Белый дом затруднился назвать остаток средств на помощь Украине

Пресс-секретарь Байдена не смогла назвать остаток средств на помощь Украине к приходу Трампа

Tекст: Максим Попов

Администрация президента США Джо Байдена не имеет информации о точной сумме средств, которые останутся неиспользованными из бюджета на военную помощь Украине. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у нее нет данных о том, сколько денег может остаться через 45 дней. Она отметила, что несмотря на это, нынешние власти намерены израсходовать ресурсы, чтобы обеспечить Украину необходимыми ресурсами.

Вместе с тем официальный представитель Пентагона Патрик Райдер уточнил, что на данный момент США располагают более 9 млрд долларов согласованной военной помощи для Украины. Из этой суммы 2,21 млрд долларов предназначены для закупки нового оборудования, а 6,8 млрд долларов – для отправки Киеву военного имущества со складов Пентагона.

Напомним, ранее американское военное ведомство заявило, что совокупный объем военной помощи Украине с начала работы администрации Байдена составил 62 млрд долларов.