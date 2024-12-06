Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
ЕС не утвердил 15-й пакет санкций против РФ из-за разногласий по нефти
Reuters: ЕС не утвердил 15-й пакет санкций против России
Представители стран Европейского союза сообщили, что ЕС не смог утвердить 15-й пакет санкций против России из-за разногласий по продлению сроков вывода инвестиций и импорта нефти, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters, пакет включал в себя продление для Чехии права на импорт российских нефтепродуктов, поступающих через Словакию. Однако принятие было заблокировано двумя государствами – членами ЕС из-за разногласий по поводу продления срока вывода европейских инвестиций из России.
Пакет санкций также предусматривал ограничения в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть. В то время как Чехия заявила, что не нуждается в продлении разрешения на импорт топлива на основе российской нефти, Словакия стремилась сохранить соглашение, срок действия которого истек в четверг. Члены ЕС договорились вернуться к обсуждению этого вопроса позже.
Ранее сообщалось, что Европарламент в новой резолюции намерен призвать ЕС принять 15-й пакет санкций против России, расширив ограничения в ключевых экономических секторах, включая металлургию и энергетику.