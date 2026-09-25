Франция ускорила внедрение оборонных инноваций через новые экспертные центры

Tекст: Мария Иванова

Французская генеральная дирекция по вооружениям (DGA) ускоряет внедрение инновационных решений в оборону при помощи новых центров компетенций, передает РИА «Новости».

«Генеральная дирекция по вооружениям – французское ведомство, отвечающее за закупки военной техники, – в начале 2026 года открыло новые «экспертные центры компетенций» … Пять новых центров были призваны сократить период от испытаний до закупки с традиционных для оборонных программ лет до нескольких недель или месяцев», – говорится в публикации портала Euractiv.

В задачи центров входит ускорение разработки средств борьбы с беспилотниками, создание тактических и морских дронов, систем радиоэлектронной борьбы и средств защиты от ядерных, химических и биологических угроз. Бюджет каждого центра составляет 5 млн евро, что позволяет быстро запускать проекты в обход долгих процедур согласования.

Специалисты уже реализовали несколько программ. Менее чем за три недели французские вертолеты Tiger на Ближнем Востоке оснастили системами связи Link 16 для снижения риска дружественного огня. В рамках стандартного подхода такая модернизация заняла бы год. Кроме того, менее чем за четыре месяца был разработан модуль для беспилотников, способный наводиться на источник радиоэлектронных помех.

Центры DGA могут использовать компоненты из открытой продажи и разрабатывать собственные решения, оставляя за собой право интеллектуальной собственности. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. В МИД неоднократно заявляли о готовности к диалогу, но при условии отказа Запада от милитаризации континента.

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