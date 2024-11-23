Итальянский журналист заявил, что санкции ЕС выгодны только США и Британии

Tекст: Александра Юдина

По его словам, санкции ЕС против России оказывают негативное воздействие на европейские страны, такие как Италия, Германия и Франция, и приносят выгоду США и Британии, передает РИА «Новости».

Бьянки назвал эти меры «автосанкциями», так как они направлены на самих инициаторов больше, чем на Россию.

Он подчеркнул, что США и Британия получают от введенных санкций больше экономических преимуществ, чем от военных повреждений в ходе Второй мировой войны. По словам журналиста, крупные предприятия вынуждены переносить свою деятельность за пределы Европы, в том числе в Америку, где созданы более благоприятные условия для бизнеса.

Бьянки также отметил, что некоторые предприятия уже частично перемещены в сторону Азии, и теперь этот процесс будет активнее идти в сторону США. Он считает, что такая ситуация свидетельствует о скрытой экономической войне, которую Соединенные Штаты и Британия ведут не только против России, но и против своих европейских союзников.

Ранее в Молдавии обвинили США в блокировании денежных переводов из России, заявив, что санкционная политика Запада оказала негативное влияние на экономическое положение молдавских мигрантов и их семей.