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Украина запросила импорт электроэнергии из ЕС на фоне отключений
Украина запросила более 20 тыс МВтч электроэнергии из ЕС на фоне отключений
Украина на фоне почасовых отключений электроэнергии запросила импорт более 20 тыс. МВт.ч у стран ЕС с целью стабилизации энергосистемы и призвала бизнес содействовать в этом процессе.
Украина на фоне продолжающихся почасовых отключений электроэнергии запросила у соседних стран ЕС импорт электроэнергии объемом более 20 тыс. МВт.ч, передает РИА «Новости». В сообщении на Telegram-канале министерства энергетики страны отметили, что прогнозируется импорт мощностью 1151 МВт, а с 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из стран ЕС составляет 2,1 ГВт.
Министерство энергетики подчеркнуло, что продолжается работа над ликвидацией последствий отключений и восстановлением стабильного энергоснабжения. Ведомство призвало бизнес активно импортировать электроэнергию для дополнительной стабилизации энергосистемы Украины и потребителей рационально использовать электроэнергию.
Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что с понедельника, 16 декабря, «Укрэнерго» введет новые унифицированные графики отключений электроснабжения для всех регионов страны. «Новый подход позволит обеспечить 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди, по сравнению с 38 часами в предыдущих графиках», – отметил он .
Коваленко добавил, что изменится основное временное распределение: вместо часов отключения будут рассчитываться в получасовых интервалах, что сделает подход более гибким в вопросе количества отключенных потребителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала разбивать энергосистему Украины на острова. Украина запросила импорт электроэнергии у пяти стран после массивных ударов по ее энергетической инфраструктуре. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об одном из самых масштабных нападений на энергетику страны.