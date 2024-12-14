Израиль нанес удары по военным объектам возле Дамаска

Израильская авиация атаковала военные лагеря в Телль-Мнин и Хфейр в Сирии

Tекст: Вера Басилая

По данным Naharnet, израильские истребители нанесли ракетные удары по военным объектам в окрестностях Дамаска. Атака была направлена на лагеря сирийской армии в районах Телль-Мнин и Хфейр, которые находятся в горной местности Эль-Каламун, к западу от сирийской столицы. передает ТАСС.

Очевидцы сообщили о мощных взрывах и поднявшихся столбах дыма над местом бомбардировки. На данный момент информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Ранее лидер вооруженных сирийских формирований Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти Сирии не намерены вступать в конфликт с Израилем.

До этого Израиль нанес удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы.

Главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии.