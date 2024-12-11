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ЕС согласовал новый пакет санкций против России
Послы ЕС одобрили 15-й пакет санкций против России с новыми ограничениями
Председательство Венгрии в ЕС сообщило, что европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России, который включает новые ограничения для физических и юридических лиц, а также морских торговых судов третьих стран.
Послы стран Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России, передает РИА «Новости» , ссылаясь на сообщение председательства Венгрии в Совете ЕС, которое оно опубликовало в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России).
В рамках утвержденного пакета в списки добавлены новые физические и юридические лица. Подчеркивается, что санкции распространяются не только на российских граждан и компании, но и на представителей других стран, которые, по мнению ЕС, оказывают поддержку России.
Кроме того, введены ограничения на деятельность судов из третьих стран, которые, как полагает ЕС, участвуют в операциях, способствующих поддержке России. Ранее западные СМИ сообщали, что санкции затронут десятки танкеров
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября было названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС. В начале декабря представители стран Европейского союза сообщили, что ЕС не смог утвердить 15-й пакет санкций против России из-за разногласий по продлению сроков вывода инвестиций и импорта нефти.
В среду глава финского МИД Элина Валтонен сообщила, что Финляндия «не будет возражать против добавления никеля в санкционный список».