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    Противостояние с Россией ведет транспорт Прибалтики к «голодной смерти»
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    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине
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    Индия решила заключить долгосрочную сделку с Россией по нефти
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    0 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    75 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечет».

    24 комментария
    16 декабря 2024, 11:01 • Новости дня

    Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии

    Каллас заявила, что ЕС начнет дипломатические контакты с новыми властями Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский Союз планирует установить дипломатические связи с новыми властями Сирии, если «они будут двигаться в правильном направлении», сообщила глава дипломатов ЕС Кая Каллас перед встречей глав МИД ЕС.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз начнет дипломатические контакты с новыми властями Сирии. Это заявление она сделала по прибытии на первую встречу глав МИД ЕС под ее председательством, передает ТАСС.

    «Я уполномочила послов ЕС отправиться в Дамаск и установить контакты с новыми властями Сирии», – заявила Каллас.

    Кроме того, на этой встрече главы МИД ЕС обсудят уровень и характер взаимодействия с новыми властями Сирии, а также возможные предложения от ЕС, если сирийские власти «будут демонстрировать прогресс в нужном направлении».

    Ранее Кая Каллас заявила, что говорить о признании переходного правительства Сирии и снятии санкций с группировки ХТШ преждевременно, однако это не должно мешать переговорам.

    Кроме того, Каллас заявила, что конец диктатуры Башара Асада является позитивным и долгожданным событием, которое демонстрирует слабость его сторонников, России и Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.

    16 декабря 2024, 03:52 • Новости дня
    Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска

    Член политбюро ХТШ Лабабиди заявил об отводе Россией части военных из Дамаска

    Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии, заявил член политбюро «Хайят Тахрир аш-Шам» Камаль Лабабиди, который, как пишет Financial Times, участвовал в переговорах.

    Как пишет Financial Times, «Лабабиди» – это псевдоним. Он пояснил, что речь идет о военных, ранее размещавшихся в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, а также о тех, кто нес службу при российском посольстве в Дамаске, предает РБК.

    По его словам, колонна российских военных, в состав которой входили бронетехника, тракторы, спецтранспорт и мобильные медицинские подразделения, покинула Дамаск и направилась по суше на авиабазу Хмеймим.

    Лабабиди сообщил, что стороны ведут переговоры о дальнейшей эвакуации российских военных из различных регионов Сирии. Он отметил, что обсуждения о безопасной переброске войск прошли в отеле Four Seasons в Дамаске, который стал фактической штаб-квартирой повстанцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами. Замглавы МИД России Богданов сообщил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом. По информации западных СМИ, Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

    Коментарии (7)
    15 декабря 2024, 11:55 • Новости дня
    Зеленский собрался наладить поставки украинского зерна в Сирию
    Зеленский собрался наладить поставки украинского зерна в Сирию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать механизм поставок продовольствия в Сирию через программы международных организаций и партнеров после свержения Башара Асада.

    Как сообщает Reuters, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении наладить механизмы поставок продовольствия в Сирию после свержения президента Башара Асада. Для этих целей будет задействовано сотрудничество с международными организациями и партнерами.

    Украина являлась одним из крупнейших экспортеров зерна и масличных культур в мире. Ранее поставки украинского зерна осуществлялись в страны Ближнего Востока, но Сирия не входила в их число. Ситуация изменилась после прекращения поставок российской пшеницы в Сирию из-за неопределенности и задержек с оплатой.

    Зеленский подчеркнул готовность Украины помочь Сирии с решением потенциального продовольственного кризиса, предложив использовать гуманитарную программу «Зерно с Украины». «Мы готовы помочь Сирии предотвратить продовольственный кризис, особенно через программу «Зерно с Украины», – написал Зеленский на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), добавив, что уже дал поручение правительству разработать соответствующие механизмы поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, падение режима Асада повысило значимость Украины для России в стратегическом плане. Politico назвала победителей и проигравших после краха режима Асада, отметив изменение геополитического баланса. В результате падения Асада на Ближнем Востоке образовался вакуум власти, что создало новые вызовы для регионального и глобального порядка.

    Коментарии (21)
    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    15 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    The Washington Post: Белый дом присвоил лавры победителей Асада

    The Washington Post: Белый дом назвал падение режима Асада успехом политики Байдена

    Tекст: Ольга Иванова

    Белый дом использовал падение сирийского президента Башара Асада как повод для защиты своей политики в Газе и на Ближнем Востоке, утверждая, что поддержка Израиля президентом США Джо Байденом сыграла ключевую роль в этом событии.

    Президент США Джо Байден и его администрация активно используют падение президента Сирии Башара Асада в качестве аргумента в защиту своей политики на Ближнем Востоке, передает The Washington Post. В Белом доме подчеркивают, что поддержка Израиля и подход Байдена к региону сыграли ключевую роль в ослаблении влияния таких группировок, как ХАМАС и Хезболла, что в итоге привело к свержению Асада.

    Однако, несмотря на такую интерпретацию, многие аналитики считают, что администрация Байдена приписывает себе излишнюю заслугу за события, в значительной степени обусловленные региональными актерами. Гуманитарные организации также утверждают, что падение Асада не компенсирует гибель и разрушения в Газе. Война в Газе привела к гибели почти 45 тыс. палестинцев, более 100 тыс. получили ранения, а условия жизни остаются крайне тяжелыми.

    Несмотря на стратегические успехи, такие как ослабление Хезболлы и ХАМАС, администрации Байдена приходится сталкиваться с критикой, в том числе и внутри его собственной партии. В Сенате США не прошла инициатива по блокировке продаж оружия Израилю, однако она получила поддержку 19 демократов, что говорит о растущем недовольстве политикой Байдена на Ближнем Востоке.

    В сложившейся ситуации администрация Байдена стремится заключить соглашение о прекращении огня в Газе, для чего ведется сотрудничество с командой избранного президента Дональда Трампа. Хотя перспективы перемирия кажутся более реальными, чем когда-либо ранее, предыдущие попытки достижения соглашения потерпели неудачу.

    На фоне критики и сложных условий на Ближнем Востоке, администрация Байдена акцентирует внимание на положительных результатах, таких как падение режима Асада. Однако эксперты предупреждают, что события в регионе по-прежнему развиваются и преждевременно делать окончательные выводы о новом этапе на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США приняли решение оставить свои войска в Сирии после падения режима Башара Асада с целью продолжения борьбы с терроризмом.

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    16 декабря 2024, 08:41 • Новости дня
    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро

    Financial Times сообщила о якобы отправке Асадом тонн долларов и евро из Сирии в Москву

    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С 2018 по 2019 год Центральный банк Сирии отправил в Москву самолеты с наличными на сумму более 250 млн долларов и евро, несмотря на почти нулевые внутренние резервы и дефицит иностранной валюты в стране, сообщили источники Financial Times.

    Центральный банк Сирии в период с 2018 по 2019 год отправил несколько самолетов с миллионами долларов наличными в Москву. Данное действие происходило на фоне серьезного дефицита иностранной валюты в стране при Башаре Асаде, передает Ura.Ru.

    «В тот период внутренние резервы Сирии были почти нулевыми. Несмотря на это, в московский аэропорт Внуково было переправлено наличными эквивалент 250 млн в долларах и евро», – пишет издание со ссылкой на свои источники.

    Согласно данным FT, только 13 мая 2019 года один из самолетов якобы доставил в Внуково 10 млн долларов стодолларовыми купюрами. Всего за полтора года, с марта 2018-го по сентябрь 2019-го, был выполнен 21 рейс, перевозивший денежные средства на сумму 250 млн долларов, пишет издание.

    Ранее лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

    Сообщалось, что бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не располагает информацией о предоставлении госохраны Башару Асаду в России и не имел контактов с ЦРУ по Сирии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

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    16 декабря 2024, 01:47 • Новости дня
    ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»

    ЕС решил ввести санкции против граждан России, Грузии и Молдавии за «гибридные действия»

    ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз решил ввести санкции против 16 граждан России, Грузии и Молдавии за предполагаемую гибридную деятельность, сообщает Польское радио.

    Со ссылкой на список, к которому получил доступ корреспондент радиостанции в Брюсселе, Польское радио сообщает: «Есть первые записи в санкционном списке ЕС за гибридные действия России», – передает РИА «Новости».

    По данным радио, в санкционный список вошли сотрудники спецслужб, военные, предприниматели, эксперты и журналисты. Лицам, попавшим под санкции, будет запрещен въезд в страны ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Кроме того, они не смогут получать финансирование от ЕС.

    В санкционном списке также фигурируют несколько организаций. На данный момент список засекречен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в октябре внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

    Кроме того, в декабре европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России.

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    16 декабря 2024, 00:59 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Латакии и Тартусе

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Израиля атаковали военные объекты в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс в Сирии, сообщили местные источники.

    Источники РИА «Новости» сообщили о «ракетных ударах по военным объектам». «В провинциях Тартус и Латакия слышны мощные взрывы», – говорится в сообщении.

    Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявлял, что Израиль намерен уничтожить военный потенциал Сирии.

    Замглавы МИД России Михаил Богданов отмечал, что Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии.

    Напомним, израильские военные уже атаковали объекты армии Сирии в Латакии и Тартусе, где также расположены российские военные базы.

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    15 декабря 2024, 22:19 • Новости дня
    Белорусские дипломаты вернулись из Сирии в Минск

    Белорусский МИД поблагодарил Россию за помощь в возвращении дипломатов из Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Все белорусские дипломаты эвакуированы из Сирии в Минск, в Бейруте развернут временный консульский пункт, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

    Посол Белоруссии в Сирии Юрий Слука будет находиться в Минске «некоторое время на консультациях», после чего планируется провести углубленную оценку обстановки, сообщили в МИД Белоруссии.

    Глаз также отметил, что министерство иностранных дел выражает признательность российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие дипломатов в Белоруссию, передает РИА «Новости».

    «В столице Ливана Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Беларуси в Сирии для продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи нашим гражданам», – сообщил он.

    Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России информировал о частичной эвакуации персонала российских загранпредставительств в Дамаске и дипмиссий КНДР, Белоруссии и Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что события в Сирии, где мировые игроки борются за власть, являются уроком для его страны, которая должна сама определять свою судьбу.

    Замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

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    15 декабря 2024, 17:36 • Новости дня
    Спецпосланник ООН по Сирии впервые приехал в Дамаск после ухода Асада

    Стало известно о прибытии спецпосланника ООН в Дамаск после ухода Асада от власти

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск на фоне изменения власти после ухода Башара Асада.

    Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск впервые после ухода Башара Асада от власти, передает РИА «Новости». Это событие стало возможным после значительных политических изменений, произошедших в стране. Педерсен намерен обсудить ситуацию с различными заинтересованными сторонами.

    Пятничное сообщение из офиса Педерсена подтверждало его намерение посетить Дамаск как можно скорее. После прибытия в сирийскую столицу спецпосланник отметил, что изменения после падения режима Асада огромны и вселяют большие надежды. Но несмотря на положительные сдвиги, остаются и многочисленные проблемы, которые предстоит решить.

    Ранее вооруженные оппозиционные формирования в Сирии начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.

    Глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» Абу Хасан аль-Хамуи рассказал, что сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года.

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    15 декабря 2024, 23:55 • Новости дня
    Кадыров опроверг слухи о приостановке поставок пшеницы из России в Сирию

    Tекст: Антон Антонов

    Информация о приостановке поставок пшеницы из России в Сирию не соответствует действительности, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Искажена информация о задержании сухогрузов с коммерческим зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами», – заявил Кадыров в Telegram.

    Кроме того, глава Чечни заверил, что в случае необходимости, если проблемы с поставкой пшеницы возникнут «по каким-либо невозможным и невероятным причинам», он готов будет обеспечить поставки через Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

    Кадыров призвал «не слушать слухи от врагов, которые стремятся отделить Сирию от стратегического партнера и братского народа».

    Напомним, замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

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    15 декабря 2024, 23:46 • Новости дня
    Катар решил возобновить работу посольства в Сирии

    Катар решил возобновить работу посольства страны в Дамаске через 13 лет после разрыва дипломатических отношений с Сирией

    Катар решил возобновить работу посольства в Сирии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С 17 декабря Катар возобновит работу своего посольства в Дамаске, это произойдет, спустя 13 лет после разрыва дипломатических отношений с Сирией, сообщил МИД Катара.

    «Государство Катар объявило о возобновлении работы своего посольства в братской Сирийской Арабской Республике начиная со вторника», – сообщил МИД в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) .

    Отмечается, что такой шаг делается «примерно через 13 лет после разрыва в 2011 году дипломатических отношений», передает ТАСС.

    В заявлении МИД Катара подчеркивается, что данный шаг является выражением «принципиальной поддержки революции сирийского народа».

    Временным поверенным в делах Катара в Сирии назначен Халифа Абдалла Аль Махмуд аш-Шариф, ранее возглавлявший департамент Африки МИД Катара.

    Аш-Шариф также имеет опыт работы в канцелярии главы правительства и министра иностранных дел Катара, а также в посольствах эмирата в Португалии и ЮАР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция назначила временного поверенного в делах посольства в Дамаске. Кроме того, в Дамаск прибыл спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Министерство иностранных дел Ирана выразило осуждение в связи с атакой на иранское посольство в Дамаске.

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    16 декабря 2024, 03:25 • Новости дня
    Syria TV сообщил об открытии сирийского посольства в США в понедельник
    Syria TV сообщил об открытии сирийского посольства в США в понедельник
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сирийское посольство в Вашингтоне возобновит работу, которая была приостановлена в 2014 году, сообщил телеканал сирийской вооруженной оппозиции Syria TV.

    «Завтра состоится открытие сирийского посольства в Вашингтоне», – заявили источники Syria TV. Дипломатические отношения двух стран были прерваны весной 2014 года по инициативе США, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, иранский посол в Дамаске Хосейн Акбари в эфире государственного телевидения Ирана заявил о возможном возобновлении работы посольства и консульства Ирана в Сирии. По его словам, «новые сирийские власти» проявили готовность к сотрудничеству, он выразил надежду на быстрое возвращение к нормальной деятельности, сообщает SNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Ирана осудило атаку на иранское посольство в Дамаске. Катар возобновит работу своего посольства в Дамаске с 17 декабря, спустя 13 лет после разрыва дипломатических отношений с Сирией. Турция назначила временного поверенного в делах посольства в Дамаске.

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    15 декабря 2024, 12:27 • Новости дня
    Нетаньяху и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Газе

    Нетаньяху и Трамп обсудили заложников и региональные события в Сирии и Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии и секторе Газа, а также вопрос возвращения заложников.

    Как передает ТАСС, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и избранный президент США Дональд Трамп обсудили по телефону накануне вечером ключевые вопросы Ближнего Востока. Советник израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что в центре внимания были усилия по возвращению похищенных.

    Кроме того, стороны уделили внимание текущим событиям в Сирии и секторе Газа. Беседа, состоявшаяся 14 декабря, охватывала широкий спектр вопросов, касающихся безопасности и стабильности в регионе.

    Нетаньяху и Трамп подтвердили стремление своих стран координировать действия в целях достижения мира на Ближнем Востоке.

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    16 декабря 2024, 08:15 • Новости дня
    В Германии назвали антироссийские санкции безумием

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал антироссийские санкции безумием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал санкции Евросоюза против России безумием, которое наносит ущерб промышленности Европы, пресекая возможности для европейских компаний на российском рынке.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил негативное мнение о санкциях Евросоюза против России, сообщает РИА «Новости».

    Он охарактеризовал меры как «безумие», сравнив их с «государственным переворотом» против европейской промышленности. По его словам, санкции только осложнили жизнь европейским странам, которые продолжают закупать российскую нефть, хотя и через посредников, таких как Индия.

    Нимайер утверждает, что санкции не оказали заметного политического влияния на Россию. Он подчеркнул, что после введения санкций производство многих товаров было налажено на территории России, и теперь европейские компании стремятся вернуться на российский рынок. По мнению политика, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что санкции уже не оказывают прежнего впечатления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции Евросоюза против России оказались выгодны только Соединенным Штатам Америки и Британии. Конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе. Европа может лишиться российского газа полностью из-за санкций.

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    16 декабря 2024, 10:00 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о резком снижении поддержки Западом Украины

    Bloomberg: Обещанная Европой помощь Украине не соответствует фактически предоставленной

    Tекст: Вера Басилая

    Западная поддержка Украины, включая поставки оружия и боеприпасов, становится дефицитной из-за несоответствия обещанных и фактически предоставленных объемов помощи, сообщил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

    Колумнист агентства Bloomberg Чемпион заявил, что западная поддержка Украины становится все более дефицитной. По его словам, текущие объемы помощи, которые Европа обещала предоставить Украине, существенно отличаются от фактически поставленных. В доказательство этого он привел данные Института мировой экономики Германии, согласно которым Запад предоставил Украине помощь на 125 млрд евро, однако «задолженность» Европы составляет 64 млрд евро, передает ТАСС.

    «Складывается ощущение, что западная поддержка – а значит, оружие и боеприпасы, необходимые для выживания ВСУ на фронте, – становятся все более дефицитными», – пишет Чемпион.

    Ранее Bloomberg также сообщало о сокращении объема частных пожертвований в Украине, что связано с экономическими трудностями и растущей усталостью населения от боевых действий. Пессимистичные настроения усиливаются на фоне успешного продвижения российских войск, проблем с мобилизацией и отключения электричества.

    Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

    Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев сможет продолжать конфликт без помощи США лишь в первой половине 2025 года.

    Чиновники Всемирного банка предполагают, что Трамп может значительно сократить финансирование проектов развития за границей, сосредоточившись на внутренних расходах США.

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    16 декабря 2024, 09:41 • Новости дня
    WP: Протурецкие силы и курды могут начать гражданскую войну в Сирии

    WP: Протурецкие силы и курды могут начать гражданскую войну в Сирии после падения Асада

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированими и поддерживаемыми США курдами, что приведет к вмешательству Анкары и угрозе американским войскам, пишет газета The Washington Post (WP).

    Американская газета сообщила, что конфликт между протурецкими силами и курдами в Сирии может перерасти в новую гражданскую войну после падения правительства Башара Асада. В материале издания говорится, что курды, поддерживаемые США, могут столкнуться с решительным противодействием новых сирийских властей в случае попытки объявить независимость. Это может затянуть Анкару в более глубокий конфликт в Сирии и поставить под угрозу развернутые на северо-востоке страны американские войска, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что сохраняются риски раскола в сирийской оппозиции, а также продолжения вмешательства Израиля, Турции и США. Протурецкие группы, вероятно, продолжат наступление, заставляя курдские силы отступать, что угрожает присутствию американских военных.

    Курдские «Силы демократической Сирии» контролируют большую часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке на востоке и северо-востоке Сирии. Эти силы получают поддержку от США, и американское командование с 2015 года создало в этом районе девять военных баз. Под контролем курдов находится 25% территории Сирии.

    Ранее представитель СДС Абдельсалам Ахмад выразил опасения, что после прихода вооруженной оппозиции Сирия может столкнуться с внутренними конфликтами, аналогичными ливийскому сценарию.

    Президент Турции Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ (запрещена в России) в Сирии.

    Напомним, под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии, они подняли флаги оппозиции над административными учреждениями в своих населенных пунктах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие образования могут появиться на руинах Сирии.

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