В Турции предложили России клиринг для расчетов в условиях санкций Запада

Tекст: Александра Юдина

Турция предложила России использовать систему клиринга в двусторонних торгово-экономических операциях, что, по мнению экспертов, поможет решить вопросы расчетов в условиях западных санкций, передает ТАСС.

«На самом деле это что-то вроде обмена, свопа. Каждая из стран формирует список определенных экспортных товаров, импортер производит платеж аккредитованному банку в своей стране, а экспортер получает его путем клиринга на конкретном счете», – отметил источник.

Он также добавил, что консолидация по этой теме внутри БРИКС может значительно улучшить ситуацию. Для этого страны – члены БРИКС должны институционализировать свои отношения и принять ряд практических решений в сфере межбанковских расчетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган посетил Казань для участия в саммите БРИКС, стремясь укрепить отношения с Россией и балансировать между различными державами, в том числе с НАТО. Сообщалось также, что президент Турции прилетел на саммит БРИКС для переговоров с Путиным по вопросам АЭС и газового хаба, а также торговли в национальных валютах.