Украинский БПЛА сбит над Белгородской областью

В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.8 комментариев
В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.8 комментариев
Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.5 комментариев
Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.86 комментариев
Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что киевские власти могут в будущем сбежать за границу, передает РИА «Новости». По его словам, они сделают это под прикрытием тех, чьи задания выполняют. Путин также добавил: «Скорее всего, так и будет».
Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева.
Белоусов: Потери ВСУ за время спецоперации превысили 1 млн человек
Белоусов подчеркнул, что боевой потенциал противника был подорван, а потери ВСУ в этом году превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.
«А всего, как отметил Владимир Владимирович Путин, составили почти 1 млн человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих», – отметил он.
Министр добавил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий на Украине, ранее находившихся под контролем ВСУ. По его словам, «неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской народной республики и еще 25-30% Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей».
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.
Пленный ВСУ Пломбирус рассказал о приказе расстреливать русскоязычных гражданских в Курской области
Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, заявил, что по приказу украинского командования расстреливал гражданских, которые не говорили на украинском языке, передает РИА «Новости».
По его словам, командование давало указания расправляться на месте с теми, кто не владел украинским.
«Стрелял, он упал, убил или нет – не знаю», – сообщил Пломбирус.
Пломбирус также признался, что по приказу командования переодевался в российскую военную форму и обманывал российских солдат, чтобы расправляться с ними. Он рассказывал, что подходил к позициям россиян под предлогом получить сигарету или помощь с автомобилем, после чего нападал, передает ТАСС.
Пломбирус был призван в ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. Он отметил, что ему обещали выплату денег и аннулирование судимости. Также Пломбирус рассказал, что сдался в плен после того, как его подразделение было разбито, а все вокруг него были ранены.
Ранее в Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.
Жительница села Коренево Курской области рассказала, что Вооруженные силы Украины расстреливали в августе 2024 года гражданские машины, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе.
Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».
В своем выступлении на итоговой коллегии Минобороны он отметил, что киевский режим не защищает интересы украинского народа, а также подчеркнул нелегитимность властей страны, передает ТАСС.
«Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы [представители киевского режима] не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти, Рады. Все. И ссылка на военное положение не имеет значения. Нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – сказал президент России о ситуации на Украине.
Президент отметил, что источником нынешней украинской власти является госпереворот 2014 года. Люди, находящиеся в Киеве у власти, каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего, добавил он.
«По указке тех стран, которые защищают киевский режим, он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно, по указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает, пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет», – сказал Путин.
Советник Трампа Уолц заявил о намерении рассмотреть предложения Орбана о перемирии на Украине
Уолц подчеркнул необходимость прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
«И, знаете, смотрите, если это будет своего рода прекращение огня в качестве первого шага, опять же, мы... мы внимательно посмотрим, что это значит», – заявил Уолц.
Уолц отметил, что до 20 января команда Трампа будет сотрудничать с нынешней администрацией США. Он подчеркнул, что у Орбана есть постоянные контакты с российским правительством, а также хорошие отношения с Трампом.
Уолц надеется, что вскоре удастся добиться прекращения огня на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между Орбаном и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Орбан предложил России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие. Москва передала свои предложения, однако Киев отказался от инициатив Орбана.
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в ходе беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым также заявил, что Зеленский отказался от предложения Будапешта.
По словам главы государства, Вооруженные силы России имеют святую обязанность выбросить противника из Курской области, передает ТАСС. Он добавил, что российские спецслужбы должны найти и наказать преступников.
«Святая обязанность вооруженных сил – выбросить противника с нашей территории, задача органов военной юстиции – зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб – найти и покарать преступников», – сказал Путин.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что в «курской авантюре» киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих, а общие потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1 млн человек.
Трамп заявил о недопустимости украинских дальнобойных ракетных ударов по России
Дональд Трамп выразил недовольство разрешением Украине наносить дальние удары по России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это решение было «плохим» и не должно было быть принято.
Трамп уточнил, что речь идет о возможности украинских военных использовать дальнобойные западные ракеты для нанесения ударов на расстояние до 321 км вглубь России. Он отметил, что считает это решение ошибочным, и заявил о намерении его пересмотреть.
Ранее действующий президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение на использование этих ракет, что вызвало неоднозначную реакцию в международном сообществе. Трамп подчеркнул, что после его инаугурации этот вопрос может быть пересмотрен, что, по его мнению, должно укрепить безопасность в регионе.
Напомним, Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования текущего конфликта на Украине.
Рогов сообщил о боях в Зеленовке и приближении российских войск к Курахово
Российские войска вошли в село Зеленовка, расположенное юго-западнее города Курахово, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимира Рогова. Рогов отметил, что в Зеленовке идут бои. Это продвижение приближает Вооруженные силы России к ключевой трассе, используемой для снабжения украинских войск в Курахово.
Курахово – город, расположенный в западной части ДНР, находящийся на расстоянии 46 километров от Донецка и 30 километров к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет стратегическое значение, так как это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, контролируемый Вооруженными силами Украины после освобождения Угледара.
Захват Курахово может стать важным шагом для российских войск, позволяя им продвигаться к западной границе ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов заявил о безвыходном положении группировки Вооруженных сил Украины в Курахово, где сотни украинских солдат были блокированы. Российские вооруженные силы установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под Курахово.
Военный эксперт Дандыкин указал на позитивные изменения в экономике армии
«Судя по результатам на поле боя, судя по растущей оснащенности наших войск и перехвату стратегической инициативы на фронте, Минобороны не только улучшило качество работы военной приемки, но и наладило контроль за расходованием госсредств. Этому также способствовало назначение на пост министра обороны Андрея Белоусова, который ранее занимался вопросами экономики. Порядка стало больше», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.
Однако впереди новые вызовы. «Военно-промышленной части нашей экономики предстоит производство новых видов вооружения. Это означает, что контролирующие органы и специалисты из Минобороны должны внимательно смотреть за тем, чтобы расценки на оружие не завышались, чтобы не было коррупции и срыва поставок», – продолжил собеседник.
Важно и улучшение работы Национального центра управления обороной с точки зрения связи и управления войсками. «Министр обороны и глава Генштаба моментально получают информацию с любого участка фронта от начальников того или иного уровня. Также для улучшения системы связи запускаются различные военные спутники. На этом направлении тоже есть заметные подвижки», – отметил эксперт.
Председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов считает важным использование опыта СВО при разработке программ военного образования. «Например, уже сейчас в учебных программах военных училищ и академий необходимо полноценно отразить работу с беспилотниками и робототехникой. Без учета этих факторов изучать военную науку нет смысла», – пояснил он.
Также необходимо переосмыслить подходы к штурмовым действиям. С учетом полученного в Донбассе опыта требуется доработка наставлений и обучения офицеров штурмовому делу. «Связь, радиоэлектронная борьба – в этой сфере мы тоже столкнулись с новыми вызовами и угрозами. Здесь необходимо освежить подходы. Надо также переосмыслить опыт применения средств ПВО. Мы впервые столкнулись с западным дальнобойным ракетным вооружением, у нас раньше не было такого опыта. Все это следует отразить в учебных программах», – заключил он.
В понедельник президент Владимир Путин заявил, что российская военная организация должна работать совместно для достижения поставленных целей. Он подчеркнул, что это касается всех частей, включая так называемый народный ОПК.
Глава государства сообщил также, что в 2023 году свыше 300 тыс. граждан пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в Вооруженных силах. В 2024 году таких уже свыше 430 тыс. По словам президента, ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту.
Путин также напомнил, что «6,3% ВВП мы тратим на повышение, укрепление обороноспособности». «Для того чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства – экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение – развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности эти расходы мы тоже не можем», – предупредил он. – «Говорю это для того, чтобы мы все понимали: государство, народ российский все, что может, отдает Вооруженным силам для выполнения задач, которые перед вами, перед нами стоят. А наша задача – обеспечить безопасность российского народа, обеспечить безопасность наших людей и будущее России».
В свою очередь Белоусов подробно рассказал об оптимизация внутренних процессов в министерстве. «Имеется в виду внедрение подходов так называемого «бережливого управления». Которое позволяет кардинально сократить время и этапы административных процессов. Как показал первый опыт проведения пилотных проектов в отдельных структурных подразделениях министерства – резервы здесь огромные. Количество избыточных процедур может быть сокращено в 5-10 раз. А сроки – в пять и более раз», – уточнил он.
Также в числе приоритетов ведомства Белоусов назвал модернизацию системы военного образования и подготовки офицерских кадров.
Каллас опровергла обсуждение планов отправки миротворцев ЕС на Украину
Кая Каллас заявила, что в настоящий момент страны Европейского союза не обсуждают возможность отправки миротворцев на Украину. По словам Каллас, одним из условий для подобных действий является наличие мира в регионе, передает ТАСС.
Каллас напомнила, что в интервью журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров ясно дал понять, что Россия не отступит от заявленных целей. В связи с этим, по словам Каллас, обсуждение отправки миротворцев невозможно.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности в период конфликта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.
Германия также исключила отправку европейских войск для перемирия на Украине.
Между тем избранный президент России Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.
«Обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил. Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции», – сказал он.
Ежегодное мероприятие традиционно посвящено подведению итогов деятельности Вооруженных сил РФ за текущий год, а также постановке задач на следующий, сообщает ТАСС.
На заседание приглашаются представители командования военных округов, различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ, а также руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.
Как рассказали украинские СМИ, об угрозах и избиениях военных стало известно в ходе проверок, которые проводились весной, но командование бригады не стало наказывать виновных, почти всех вовлеченных, «включая пострадавших и офицеров», перевели в пехотные части.
Бригада занимается инженерными работами и поэтому считается «жирной», к боевым действиям ее не привлекают. В бригаде распространены семейные связи – служат супруги, дети и родители, дальние родственники. Свою роль в этом играет жена комбрига Олега Побережнюка, которая недавно работала в военкомате. Сам Побережнюк использовал военных для строительства частного дома.
СМИ сообщают, что одним из способов заработать на подчиненных для руководства бригады был отказ от протоколов за употребление алкоголя – за это требовали заплатить примерно до 500 долларов; тех, кто отказывался платить, подвергали физическому насилию, угрожали перевести в пехоту «на мясо». Иногда провинившихся наказывали как деньгами, так и физически.
Один из военных, пойманных на употреблении алкоголя, даже сообщил, что его привязывали к деревянному кресту и издевались.
Сообщается, что «самой одиозной семьей» в бригаде были начальник штаба Валерий Пастух и его сын Владислав – командир одного из взводов, именно он «в основном занимался издевательствами над бойцами».
После того как разгорелся скандал в СМИ, Генштаб ВСУ сообщил, что командира воинской части отстранили от должности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также стало известно, что украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.
Депутат Рады Сергей Евтушок заявил, что военнослужащие украинской армии самовольно покидают позиции из-за неуставных отношений, офицеры пытаются вымогать у них деньги.
Студия «Квартал 95» в рекламе новогоднего выпуска показала карту Украины без Крыма
В социальных сетях кадр, на котором карта Украины изображена без Крыма, вызвал волну негативных комментариев среди пользователей. Некоторые из них также обвинили студию в неуместности развлекательного шоу в условиях боевых действий, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Украины потребовало извинений от ФИФА за показ карты на жеребьевке ЧМ-2026, где Крым не был представлен как часть Украины. В сентябре сообщалось, что на Украине выпустили учебник, на карте которого страна изображена без Крыма. В 2023 году Европарламент в соцсетях опубликовал карту с Крымом в составе России, однако позже публикацию удалили.
Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Северска, Белогоровки, Трудового, Островского, Курахово и Дачного в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери ВСУ при этом составили до 345 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция РЭБ «Анклав-Н» и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ, бригаде теробороны и личному составу пограничного отряда погранслужбы Украины возле Липцов, Волчанска Харьковской области и Харькова. Отражена контратака противника. Потери ВСУ превысили 85 военнослужащих, бронетранспортер и 152-мм орудие Д-20, отчитались в Минобороны.
Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Двуречной, Загрызово, Лозовой, Глушковкой и Купянском Харьковской области. Отражены четыре контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 500 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американскую HMMWV, 155-мм американскую гаубицу М198 и три 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены два склада с боеприпасами, сообщил Конашенков.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ у Шевченко, Щербиновки, Новооленовки, Новопустынки, Петровки и Дзержинска в ДНР. Были отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник при этом потерял более 440 военнослужащих, три бронемашины, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию РЭБ «Нота», перечислили в Минобороны.
Накануне российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР.
За неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.
Шольц, выступая на внеочередном заседании Бундестага, заявил, что Германия не будет принимать решения, которые могут угрожать ее безопасности. В связи с этим Берлин отказался передавать Украине крылатые ракеты Taurus и отправлять своих военных на Украину, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Германия является лидером по поддержке Украины в Европе, и выразил желание сохранить этот статус. Однако, по словам Шольца, это не означает, что безопасность Германии может быть поставлена под угрозу. «Мы не поставляем крылатые ракеты, дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории, и мы совершенно точно не будем направлять немецких солдат на эту войну. Не со мной, как канцлером», – добавил Шольц.
Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии намерена прописать в предвыборной программе отказ от поставок Украине ракет Taurus, поддерживая решение канцлера Олафа Шольца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц за два дня до дебатов в Бундестаге подтвердил свое несогласие с передачей ракет Taurus Украине и использованием их для ударов по российской территории, несмотря на давление со стороны оппозиции. До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Шольц исключил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.