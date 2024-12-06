Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Белый дом затруднился назвать остаток средств на помощь Украине
Пресс-секретарь Байдена не смогла назвать остаток средств на помощь Украине к приходу Трампа
Администрация президента США Джо Байдена не смогла оценить, сколько средств на помощь Украине останется к моменту вступления Трампа в должность.
Администрация президента США Джо Байдена не имеет информации о точной сумме средств, которые останутся неиспользованными из бюджета на военную помощь Украине. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у нее нет данных о том, сколько денег может остаться через 45 дней. Она отметила, что несмотря на это, нынешние власти намерены израсходовать ресурсы, чтобы обеспечить Украину необходимыми ресурсами.
Вместе с тем официальный представитель Пентагона Патрик Райдер уточнил, что на данный момент США располагают более 9 млрд долларов согласованной военной помощи для Украины. Из этой суммы 2,21 млрд долларов предназначены для закупки нового оборудования, а 6,8 млрд долларов – для отправки Киеву военного имущества со складов Пентагона.
Напомним, ранее американское военное ведомство заявило, что совокупный объем военной помощи Украине с начала работы администрации Байдена составил 62 млрд долларов.