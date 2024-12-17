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Новые графики отключений света на Украине дали сбой
Новые графики отключений электричества на Украине, начавшие действовать с 16 декабря, уже в первый день вызвали множество жалоб из-за несоответствия реальных отключений заявленным расписаниям. пишут украинские СМИ.
На Украине с понедельника действуют новые унифицированные графики отключений энергоснабжения по всем регионам страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Заявлялось, что в них шесть групп отключений будут разделены на 12 подгрупп, что должно позволить было энергетикам отключать свет только половине группы, а не всей сразу.
Жители Украины массово жалуются на неравномерное отключение света, не соответствующее новым графикам. В некоторых случаях потребители лишались света на более длительное время, тогда как другие подгруппы в рамках одной очереди практически не затрагивались.
СМИ отмечают, что такие перебои связаны с нововведением, предусматривающим деление потребителей на подгруппы и дополнительные 30 минут на включение. Предполагалось, что эти меры помогут снизить нагрузку на энергосистему, однако ситуация только ухудшилась.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил: «У меня по графику отключений света не должно было быть с 9.30, а оно есть. И когда включат, никто сказать не может. Написали уже десятки подписчиков, что по регионам похожая ситуация, графики рвут, кто как хочет».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в условиях почасовых отключений электроэнергии запросила импорт более 20 тыс. МВт.ч у стран ЕС для стабилизации энергосистемы.
На прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины, среди целей которого были объекты энергетической инфраструктуры.