Какие образования могут появиться на руинах Сирии

Tекст: Роман Крецул

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о слабых ожиданиях по поводу сохранения единства Сирии. По его мнению, до сих пор никто так и не ответил на вопрос, каким образом удастся найти консенсус интересов суннитов, шиитов, алавитов, друзов и христиан, передает РИА «Новости».

Медведев связал падение правительства Башара Асада с допущенными ошибками в управлении страной. Он отметил, что сирийская армия оказалась недееспособной. Замглавы Совбеза также напомнил о серьезной поддержке, которую Россия в свое время оказала Сирии, понимая угрозы фрагментации или распада республики по сценарию соседних стран Ближнего Востока.

«Сирия – страна довольно сложная, где представлены разные этнические и религиозные группы. Такая страна может держаться либо на очень сильной и жесткой центральной власти, либо в виде мягкой децентрализованной федерации. Третий вариант – развал государства. При определенном развитии событий он вполне возможен», – сказал военный эксперт Юрий Лямин.

При самом неблагоприятном сценарии Сирия может разделиться на несколько частей. Одной из них может стать северо-восток страны, где проживают курды. «Они построили автономную систему управления, но пока не проявляли склонности к сепаратизму. Курды пытались создать своего рода альтернативную Сирию, а затем масштабировать этот опыт на всю страну. Если же Дамаск не будет их устраивать, они могут устремиться к независимости», – пояснил востоковед Кирилл Семенов.

Схожей точки зрения придерживается и Лямин: «Если у курдов появятся опасения за свою автономию, они могут попытаться отколоться. Но здесь важна внешняя поддержка, потому что над курдами постоянно висит угроза со стороны Турции. Сейчас их прикрывают США, но этот зонтик неустойчив – американцы в любой момент могут уйти оттуда».

С другой стороны, столкновения между прокси Турции и США вызвали гневную реакцию в США, отмечает политолог Малек Дудаков. По его словам, прокурдское лобби, которое особенно сильно в команде приходящего к власти Дональда Трампа, уже грозит Анкаре санкциями в случае вспышки большого конфликта с курдами.

В частности, республиканцы в Конгрессе предлагают Турции создать буферную зону на севере Сирии, но при этом требуют не лезть к курдам. Если этого не удастся сделать, тогда США сосредоточатся на поддержке курдов. При этом израильское лобби в США активно продвигает идею о создании Курдистана.

Второй претендент на независимость – алавиты Латакии на северо-западе страны. Они отделены от остальной Сирии пусть и небольшими, но горами, а также имеют выход к морю. «Но им будет тяжело преодолеть кризис. Алавиты понесли непропорционально высокие потери в годы войны, потому что составляли костяк профессиональной части сирийской армии. Но если в регионе продолжатся внесудебные расправы – сепаратизм весьма вероятен», – говорит Лямин.

Эксперты также напомнили о том, что еще в 20-е годы прошлого века французы, получив мандат на управление Сирией и Ливаном, разделили эти территории на шесть частей: Государство Дамаск, Государство Алеппо, Государство Алавитов, Великий Ливан, Государство Друзов и провинция Александретта, которая со временем отошла Турции.

Со временем Ливан стал независимым государством, а Алеппо и Дамаск сформировали Сирийскую Республику, вобрав в нее другие провинции. Затем, в 1938 году, Сирия обрела нынешние международно-признанные границы. При этом несколькими годами ранее к ней присоединили Государство Алавитов.

Фото: Don-kun, TUBS, NordNordWest/Wikipedia

Однако сегодня алавиты находятся в крайне тяжелом положении, поэтому времени и возможности для организации вооруженного сопротивления у них не было. И в ближайшем будущем, по мнению аналитиков, алавиты вряд ли получат второй шанс на независимость. К тому же, особое внимание к ним будет приковано из-за того, что в Латакии размещены российские военные базы и важные порты.

Эксперты также напомнили об антагонизме севера и юга Сирии, который корнями уходит в Средневековье. «Север всегда тяготел к Алеппо, а для юга центром притяжения оставался Дамаск. Сегодня на север сильное экономическое и политические влияние имеет Турция. Новые власти тоже зависят от поддержки Анкары. Пока между ними вряд ли возможен какой-то конфликт, но как ситуация сложится дальше – вопрос. Арабам не нравится турецкое влияние», – говорит Лямин.

Что касается турецкого влияния на Сирию, то оно остается неизменным даже спустя 100 лет после распада Османской империи. Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала «Вечерний картограф», к подобного рода «неизменности» также можно отнести несколько других этнических и географических особенностей.

Во-первых, это бесплодная Сирийская пустыня, а также плодородное и нефтеносное Заевфратье: «Последнее что сто лет назад, что сегодня – под контролем западных фаворитов. Тогда – алеппцев, сейчас – курдов».

Во-вторых, в республике сохранилась конкуренция между Дамаском и Алеппо за звание политического центра. В-третьих, неизменными остались районы компактного проживания алавитов и друзов: «Их сотни тысяч, со всеми инклюзивно-толерантные повстанцы не расправятся».

Друзы, к слову, тоже могут устремиться к независимости или к смене юрисдикции.

Например, в шести деревнях на юге Сирии местные советы решили присоединиться к Голанским высотам, которые оккупированы Израилем. Об этом пишет The Jewish Press. Однако в соседних районах провинции не поддержали эту инициативу, передают источники Ynet.

«После победы над ИГ (запрещено в России) друзы не нашли общий язык с Дамаском. Представители этого народа, не опасаясь репрессий, прямо говорили о коррупции в правительстве и его работу на себя вместо работы на Сирию. Также у них есть свои вооруженные формирования и властные структуры», – напомнил Семенов.

Но, добавляет Лямин, территория проживания друзов находится слишком близко к Дамаску, и им будет тяжело что-либо сделать, так как вокруг них проживает много арабов-суннитов. Но если центральная власть начнет разваливаться, и если различные группировки начнут воевать между собой, друзы тоже могут «выпасть» из Сирии.

На этом фоне особняком стоит ранее упомянутая Большая Сирийская пустыня, где расположено множество боевиков. «Это гигантские малонаселенные пространства. Государство в таких условиях сложно образовать. Не менее сложно выловить там боевиков, потому что они опираются на поддержку части местного населения», – заключил Лямин.