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Молдавия обвинила США в блокировке переводов из России
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан на канале «Эксклюзив ТВ» обвинил США в блокировании денежных переводов из России.
По его словам, запрет денежных переводов из России негативно сказался на сотнях тысяч молдавских мигрантов, работающих в России, передает РИА «Новости».
Речан подчеркнул, что правительство Молдавии предпринимает усилия для возобновления переводов.
По словам премьера, решение о блокировке переводов было принято не Молдавией, а западными государствами, включая США. Он отметил, что санкционная политика Запада оказала негативное влияние на экономическое положение молдавских мигрантов и их семей.
Ранее британский банк HSBC отказался принимать переводы на счета частных клиентов из России и Белоруссии.
Также турецкие банки после выхода указа президента США о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями. Анкара предложила Москве использовать клиринговую систему для торговых расчетов.