Жозеп Боррель заявил о завершении конфликта на Украине без западной помощи Киеву

Tекст: Евгения Караваева

Уходящий глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что без западной поддержки Киев не сможет продолжать сопротивление, что приведет к завершению конфликта на Украине, передает ТАСС. В интервью испанской радиостанции RNE Боррель высказал мнение, что если Запад прекратит помогать Украине, то страна не сможет защитить себя. Он подчеркнул, что не желает, чтобы подобный сценарий стал реальностью.

Боррель также выразил сомнения относительно подхода избранного президента США Дональда Трампа к конфликту, задаваясь вопросом, есть ли у него справедливое решение. По его словам, Трамп не видит другого способа быстро завершить войну, кроме как прекратить помощь Украине, что поставит ее в затруднение перед Россией.

Кроме того, Боррель отметил, что Европа уже давно не является «центром мира». Он подчеркнул, что Европа – это только 5% населения планеты, кроме того, она утратила вес в глобальной экономике. Политик указал на значительное технологическое отставание, низкую рождаемость и слабую оборону, отмечая, что эти проблемы требуют немедленных решений в современных хрупких условиях.

Дипломат считает, что конфликт на Украине стал сигналом к пробуждению для ЕС, однако подчеркнул, что недостаточно просто осознать проблему – необходимо активно действовать в сложные времена. Боррель, полномочия которого истекают в ноябре 2024 года, передаст должность Кае Каллас из Эстонии.