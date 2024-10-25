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    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Лавров пошутил после инцидента на саммите БРИКС
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области к декабрю
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    3 комментария
    25 октября 2024, 07:59 • Новости дня

    В Турции предложили России клиринг для расчетов в условиях санкций Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Анкара предложила Москве использовать клиринговую систему для торговых расчетов, чтобы облегчить двусторонние операции в условиях западных санкций и обсудить вопрос в рамках БРИКС, сообщает источник в сфере турецкого банковского консалтинга.

    Турция предложила России использовать систему клиринга в двусторонних торгово-экономических операциях, что, по мнению экспертов, поможет решить вопросы расчетов в условиях западных санкций, передает ТАСС.

    «На самом деле это что-то вроде обмена, свопа. Каждая из стран формирует список определенных экспортных товаров, импортер производит платеж аккредитованному банку в своей стране, а экспортер получает его путем клиринга на конкретном счете», – отметил источник.

    Он также добавил, что консолидация по этой теме внутри БРИКС может значительно улучшить ситуацию. Для этого страны – члены БРИКС должны институционализировать свои отношения и принять ряд практических решений в сфере межбанковских расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган посетил Казань для участия в саммите БРИКС, стремясь укрепить отношения с Россией и балансировать между различными державами, в том числе с НАТО. Сообщалось также, что президент Турции прилетел на саммит БРИКС для переговоров с Путиным по вопросам АЭС и газового хаба, а также торговли в национальных валютах.

    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

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    24 октября 2024, 23:17 • Новости дня
    Лавров пошутил после инцидента на саммите БРИКС

    МИД предположил, что Лавров сказал «Проходи быстрее» после столкновения с человеком на саммите БРИКС

    Tекст: Денис Тельманов

    На саммите БРИКС в Казани, когда участник случайно наступил на ногу Лаврову, министр предположительно пошутил, сказав: «Проходи быстрее».

    На саммите БРИКС в Казани произошел курьезный случай с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает ТАСС. Один из участников случайно наступил на ногу главе дипломатического ведомства, не извинившись. Этот момент попал на видео, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях о вероятной реакции Лаврова.

    В интернет-пространстве появились ролики с фейковыми голосами министра, сгенерированными нейросетями. Эти видео стали причиной разногласий среди пользователей социальных сетей, так как многие усомнились в их подлинности.

    В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию, предположив, что Лавров мог лишь пошутить, сказав: «Проходи быстрее». Этот комментарий внес некоторую ясность, хотя дискуссии вокруг инцидента продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о шагах к миру, отметив, что они воспринимаются в Москве как «комикс», и напомнил о недавнем вторжении в Курскую область после заявлений Зеленского о мире.

    Лавров также заявил, что предложение Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является попыткой США получить односторонние преимущества.

    Вдобавок он подчеркнул невозможность остановить процесс дедолларизации, отметив стремление стран обезопасить себя и упомянув сведения о Саудовской Аравии, которая думает о снижении зависимости от доллара.


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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

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    24 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия примет симметричную меру в ответ на действия Запада, задействовав доходы от активов иностранных лиц для поддержания экономики и регионов страны, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

    «Если западные страны начали использовать доходы от замороженных золотовалютных резервов Российской Федерации, мы поступим абсолютно так же», – отметил Силуанов в комментарии телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Россия хранит замороженные средства недружественных государств на своих счетах и планирует аналогичным образом использовать доходы от этих активов. Вырученные средства будут направлены на развитие экономики и поддержку российских субъектов.

    Напомним, Европейский парламент одобрил механизм выделения кредита Киеву в размере 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Экономист Дмитрий Суслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус.

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    25 октября 2024, 02:09 • Новости дня
    В Коркино два человека получили ранения во время беспорядков

    В Коркино два человека получили ранения во время беспорядков из-за убийства таксистки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Коркино двое человек получили легкие ранения во время беспорядков после убийства женщины-таксиста, в городе дежурят усиленные наряды полиции.

    В городе Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства женщины-таксиста, передает ТАСС. В ходе волнений двое человек получили легкие ранения, им была оказана необходимая медицинская помощь. На улицах города и на въездах дежурят порядка 10 автомобилей полиции.

    Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер прибыл в Коркино для координации действий правоохранительных органов. Подозреваемый в убийстве, 17-летний житель города, задержан. По данным следствия, между ним и 40-летней женщиной произошел конфликт, в ходе которого она получила не менее четырех колото-резаных ранений в грудную клетку.

    Следственные органы начали расследование по статье 105 УК РФ (убийство). Прокуратура контролирует ход расследования, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого. Полиция проверяет на причастность к убийству еще одного человека. Последними пассажирами таксистки оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Коркино Челябинской области полиция задержала порядка 50 человек из числа местных жителей после начала протестов. Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе и беспорядки, глава региона Алексей Текслер был проинформирован о случившемся.

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    24 октября 2024, 23:51 • Новости дня
    Полиция задержала в Коркино более 50 участников беспорядков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Коркино задержаны более 50 человек, включая участников протестов и цыган, пытавшихся покинуть город.

    В Коркино Челябинской области полиция задержала более 50 человек после начала массовых протестов, сообщает «Газета.RU». В числе задержанных оказались как участники протестов, так и представители цыганской общины. Некоторые из них пытались покинуть город после начала беспорядков.

    Отмечается, что столкновения прекратились. В городе увеличено количество сотрудников силовых структур. Полиция оттеснила протестующих от домов цыганской общины, дороги в районе взяты под усиленное патрулирование.

    Причиной народного схода, который привел к протестам, стало убийство женщины-водителя такси. В смерит 40-летней жительницы Коркино Елены Сарафановой подозревают двух представителей цыганской диаспоры. Это 17- и 19-летние жители дома, где проживает цыганская община.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Полиция обнаружила тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Последними пассажирами таксистки оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых.

    В администрации Челябинской области сообщили, что губернатор Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркино. На месте работают сотрудники Главного управления МВД по региону и спецназ Росгвардии.

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    24 октября 2024, 21:42 • Новости дня
    Неизвестные обстреляли колонну Росгвардии в пригороде Грозного
    Неизвестные обстреляли колонну Росгвардии в пригороде Грозного
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В пригороде Грозного неизвестные атаковали колонну Росгвардии, в результате чего один военнослужащий погиб, еще одного госпитализировали, сообщили в пресс-службе ведомства.

    По информации Росгвардии, в результате обстрела один из военнослужащих скончался, второй получил ранение и был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, передает ТАСС. Нападавших разыскивают.

    Ранее Новочеркасский гарнизонный суд приговорил жителя Чувашии Артема Артемьева, проходившего службу по контракту в Новочеркасске, к 7,5 годам колонии за нанесение ножевых ранений начальнику.

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    24 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва знает обстановку, которая складывается вокруг страны, но Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами», – приводит его слова РИА «Новости».

    До этого Путин на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» выразил мнение, что для разрешения острых кризисов необходимо устранять их причины.

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    24 октября 2024, 21:55 • Новости дня
    Губернатор Челябинской области проинформирован о волнениях в Коркино из-за убийства таксистки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе Коркино Челябинской области, глава региона Алексей Текслер проинформирован о случившемся, сообщили в облправительстве.

    По указанию губернатора в Коркино направлены его заместители Алексей Фартыгин и Роман Воллерт для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления, передает ТАСС. На месте происшествия работают сотрудники Главного управления МВД по региону и подразделения сил специального назначения Росгвардии, добавили в правительстве.

    В сообщении правительства Челябинской области отмечается, что правоохранительным органам оказывается максимальная помощь.

    В ночь на 24 октября челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора, сообщает URA.ru. Силовики оперативно задержали подозреваемых.

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    24 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз принял к сведению декларацию саммита БРИКС, однако не считает осуждение санкций в декларации саммита БРИКС в Казани адресованным себе, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, ЕС не считает, что осуждение односторонних санкций и призыв к их снятию относится к альянсу.

    Дипломат заявил, что ЕС ввел санкции против ряда стран – членов БРИКС обоснованно.

    «Мы приняли к сведению декларацию саммита БРИКС в Казани», – заметил Стано.

    На саммите в Казани страны БРИКС приняли декларацию, в которой один из 134 пунктов посвятили Украине, подчеркивая важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предлагая инициативы по мирному урегулированию.

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    24 октября 2024, 18:10 • Новости дня
    Опубликован список стран – партнеров БРИКС

    Странами-партнерами БРИКС стали 13 государств

    Опубликован список стран – партнеров БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    БРИКС расширил список стран-партнеров, добавив 13 государств.

    Статус партнера получили Алжир, Индонезия и Турция, передает Sputnik Узбекистан. Также в список вошли Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Узбекистан и Уганда.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию. Белоруссия подтвердила готовность стать полноправным и активным членом БРИКС на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

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    24 октября 2024, 17:46 • Новости дня
    В Соцфонде назвали сроки начала выплат проиндексированных пенсий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все средства на индексацию пенсий работающим и неработающим пенсионерам с 1 января следующего года предусмотрены в бюджете Социального фонда России, граждане начнут получать выплаты уже в январе, сообщил глава Соцфонда Сергей Чирков.

    Для пенсионеров, чей график выплаты приходится на начало месяца, суммы будут перечислены досрочно в декабре, отметил Чирков, передает РИА «Новости».

    Глава Соцфонда также уточнил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам будет выделено более 106 млрд рублей. «Все средства на индексацию пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года в бюджете фонда есть. В январе наши граждане получат сумму пенсии с учетом индексации. У нас пенсия платится досрочно тем, у кого график выплаты в начале января, поэтому в декабре уже будут суммы с учетом индексации выплачены», – сказал Чирков на пленарном заседании Госдумы.

    Напомним, выплаты для работающих и неработающих пенсионеров поднимут в 2025 году на уровень инфляции 2024 года. Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в следующем году средняя страховая пенсия по старости в России достигнет 24 тыс. рублей. Кроме того, с 1 ноября пенсии работников угольной промышленности, летных экипажей, а также пенсионеров, достигших 80 лет, будут увеличены благодаря перерасчету и доплатам.

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    24 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Россия начала вводить ответные меры на использование замороженных активов

    Силуанов: Россия начала вводить ответные меры на использование замороженных активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия уже предпринимает ответные шаги в ответ на действия Запада по использованию доходов от замороженных активов иностранных лиц, как заявил министр финансов Антон Силуанов.

    В комментарии телеканалу «Россия-24» Силуанов отметил, что Россия уже реализует меры в ответ на действия западных стран, которые используют доходы от замороженных российских активов, передает ТАСС. При этом он не уточнил, о каких именно решениях идет речь.

    «Могу сказать, что такие решения уже реализуются», – сказал министр.

    Напомним, Европейский парламент одобрил механизм выделения Киеву кредита в 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Силуанов ранее сообщил, что Россия примет симметричную меру в ответ на действия Запада, задействовав доходы от активов иностранных лиц для поддержания экономики и регионов страны.

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    24 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин заявил, что БРИКС не создает альтернатив SWIFT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны БРИКС сейчас не занимаются созданием отдельной платежной системы, которая могла бы заменить SWIFT, сказал президент России Владимир Путин по итогам саммита организации.

    «Что касается SWIFT и каких-то альтернатив – мы не создавали и не создаем никому альтернатив. Но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день. И одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что страны БРИКС применяют российскую систему обмена финансовой информацией, созданную ЦБ России, и системы других стран – участниц БРИКС.

    Ранее Путин пояснял, что члены БРИКС заняты разработкой обмена финансовой информацией между центральными банками.

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    24 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера

    Лукашенко: Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС

    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию.

    Это заявление он сделал в интервью «Известиям» в рамках саммита, проходящего в Казани. Лукашенко отметил: «Мы стали партнерами – это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», подчеркнув важность этого шага для страны, передает РИА «Новости».

    Напомним, Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС. Он заявил о готовности Белоруссии вступить в это объединение, отметив его потенциал в приближении конца доминирования коллективного Запада.

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      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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