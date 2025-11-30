Российские футболистки сыграли вничью с командой КНДР в Пхеньяне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Встреча прошла в столице КНДР, сообщает ТАСС. Первый мяч в ворота хозяек забила Владислава Буткевич на 34-й минуте. За минуту до окончания основного времени Хак Ли сравняла счет.

Матч стал вторым в рамках текущего сбора между сборными России и КНДР. Ранее, 27 ноября, россиянки уступили соперницам со счетом 2:5.

В прошлом году команды также сыграли две встречи: в одной российская сборная проиграла со счетом 0:3, в другой – завершила матч нулевой ничьей. По информации СМИ, сборная России по-прежнему не допускается к международным футбольным турнирам, начиная с 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти КНДР сделали изучение русского языка обязательным предметом в школах страны. Молодежные хоккейные команды России и КНДР провели матч в Пхеньяне. Юношеская сборная России по футболу разгромила команду КНДР в товарищеском матче.