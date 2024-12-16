ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»

ЕС решил ввести санкции против граждан России, Грузии и Молдавии за «гибридные действия»

Tекст: Антон Антонов

Со ссылкой на список, к которому получил доступ корреспондент радиостанции в Брюсселе, Польское радио сообщает: «Есть первые записи в санкционном списке ЕС за гибридные действия России», – передает РИА «Новости».

По данным радио, в санкционный список вошли сотрудники спецслужб, военные, предприниматели, эксперты и журналисты. Лицам, попавшим под санкции, будет запрещен въезд в страны ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Кроме того, они не смогут получать финансирование от ЕС.

В санкционном списке также фигурируют несколько организаций. На данный момент список засекречен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в октябре внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

Кроме того, в декабре европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России.