WP: Асад долгое время скрывал роскошную жизнь от сирийцев

WP: Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни

Tекст: Максим Попов

Издание The Washington Post (WP) со ссылкой на видеоматериалы и свидетельства соседей политика пишет, что сирийский лидер Башар Асад и его семья вели роскошный образ жизни, скрывая это от общественности.

Многолетний сосед политика Аммар Махайни отметил, что президентская семья старалась не выделяться среди местных жителей, скромно одеваясь и передвигаясь на обычных автомобилях.

Однако, как отмечает WP, на видеозаписях видно, как из дома Асада выносят дорогие вещи, в том числе сумки Louis Vuitton, одежду люксовых брендов Dior, Hermes и Cartier, а также предметы дизайнерского интерьера.

Кроме того, в гаражах резиденции сирийского лидера было обнаружено множество дорогостоящих автомобилей.

До этого сообщалось, что сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года.