вооружений ВСУ.
Европа и Украина заслуживают друг друга, считает еще один комментатор. Он призвал оставить США в стороне от «последней европейской катастрофы на Украине».
Один из пользователей со своей стороны предрек Украине судьбу Ливии, напомнив, как НАТО уничтожило это страну, а затем ушло «как ни в чем не бывало».
«Мы должны умолять кучку коррумпированных олигархов и нацистов вступить в НАТО?» – задался вопросом читатель.
Напомним, в прошлом году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассматривать только после окончания боевых действий на Украине.