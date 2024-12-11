Министр финансов Украины: Киев сможет продолжать конфликт без помощи США лишь в первой половине 2025 года

Tекст: Елизавета Шишкова

В интервью испанской газете El Pais Марченко подчеркнул, что украинская сторона располагает достаточными средствами, оружием, ракетами и артиллерийскими снарядами для поддержания военных действий в этот период, передает ТАСС.

Министр также указал, что Киев в состоянии направить достаточные бюджетные ассигнования на закупку необходимых боеприпасов и военной техники в 2025 году. Это даст возможность Украине быть хорошо подготовленной в первой половине года и использовать этот период для проведения переговоров с союзниками в Соединенных Штатах.

По мнению главы Минфина, несмотря на то, что Украина тратит значительную часть ВВП на военные нужды, этого недостаточно для полного обеспечения ВСУ. Сейчас расходы на армию составляют более 26% ВВП страны, и Украина полагается на помощь Запада. Марченко подчеркнул, что стране нужны обязательства по поставкам вооружений и доступ к современным системам противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена не смогла оценить, сколько средств на помощь Украине останется к моменту вступления Дональда Трампа в должность.

Чиновники Всемирного банка предполагают, что Трамп может значительно сократить финансирование проектов развития за границей, сосредоточившись на внутренних расходах США.

Уходящий глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что прекращение западной помощи Киеву приведет к завершению конфликта на Украине, поставив страну в сложное положение перед Россией.