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    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

    2 комментария
    11 декабря 2024, 19:12 • Новости дня

    ЕС согласовал новый пакет санкций против России

    Послы ЕС одобрили 15-й пакет санкций против России с новыми ограничениями

    Tекст: Евгения Караваева

    Председательство Венгрии в ЕС сообщило, что европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России, который включает новые ограничения для физических и юридических лиц, а также морских торговых судов третьих стран.

    Послы стран Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России, передает РИА «Новости» , ссылаясь на сообщение председательства Венгрии в Совете ЕС, которое оно опубликовало в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России).

    В рамках утвержденного пакета в списки добавлены новые физические и юридические лица. Подчеркивается, что санкции распространяются не только на российских граждан и компании, но и на представителей других стран, которые, по мнению ЕС, оказывают поддержку России.

    Кроме того, введены ограничения на деятельность судов из третьих стран, которые, как полагает ЕС, участвуют в операциях, способствующих поддержке России. Ранее западные СМИ сообщали, что санкции затронут десятки танкеров

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября было названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС. В начале декабря представители стран Европейского союза сообщили, что ЕС не смог утвердить 15-й пакет санкций против России из-за разногласий по продлению сроков вывода инвестиций и импорта нефти.

    В среду глава финского МИД Элина Валтонен сообщила, что Финляндия «не будет возражать против добавления никеля в санкционный список».


    9 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина

    Politico: Каллас раскритиковала Меркель за предложение пригласить Путина на саммит ЕС

    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас в июне 2021 года унизила экс-канцлера Германии Ангелу Меркель из-за ее предложения пригласить президента России Владимира Путина на саммит Европейского союза, пишет Politico.

    В статье Politico описываются события, произошедшие в июне 2021 года, когда новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас подвергла критике бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Инцидент произошел в контексте обсуждения предложения Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза, передает РИА «Новости»

    Идея пригласить Путина возникла у Меркель на фоне сообщений о скоплении российских войск на границе с Украиной. Эту инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, и предложение было вынесено на заседание Евросовета.

    Каллас, выразив несогласие с данной инициативой, задала вопрос: «Для чего это нужно?». Слова Каллас прозвучали в присутствии всех лидеров ЕС и стали призывом отказаться от диалога с Путиным. Дипломаты отметили, что такая резкая реплика вызвала недоумение у Макрона, поскольку лидер небольшой европейской страны посмела публично критиковать канцлера Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями. Каллас предложила отправить европейские войска на Украину. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что визит нового руководства Евросоюза в Киев свидетельствует о приоритете продолжения войны, а не благополучия ЕС.

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    11 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией

    Каллас призвала Трампа к жесткости в отношении России для влияния на Китай

    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что будущий президент США Дональд Трамп должен занять жесткую позицию по отношению к России, чтобы усилить влияние на Китай и продемонстрировать решимость Запада в поддержке Киева, сообщает Politico.

    «Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам [Трампу] нужно быть очень жесткими в отношении России. Вам надо быть твердым», – подчеркнула она. Кроме того, Каллас отметила, что поддержка Западом Киева представляет собой сигнал для Китая в свете его территориальных споров с Тайванем, передает Ura.Ru.

    По словам Каллас, Пекин сейчас видит, насколько далеко могут зайти США и их союзники в военной поддержке своих партнеров.

    Ранее Каллас высказалась о возможной необходимости отправки сил ЕС на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    11 декабря 2024, 19:19 • Видео
    Войну в Сирии продолжил Израиль

    Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

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    11 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин заявил Орбану об отказе Киева от мирного урегулирования конфликта

    Путин обсудил с Орбаном отказ Киева от мирного урегулирования конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отказ Киева от мирного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

    Путин и Орбан провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины. Как говорится на сайте Кремля, Путин рассказал Орбану о своей оценке текущей ситуации на Украине и подчеркнул отказ украинского руководства от мирного урегулирования конфликта.

    Орбан выразил заинтересованность в содействии совместным поискам путей политико-дипломатического разрешения кризиса. Он отметил важность своих контактов с западными лидерами для поиска решения.

    В ходе разговора также затрагивались вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и продвижения проектов в энергетической сфере. Оба лидера подтвердили поступательное развитие этих отношений. Кроме того, обсуждалась напряженная обстановка на Ближнем Востоке, связанная с последними событиями в Сирии.

    Ранее Орбан заявил об эскалации конфликта на Украине из-за появления там военных из США и Франции, что может привести к мировой войне.

    Он также подчеркнул, что либеральный порядок завершился, и странам необходимо использовать свои силы для победы в грядущих переменах.

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    9 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    ЕС анонсировал рассмотрение санкций против Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Главы МИД стран ЕС 16 декабря рассмотрят вопрос санкций против Грузии, заявил постпред объединения в Тбилиси Павел Херчински, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По словам Херчински, «абсолютно несовместимо» происходящее в последние 12 дней в Грузии с отношениями, которые ЕС имел с Тбилиси. «На столе (у министров иностранных дел) будут все меры», – заявил он.

    Херчински сказал, что ЕС «должен подумать над привилегированными отношениями с Грузией, которые имел с ней последние 10 лет». При этом он назвал достижение консенсуса по санкциям в ЕС «очень трудным», так как нужно согласие всех 27 государств.

    Однако, как считает Херчински, «в столицах всех стран ЕС должны увидеть уровень насилия и жестокости» (по отношению к демонстрантам, которые протестуют против решения правительства Грузии не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года).

    Постпред ЕС не сказал ничего про более чем 150 полицейских, которые пострадали от демонстрантов. «Власти в ответе за насилие, жестокость, мы не можем молчать», – заявил он. По его словам, не исключены визовые ограничения для обладателей определенных категорий паспортов Грузии.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что план европейских политиков и бюрократов устроить «майдан» в стране провалился, подчеркнув, что это была уже четвертая попытка.

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    11 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Орбан заявил о самом опасном периоде конфликта на Украине

    Орбан заявил о телефонном разговоре с Путиным в самый опасный период конфликта на Украине

    Орбан заявил о самом опасном периоде конфликта на Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным прошел на фоне самых опасных недель конфликта на Украине, и подчеркнул использование всех дипломатических средств для достижения мира.

    Орбан своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) подчеркнул, что беседа длилась один час и состоялась в самый опасный период нынешнего конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Премьер Венгрии выразил обеспокоенность текущей ситуацией и отметил, что использует все дипломатические средства для содействия прекращению огня и достижения мира.

    Ранее Орбан заявлял о завершении либерального порядка и необходимости странам использовать свои силы для победы в грядущих переменах.

    Президент России Владимир Путин обсуждал с ним отказ Киева от мирного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

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    10 декабря 2024, 19:36 • Новости дня
    Венгрия пригрозила заблокировать санкции ЕС против Грузии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона может использовать право вето против санкций Евросоюза в отношении грузинских государственных деятелей, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Если Евросоюз введет санкции против министра внутренних дел Грузии и двух руководителей полиции, Венгрия применит право вето, сказал Сийярто, передает ТАСС.

    По его словам, санкции против грузинской стороны бессмысленны, у них нет оправдания.

    В понедельник министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с послом ЕС в Тбилиси Павлом Герчинским.

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    9 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Украинцы возили незаконных мигрантов в Латвии на автомобилях с полицейской раскраской

    Tекст: Денис Тельманов

    Госпогранохрана Латвии арестовала двух граждан Украины по подозрению в организации маршрута по транспортировке мигрантов на автомобилях, замаскированных под полицейские. Это произошло на трассе E262.

    Как сообщает портал LSM со ссылкой на заявление госпогранохраны Латвии, два гражданина Украины были задержаны в Аугшдаугавском крае. Подозреваемые занимались организацией нелегальной перевозки мигрантов, используя для этого автомобили, замаскированные под полицейские и пограничные машины.

    Операция по задержанию прошла на трассе E262, соединяющей латвийский город Даугавпилс с российским Островом. По информации ведомства, задержание произошло после того, как правоохранительные органы работали над выявлением незаконной деятельности по транспортировке мигрантов.

    Ранее, 8 октября, госпогранохрана Латвии совместно с государственной полицией задержала 46 нелегальных мигрантов. Они передвигались в микроавтобусе, полностью стилизованном под полицейскую машину, с необходимыми опознавательными знаками и спецсигналами. Позже, 1 ноября, был задержан еще один микроавтобус, замаскированный под транспорт госпогранохраны, в котором находились 25 нарушителей госграницы и два перевозчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия заявила о готовности закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае роста миграционного потока. Прибывшие на Украину беженцы столкнулись с запретом на использование русского языка и строгими наказаниями за это.

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    11 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    РФ и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций против Газпромбанка
    РФ и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций против Газпромбанка
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия и Россия нашли выход из ситуации с платежами за газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше, возникшей из-за санкций США против Газпромбанка, благодаря переговорам Орбана и Путина.

    Венгрия и Россия договорились о новом механизме платежей за российский газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС. Санкции США против Газпромбанка создали финансовые трудности для расчетов, но лидеры двух стран в ходе телефонного разговора нашли решение.

    Петер Сийярто отметил, что до недавнего времени платежи проходили через Газпромбанк, однако из-за санкций потребовалось найти альтернативный путь. «Решение уже найдено, все в порядке, работа продолжается», – заявил он в видеообращении, которое транслировал венгерский телеканал М1.

    Министр добавил, что после разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом РФ Владимиром Путиным он обсудил детали сотрудничества с главой Росатома Алексеем Лихачевым и вице-премьером РФ Александром Новаком. Обсуждались вопросы порядка платежей за российский газ и топливо для АЭС, что является ключевым элементом энергетического сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ, как сообщал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Президент России Владимир Путин обновил порядок расчетов за газ, разрешив учитывать встречные требования при оплате иностранными покупателями, например, проведение платежа через третьих лиц.

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    9 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Совет ЕС утвердил выплату Украине 4,2 млрд евро помощи

    Совет ЕС утвердил выплату второго транша помощи Украине в 4,2 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

    Совет Европейского Союза утвердил выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине объемом 4,2 млрд евро. Это решение подтверждено в официальном заявлении, переданном ТАСС. Выделенные средства являются частью общего пакета помощи в 50 млрд евро, о котором было объявлено в декабре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого Украина получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

    Соединенные Штаты предоставят Киеву пакет военной помощи на 988 млн долларов в рамках программы USAI по закупке нового оружия для Украины, сообщил Пентагон.

    Киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

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    9 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    США отказались поддержать призыв Папы к рождественскому перемирию

    Госдепартамент не поддержал призыв Папы Франциска к перемирию на Рождество

    Tекст: Максим Попов

    Администрация США не поддержала призыв Папы Франциска к рождественскому перемирию, сославшись на право Украины на самооборону и сложность конфликта с Россией.

    Как сообщило ТАСС, администрация Соединенных Штатов не поддержала призыв Папы Франциска к рождественскому перемирию в зонах конфликтов. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что существуют конфликты, в которых США пытаются добиться прекращения огня, такие как в Газе и Судане.

    На вопрос о присоединении США к призыву понтифика Миллер отметил, что решение о перемирии в конфликте между Россией и Украиной должна принимать Украина. «Украина имеет право защищать себя,» – подчеркнул дипломат, добавив, что Россия вряд ли откликнется на призыв Папы и разоружится в одностороннем порядке.

    Миллер также заявил, что США хотят урегулирования конфликтов, но это не обязательно означает немедленное прекращение огня. Ранее Папа Римский Франциск призвал к перемирию на Рождество во всех конфликтных зонах, включая Украину и страны Ближнего Востока.

    Напомним, в ноябре The Independent сообщило о создании альянса между Трампом, Орбаном и папой Франциском. По мнению обозревателей, союз будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины.

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    11 декабря 2024, 14:30 • Новости дня
    Каллас: Замороженные активы России ЕС полностью потратит на Украину

    Tекст: Евгения Караваева

    Кая Каллас заявила, что ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины, сообщает ТАСС. Она добавила:  «Но я сомневаюсь, что там что-нибудь еще останется».

    Использование активов России, по оценкам европейских источников, означает, что средства пойдут на финансирование интересов ЕС в различных ресурсных и промышленных секторах Украины после окончания конфликта. Эта позиция предполагает окончательное расходование без остатка.

    Российская сторона уже направила предупреждение ЕС о том, что все заблокированные активы должны быть возвращены. При этом подчеркивается, что экспроприация доходов от реинвестирования является нарушением международных норм и управления финансовой системой, основанной на долларе.

    По данным Еврокомиссии, в настоящее время заблокированы российские активы на сумму более 200 млрд евро. Из них 176 млрд находятся на счетах депозитария Euroclear.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший европейский депозитарный центр Euroclear отказался поддержать инициативу Евросоюза по изъятию заблокированных российских активов, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы и необходимость взять на себя обязательства по избежанию потерь.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Трамп может попытаться отменить санкции, замораживающие активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине.

    Маск раскритиковал планы США предоставить Украине кредит, назвав это решение «за гранью безумия».

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    10 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Politico: Авиакомпании ЕС проигрывают Китаю из-за закрытия неба России

    Politico: ЕС сокращает авиарейсы в Китай из-за закрытия воздушного пространства России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские авиакомпании сократили рейсы в Китай из-за необходимости обхода воздушного пространства России, что увеличивает время перелета и расходы.

    Европейские авиаперевозчики терпят убытки по сравнению с китайскими авиакомпаниями из-за закрытия воздушного пространства России, передает ТАСС.

    Ведущие компании стран ЕС вынуждены сокращать количество рейсов в Китай, так как обход территории России увеличивает время и стоимость полетов. Китайские конкуренты не сталкиваются с такими трудностями, что ставит европейцев в невыгодное положение.

    «Это невыгодное конкурентное положение для европейских перевозчиков», – отметила руководитель берлинского аэропорта Алетта фон Массенбах. Politico сообщает, что пять европейских авиакомпаний уже отменили рейсы в Азию. В ответ на это Еврокомиссия пообещала исследовать ситуацию на международных маршрутах, однако эксперты сомневаются в решительных мерах со стороны Брюсселя.

    Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Уолш выразил скептицизм по поводу возможных действий Еврокомиссии. Он отметил: «Я не рассчитываю, что из этого что-либо выйдет». Исследователи Немецкого аэрокосмического центра показали, что рейсы из Лондона, Парижа и других городов ЕС увеличились в среднем более чем на 100 минут, а цена билетов выросла на 43,5 доллара.

    С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года страны Запада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Россия запретила полеты над своей территорией авиакомпаниям из 36 стран, включая ЕС и Канаду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор SAS сообщил, что компания понесла убытки после запрета полетов над Россией, запрет негативно сказался на финансовых показателях авиакомпании. Авиакомпании США потребовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией, что вызвало критику со стороны конкурентов. В ЕС потребовали от России отменить плату за перелеты над Сибирью для западных авиакомпаний, что стало предметом напряженных переговоров между сторонами.

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    9 декабря 2024, 14:32 • Новости дня
    Минобороны Румынии опровергло слухи о подготовке к войне

    Минобороны Румынии назвало сообщения о мобилизации дезинформацией

    Tекст: Денис Тельманов

    Генерал-майор Константин Спыну заявил, что сообщения о подготовке Румынии к войне являются дезинформацией, направленной на создание паники среди населения.

    Минобороны Румынии опровергло распространяемые в соцсетях сообщения о подготовке страны к войне, сообщает ТАСС.

    Генерал-майор Константин Спыну отметил, что эти слухи являются дезинформацией, цель которой – сеять панику и неуверенность среди населения. По словам Спыну, утверждения о закрытии границ, сосредоточении военной техники и мобилизации резервистов не соответствуют действительности.

    Спыну пояснил, что рутинные перемещения военной техники и праздничные мероприятия, такие как военный парад на национальный день Румынии, ошибочно интерпретируются как подготовка к войне. Он подчеркнул, что такие манипуляции являются частью дезинформационных кампаний, направленных против суверенитета Румынии и НАТО.

    Генерал-майор также опроверг слухи о мобилизации молодежи и резервистов. Он напомнил, что обязательная военная служба была отменена в 2007 году и может быть восстановлена только в случае чрезвычайного положения. Минобороны, по словам Спыну, рассчитывает лишь на добровольческие инициативы для увеличения мобилизационного резерва, предлагая два-три раза в год вакансии для резервистов-добровольцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Румынии принял решение об аннулировании первого тура президентских выборов, что вызвало заявление независимого кандидата Кэлина Джеорджеску о подрыве демократии и правового государства. Кроме того, Джеорджеску подчеркнул, что нынешняя администрация США стремится втянуть Румынию в конфликт на Украине, и призвал граждан прийти на избирательные участки в воскресенье.

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    10 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Еврокомиссар из Латвии потребовал от Франции сократить госдолг

    Еврокомиссар из Латвии Домбровскис потребовал от Франции продолжить сокращение дефицита и госдолга

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил о необходимости Франции продолжить меры по снижению государственного долга и дефицита бюджета в соответствии с планами.

    Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис призвал Францию продолжать движение по пути сокращения госдолга и бюджетного дефицита. Он подчеркнул важность этого вопроса накануне встречи министров финансов Европейского союза в Брюсселе, передает Bloomberg.

    «Как известно, Франция сейчас находится в процессе формирования нового правительства, поэтому сегодня мы будем обсуждать среднесрочный план налоговой структуры Франции, по которому Комиссия дала положительную оценку», – заявил Домбровскис журналистам.

    Он добавил, что Франции важно придерживаться курса на снижение бюджетного дефицита и государственного долга.

    Франция, как одна из крупнейших экономик Евросоюза, играет ключевую роль в финансовой стабильности региона. Домбровскис отметил, что сокращение долговых обязательств и бюджетного дефицита станет значительным шагом на пути к укреплению экономической дисциплины в стране.

    Ранее социологическое исследование показало, что 53% французов поддерживают отставку правительства после вотума недоверия, выдвинутого депутатами Национального собрания.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Франция оказалась на краю финансовой пропасти. Также сообщалось, что конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе.

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    11 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Песков опроверг передачу Орбаном посланий Путину от Трампа

    Песков: Орбан не передавал Путину послания от Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не передавал никаких посланий от избранного президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    На вопрос, была ли передача сообщений, Песков кратко ответил: «Нет». Помимо этого, Песков подчеркнул, что инициатива по проведению переговоров между Путиным и Трампом пока не исходила от американской стороны, сообщает ТАСС.

    «Не готовится. Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа», – отметил он, добавив, что российская сторона будет ждать до инаугурации нового президента США.

    Напомним, Путин и Орбан провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали вопросы, касающиеся ситуации на Украине и подчеркнули отказ украинского руководства от мирного урегулирования конфликта.

    Орбан сообщил, что его часовой телефонный разговор с Путиным прошел на фоне самых опасных недель конфликта на Украине, и подчеркнул использование всех дипломатических средств для достижения мира.

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    Главное
    ЕС согласовал новый пакет санкций против России
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    Ветряки заставят Европу поднять цены на электроэнергию

    Европейские инвесторы начали отказываться от вложений в морские ветряные электростанции. Это стало невыгодно. Их отпугивают низкий спрос и цены на электроэнергию. Эксперты уверены, что ЕС пойдет на все, чтобы поддержать возобновляемые источники энергии, в которые уже были вложены огромные средства. Даже на дополнительные налоги, которые заплатят простые европейцы. Подробности

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    Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России

    Падение правительства Башара Асада изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Избавившись от последней значимой части иранской «Оси сопротивления», Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии. До этого Тель-Авив практически полностью ослабил других союзников Тегерана в регионе. Сможет ли Иран оправиться от столь масштабного ущерба и что это означает для интересов России в регионе? Подробности

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    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе

    Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе? Подробности

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    В споре с Трампом Зеленский пошел на серьезный риск

    Дональд Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов прежде всего от Владимира Зеленского. Однако планы избранного президента США наталкиваются на упрямство главы киевского режима. Почему Зеленский позволяет себе почти хамство в адрес американских властей и что будет делать в этой ситуации Трамп? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    • Почему пал Асад

      Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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