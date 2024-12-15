Украина запросила импорт электроэнергии из ЕС на фоне отключений

Украина запросила более 20 тыс МВтч электроэнергии из ЕС на фоне отключений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина на фоне продолжающихся почасовых отключений электроэнергии запросила у соседних стран ЕС импорт электроэнергии объемом более 20 тыс. МВт.ч, передает РИА «Новости». В сообщении на Telegram-канале министерства энергетики страны отметили, что прогнозируется импорт мощностью 1151 МВт, а с 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из стран ЕС составляет 2,1 ГВт.

Министерство энергетики подчеркнуло, что продолжается работа над ликвидацией последствий отключений и восстановлением стабильного энергоснабжения. Ведомство призвало бизнес активно импортировать электроэнергию для дополнительной стабилизации энергосистемы Украины и потребителей рационально использовать электроэнергию.

Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что с понедельника, 16 декабря, «Укрэнерго» введет новые унифицированные графики отключений электроснабжения для всех регионов страны. «Новый подход позволит обеспечить 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди, по сравнению с 38 часами в предыдущих графиках», – отметил он .

Коваленко добавил, что изменится основное временное распределение: вместо часов отключения будут рассчитываться в получасовых интервалах, что сделает подход более гибким в вопросе количества отключенных потребителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала разбивать энергосистему Украины на острова. Украина запросила импорт электроэнергии у пяти стран после массивных ударов по ее энергетической инфраструктуре. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об одном из самых масштабных нападений на энергетику страны.