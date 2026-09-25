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    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    5 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    15 комментариев
    25 сентября 2026, 09:59 • Новости дня

    Франция резко ускорила внедрение военных инноваций в обход бюрократии

    Франция ускорила внедрение оборонных инноваций через новые экспертные центры

    Tекст: Мария Иванова

    Создание пяти новых экспертных центров позволило французскому оборонному ведомству сократить цикл внедрения инновационного вооружения с нескольких лет до считаных недель.

    Французская генеральная дирекция по вооружениям (DGA) ускоряет внедрение инновационных решений в оборону при помощи новых центров компетенций, передает РИА «Новости».

    «Генеральная дирекция по вооружениям – французское ведомство, отвечающее за закупки военной техники, – в начале 2026 года открыло новые «экспертные центры компетенций» … Пять новых центров были призваны сократить период от испытаний до закупки с традиционных для оборонных программ лет до нескольких недель или месяцев», – говорится в публикации портала Euractiv.

    В задачи центров входит ускорение разработки средств борьбы с беспилотниками, создание тактических и морских дронов, систем радиоэлектронной борьбы и средств защиты от ядерных, химических и биологических угроз. Бюджет каждого центра составляет 5 млн евро, что позволяет быстро запускать проекты в обход долгих процедур согласования.

    Специалисты уже реализовали несколько программ. Менее чем за три недели французские вертолеты Tiger на Ближнем Востоке оснастили системами связи Link 16 для снижения риска дружественного огня. В рамках стандартного подхода такая модернизация заняла бы год. Кроме того, менее чем за четыре месяца был разработан модуль для беспилотников, способный наводиться на источник радиоэлектронных помех.

    Центры DGA могут использовать компоненты из открытой продажи и разрабатывать собственные решения, оставляя за собой право интеллектуальной собственности. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. В МИД неоднократно заявляли о готовности к диалогу, но при условии отказа Запада от милитаризации континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал создание плана защиты критически важной инфраструктуры от беспилотников.

    Летом в пригороде Парижа открылся новый кампус для ускорения внедрения квантовых технологий в вооруженных силах.

    Весной власти республики запланировали четырехкратное увеличение арсенала ракет и дронов.

    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

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    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Число погибших военных на учениях в Каспийском море достигло 12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество казахстанских военнослужащих, погибших в результате резкого ухудшения погоды во время военных учений на Каспийском море, достигло 12, сообщил акимат (администрация) прикаспийской Мангистауской области Казахстана.

    Во время учений на Каспии погибли 12 казахстанских военнослужащих, передает ТАСС. В администрации Мангистауской области пояснили, что трагедия произошла при выполнении учебно-боевой задачи.

    «По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти», – заявили в акимате.

    Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Специалисты ищут еще двоих пропавших без вести военных.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    В начале сентября военно-морские силы Казахстана начали плановые учения в акватории Каспийского моря.

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    24 сентября 2026, 13:06 • Новости дня
    The Guardian признала революцией переход России к реактивным дронам

    The Guardian: Россия совершила революционный переход к реактивным беспилотникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британская газета Guardian назвала революционным переход российских сил к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями.

    Британская газета The Guardian назвала революционным переход российских сил к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    «Москва преобразовала свой арсенал беспилотников, совершив революционный переход к использованию реактивных двигателей», – пишет издание.

    Усовершенствованные и более быстрые модели дронов способствовали увеличению эффективности ударов армии России в рамках конфликта на Украине. Источники в украинских военных кругах признают, что Россия значительно усилила свои возможности в применении систем радиоэлектронной борьбы.

    Ранее журнал The American Conservative сообщал, что украинские дроны-перехватчики не способны догнать передовые российские реактивные аппараты. В свою очередь The Economist подчеркивал, что проблема для Украины будет усугубляться, поскольку вопреки прогнозам Запада Россия наладила масштабное производство реактивных двигателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России началось массовое производство реактивных версий беспилотников «Герань-4» и «Герань-5».

    Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом из-за потери управления на высоких скоростях.

    Российские гибридные аппараты достигают скорости 650 км в час.

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    24 сентября 2026, 18:09 • Новости дня
    Ле Пен заявила об отсутствии у Франции денег на помощь Украине

    Ле Пен: У Франции закончились деньги на помощь Украине

    Ле Пен заявила об отсутствии у Франции денег на помощь Украине
    @ FIRAS ABDULLAH/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности Парижа продолжать финансирование Киева из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

    Французское государство столкнулось с серьезными экономическими трудностями, что делает невозможным продолжение финансовой поддержки Киева, заявила Ле Пен, передает РИА «Новости».

    «Мы больше не можем финансово помогать Украине… У нас нет на это средств. Ни для кого не секрет, что сейчас Франция находится в чрезвычайном финансовом положении», – сказала политик в ходе своего выступления на мероприятии издания Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Марин Ле Пен указала на невозможность дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации.

    Политик предрекла глобальную катастрофу в случае прямого вмешательства Североатлантического альянса в украинский кризис.

    В 2024 году французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о вынужденном сокращении финансовой помощи Украине из-за дефицита бюджета.

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    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



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    24 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Нидерланды решили научить пилотов KLM управлять истребителями F-35

    Минобороны Нидерландов: Бывших военных летчиков из KLM подготовят к полетам на F-35

    Tекст: Мария Иванова

    Бывшие военные летчики, работающие в гражданской авиакомпании KLM, смогут управлять истребителями F-35 в качестве резервистов вооруженных сил Нидерландов.

    Министерство обороны Нидерландов и авиакомпания KLM заключили соглашение о привлечении бывших военных летчиков к управлению истребителями F-35, передает ТАСС.

    Пилоты гражданской авиации будут зачислены в резерв и пройдут интенсивную подготовку.

    В ведомстве подчеркнули, что летчики «в случае внезапной эскалации или начала конфликта смогут незамедлительно привлекаться» к операциям с использованием F-35. Первая группа резервистов начнет обучение в январе 2027 года. На начальном этапе они будут ежемесячно тренироваться на авиасимуляторах.

    Авиакомпания KLM гарантирует сохранение трудовых контрактов сотрудникам, участвующим в операциях. При этом они получат статус и привилегии военных летчиков-резервистов. Оборонное ведомство считает, что это увеличит численность боеготового состава и сэкономит средства на обучение.

    В 2025 году Евросоюз взял курс на милитаризацию. На саммите в Брюсселе одобрили план ReArm EU на 800 млрд евро, а затем создали фонд SAFE на 150 млрд евро. На саммите НАТО в Гааге договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2034 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной правительство Нидерландов инициировало масштабную модернизацию вооруженных сил.

    В августе военное ведомство анонсировало снятие бюрократических ограничений для армейских тренировок.

    Ранее для укрепления военно-воздушных сил страна одобрила закупку шести дополнительных истребителей F-35.

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    24 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Ле Пен предостерегла Запад от провоцирования «русского медведя»

    Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России фразой о медведе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России, процитировав известное высказывание о русском медведе.

    Ле Пен выступила против эскалации отношений с Москвой. Она процитировала французского дипломата Шарля Мориса де Талейрана, предупредив о последствиях необдуманных действий, передает РИА «Новости».

    «Иногда возникает ощущение, что те, кто говорит, что мы уже воюем, хотели бы, чтобы мы воевали... Давайте не будем говорить об этих вещах с такой легкостью, с которой, как мы иногда слышим, о них говорят. Талейран говорил: «Я знаю тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы заставить его вернуться обратно», – сказала она в интервью изданию Politico.

    Политик подчеркнула свое желание избежать ситуации, когда придется искать способы усмирить «русского медведя», поскольку Франция может не найти подходящего решения. Она также напомнила о ядерном статусе России и заявила о нежелании видеть Париж втянутым в конфликт с ядерной державой. В связи с этим Ле Пен высказалась за скорейшее завершение украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер фракции «Национальное объединение» заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации.

    До этого в Кремле категорически отвергли обвинения Ле Пен в угрозах со стороны России.

    Ранее Марин Ле Пен предрекла начало третьей мировой войны в случае прямого вмешательства НАТО в украинский кризис.

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    24 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Прокуратура Словакии признала законной передачу военной техники на Украину

    Генпрокуратура Словакии закрыла дело о передаче Киеву истребителей МиГ-29 и ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки критике премьер-министра Роберта Фицо, передача прошлым правительством Словакии зенитных комплексов С-300 и боевых самолетов украинской армии официально признана законной.

    Генеральная прокуратура страны официально подтвердила закрытие расследования в отношении бывших властей, передает РИА «Новости».

    Поводом для прекращения разбирательства стало отсутствие доказательств причинения ущерба государству. Выяснилось, что срок эксплуатации вооружений истек, а ресурсов для их обслуживания не оставалось.

    Премьер-министр Роберт Фицо называл закрытие дела попыткой защитить прежнее руководство, однако надзорный орган опубликовал официальное опровержение. «В действиях отправленного в отставку и временно исполняющего свои обязанности правительства Словакии по передаче военной техники Украине не было состава преступления. Порядок действий и решения следователя полиции и прокурора Областной прокуратуры в Братиславе были правильными и соответствующими закону», – заявили в ведомстве.

    Братислава начала активно снабжать Киев оружием весной 2022 года, отправив систему противовоздушной обороны С-300. Через год словацкая сторона завершила поставку 13 истребителей МиГ-29 и части комплексов ПВО «КУБ. Ситуация изменилась лишь осенью 2023 года, когда новый кабинет министров полностью прекратил военную поддержку за счет государственных резервов.

    Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Российские власти отмечали, что подобные действия мешают урегулированию кризиса и не способствуют началу мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Минобороны Словакии возбудило уголовное дело против бывшего руководства страны за передачу истребителей.

    В феврале 2026 года прокуратура республики закрыла данные расследования за отсутствием состава преступления.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал отправку самолетов ошибкой прежних властей.

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    24 сентября 2026, 13:22 • Новости дня
    Франция подготовилась направить солдат на Украину после прекращения огня

    Europe 1: Франция готова направить военных на Украину после перемирия

    Tекст: Мария Иванова

    Франция готова направить своих военнослужащих на Украину сразу после установления там режима прекращения огня, сообщила французская радиостанция Europe 1.

    Франция может отправить своих военных на Украину сразу после установления режима прекращения огня, передает радиостанция Europe 1.

    Предполагается, что французские подразделения разместятся вдали от линии соприкосновения, где займутся охраной стратегически важных объектов, отмечает ТАСС.

    Основной целью их присутствия заявлены подготовка, оснащение и восстановление вооруженных сил Украины. При этом для обеспечения безопасности в воздушном пространстве планируется задействовать истребители Rafale.

    Отправка военнослужащих ожидается в рамках «коалиции желающих», к которой могут присоединиться и другие страны, направив свои контингенты. Точная численность сил пока не определена, однако радиостанция указывает, что речь может идти о нескольких тысячах солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стремлении Парижа ускорить переговоры между Россией и Украиной.

    Во вторник он сообщил о решении передать Киеву радары и ракеты.

    Французский лидер обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом идеи энергетического перемирия на Украине.

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    24 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин освободил Алексея Мешкова от должности посла во Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла во Франции и Монако.

    Сооветствующий документ уже размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». «Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации во Французской Республике и по совместительству в Княжестве Монако», – говорится в тексте указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Мешков сообщил о фактическом отсутствии полноценных отношений между Россией и Францией на протяжении четырех лет.

    В мае дипломат продемонстрировал французскому внешнеполитическому ведомству доказательства атак ВСУ на мирные объекты Донбасса.

    До этого глава российской дипмиссии назвал Париж одной из главных помех для достижения долгосрочного мира с Украиной.

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    24 сентября 2026, 22:13 • Новости дня
    WSJ узнала о тайном давлении США на КНР из-за ядерных испытаний

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Китай в связи с предполагаемыми ядерными испытаниями в ходе конфиденциальных переговоров, сообщили источники газеты WSJ.

    Администрация Трампа ведет переговоры с Китаем о его быстро расширяющемся ядерном арсенале на фоне сомнений в соблюдении Пекином 30-летнего запрета на ядерные испытания, заявили официальные лица США изданию Wall Street Journal (WSJ).

    Обсуждения проходили в кулуарах многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке (Марокко), где США оказывали давление на Китай, требуя ответить на обвинения в проведении ядерных испытаний очень низкой мощности.

    Китай отрицает обвинения США, а последние требуют уведомлять Вашингтон перед проведением испытаний баллистических ракет.

    Ядерные ракеты были продемонстрированы на военном параде в Пекине в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Лидер США заявил о планах обсудить ИИ с Си Цзиньпином, а тот призвал США к партнерству.

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    24 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение

    Оборонное агентство ЕС призвало страны ускорить перевооружение

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно краткому изложению доклада ЕС, подготовленного для лидеров блока, Европейский союз перевооружается недостаточно быстро и эффективно, чтобы достичь своей цели – быть готовым к обороне к 2030 году.

    В своем первом ежегодном докладе о готовности обороны Европейское оборонное агентство заявило, что нынешние планы стран-членов ЕС «по всей видимости, не соответствуют» цели по заполнению пробелов в таких областях, как противовоздушная и противоракетная оборона, наземные боевые действия, военно-морские силы, запасы боеприпасов и беспилотные летательные аппараты, передает Reuters.

    «Для решения проблем, связанных с напряженной и ухудшающейся обстановкой в ​​сфере безопасности, а также с угрозой, исходящей от России, необходимо двигаться дальше и значительно быстрее, чем сейчас, чтобы достичь оборонной готовности к 2030 году», – заявило агентство ЕС.

    В 2025 году лидеры 27 стран ЕС заказали этот доклад для оценки прогресса в их стремлении укрепить обороноспособность Европы.

    Ожидается, что в понедельник, 28 сентября, министры обороны ЕС обсудят доклад оборонного ведомства в Брюсселе, после чего он будет представлен лидерам блока.

    «Нынешний импульс и увеличение инвестиций пока не приводят к созданию достаточно боеспособных, устойчивых и совместимых сил, а также сохраняются критические пробелы в возможностях. Достигнутых на данный момент результатов, хотя и беспрецедентных, пока недостаточно», – сказано в предварительном резюме оборонного ведомства ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о подготовке России к конфликту с НАТО вымыслом.

    Постпред США Уитакер призвал НАТО не преувеличивать угрозу со стороны России.

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    24 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против бывшей главы RT во Франции Федоровой

    Евросоюз ввел санкции против бывшей главы RT во Франции Федоровой

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз ввел персональные ограничения против Ксении Федоровой, ранее возглавлявшей подразделение телеканала RT во Франции.

    Евросоюз внес бывшего руководителя французского бюро RT Ксению Федорову в санкционный список, передает ТАСС. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

    В Брюсселе заявили, что деятельность журналистки якобы представляет собой «манипулирование информацией» и наносит ущерб демократическим процессам в Европе.

    Введенные ограничения предусматривают замораживание активов Федоровой. Кроме того, гражданам и компаниям стран ЕС теперь запрещено любое сотрудничество с журналисткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МИД России назвал высылку Федоровой из Франции актом расправы.

    В мае против журналистки организовали агрессивную пиар-кампанию.

    В июле официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала уголовное преследование за распространение материалов RT в Европе.

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    24 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Германия захотела производить американские ракеты для Patriot в Европе

    Писториус сообщил о планах ФРГ производить ракеты для Patriot в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Германия предложила Соединенным Штатам развернуть на европейской территории производство ракет PAC-3 для зенитных комплексов Patriot.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о намерении разместить в Европе производство зенитных ракет PAC-3 для американских комплексов ПВО Patriot, передает РИА «Новости».

    По словам чиновника, соответствующее предложение уже направлено Вашингтону.

    «Речь идет о PAC-3, PAC-2 GEM-T, теоретически речь может идти и о системах Patriot… Это решение, которое мы не можем принять сами. Мы просто сделали предложение США», – сообщил Писториус после заседания комитета по обороне бундестага.

    Данный вопрос обсуждался с министром обороны США Питом Хегсетом во время недавнего визита Писториуса в Вашингтон. Окончательное решение остается за американской стороной.

    Даже если США согласятся, они не передадут союзникам контроль над ключевыми разработками, так как технологии новейшей ракеты РАС-3 принадлежат Lockheed Martin, отмечает Welt. Экспортные правила США жестко ограничивают передачу критически важных ноу-хау. На согласование процедур и строительство заводов уйдут годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Борис Писториус объявил о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-2 из запасов Бундесвера.

    Американские корпорации Raytheon и Lockheed Martin выступили против передачи лицензий на производство комплексов Patriot украинской стороне.

    Корпорация Boeing также отказалась предоставлять третьим государствам технологии для создания головок самонаведения ракет PAC-3.

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