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WP: Асад долгое время скрывал роскошную жизнь от сирийцев
WP: Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни
Бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный образ жизни, сообщило The Washington Post.
Издание The Washington Post (WP) со ссылкой на видеоматериалы и свидетельства соседей политика пишет, что сирийский лидер Башар Асад и его семья вели роскошный образ жизни, скрывая это от общественности.
Многолетний сосед политика Аммар Махайни отметил, что президентская семья старалась не выделяться среди местных жителей, скромно одеваясь и передвигаясь на обычных автомобилях.
Однако, как отмечает WP, на видеозаписях видно, как из дома Асада выносят дорогие вещи, в том числе сумки Louis Vuitton, одежду люксовых брендов Dior, Hermes и Cartier, а также предметы дизайнерского интерьера.
Кроме того, в гаражах резиденции сирийского лидера было обнаружено множество дорогостоящих автомобилей.
До этого сообщалось, что сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года.