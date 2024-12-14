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Израиль нанес удары по военным объектам возле Дамаска
Израильская авиация атаковала военные лагеря в Телль-Мнин и Хфейр в Сирии
Израильские истребители нанесли ракетные удары по военным лагерям в Сирии, расположенным в горной местности Эль-Каламун, сообщил новостной портал Naharnet.
По данным Naharnet, израильские истребители нанесли ракетные удары по военным объектам в окрестностях Дамаска. Атака была направлена на лагеря сирийской армии в районах Телль-Мнин и Хфейр, которые находятся в горной местности Эль-Каламун, к западу от сирийской столицы. передает ТАСС.
Очевидцы сообщили о мощных взрывах и поднявшихся столбах дыма над местом бомбардировки. На данный момент информации о жертвах или пострадавших не поступало.
Ранее лидер вооруженных сирийских формирований Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти Сирии не намерены вступать в конфликт с Израилем.
До этого Израиль нанес удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы.
Главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии.