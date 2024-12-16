Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.0 комментариев
Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии
Каллас заявила, что ЕС начнет дипломатические контакты с новыми властями Сирии
Европейский Союз планирует установить дипломатические связи с новыми властями Сирии, если «они будут двигаться в правильном направлении», сообщила глава дипломатов ЕС Кая Каллас перед встречей глав МИД ЕС.
Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз начнет дипломатические контакты с новыми властями Сирии. Это заявление она сделала по прибытии на первую встречу глав МИД ЕС под ее председательством, передает ТАСС.
«Я уполномочила послов ЕС отправиться в Дамаск и установить контакты с новыми властями Сирии», – заявила Каллас.
Кроме того, на этой встрече главы МИД ЕС обсудят уровень и характер взаимодействия с новыми властями Сирии, а также возможные предложения от ЕС, если сирийские власти «будут демонстрировать прогресс в нужном направлении».
Ранее Кая Каллас заявила, что говорить о признании переходного правительства Сирии и снятии санкций с группировки ХТШ преждевременно, однако это не должно мешать переговорам.
Кроме того, Каллас заявила, что конец диктатуры Башара Асада является позитивным и долгожданным событием, которое демонстрирует слабость его сторонников, России и Ирана.
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