Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии

Каллас заявила, что ЕС начнет дипломатические контакты с новыми властями Сирии

Tекст: Вера Басилая

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз начнет дипломатические контакты с новыми властями Сирии. Это заявление она сделала по прибытии на первую встречу глав МИД ЕС под ее председательством, передает ТАСС.

«Я уполномочила послов ЕС отправиться в Дамаск и установить контакты с новыми властями Сирии», – заявила Каллас.

Кроме того, на этой встрече главы МИД ЕС обсудят уровень и характер взаимодействия с новыми властями Сирии, а также возможные предложения от ЕС, если сирийские власти «будут демонстрировать прогресс в нужном направлении».

Ранее Кая Каллас заявила, что говорить о признании переходного правительства Сирии и снятии санкций с группировки ХТШ преждевременно, однако это не должно мешать переговорам.

Кроме того, Каллас заявила, что конец диктатуры Башара Асада является позитивным и долгожданным событием, которое демонстрирует слабость его сторонников, России и Ирана.

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