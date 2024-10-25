Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.18 комментариев
В Турции предложили России клиринг для расчетов в условиях санкций Запада
Анкара предложила Москве использовать клиринговую систему для торговых расчетов, чтобы облегчить двусторонние операции в условиях западных санкций и обсудить вопрос в рамках БРИКС, сообщает источник в сфере турецкого банковского консалтинга.
Турция предложила России использовать систему клиринга в двусторонних торгово-экономических операциях, что, по мнению экспертов, поможет решить вопросы расчетов в условиях западных санкций, передает ТАСС.
«На самом деле это что-то вроде обмена, свопа. Каждая из стран формирует список определенных экспортных товаров, импортер производит платеж аккредитованному банку в своей стране, а экспортер получает его путем клиринга на конкретном счете», – отметил источник.
Он также добавил, что консолидация по этой теме внутри БРИКС может значительно улучшить ситуацию. Для этого страны – члены БРИКС должны институционализировать свои отношения и принять ряд практических решений в сфере межбанковских расчетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган посетил Казань для участия в саммите БРИКС, стремясь укрепить отношения с Россией и балансировать между различными державами, в том числе с НАТО. Сообщалось также, что президент Турции прилетел на саммит БРИКС для переговоров с Путиным по вопросам АЭС и газового хаба, а также торговли в национальных валютах.