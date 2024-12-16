  • Новость часаЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Экономику Германии принесли в жертву досрочным выборам
    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    Зеленский собрался наладить поставки украинского зерна в Сирию
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    Российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР
    ВС России уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ
    Власти России заявили о снижении добычи угля
    Каладзе назвал Зурабишвили «врагом Грузии»
    Мнения
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    61 комментарий
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечет».

    24 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    9 комментариев
    16 декабря 2024, 01:47 • Новости дня

    ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»

    ЕС решил ввести санкции против граждан России, Грузии и Молдавии за «гибридные действия»

    ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз решил ввести санкции против 16 граждан России, Грузии и Молдавии за предполагаемую гибридную деятельность, сообщает Польское радио.

    Со ссылкой на список, к которому получил доступ корреспондент радиостанции в Брюсселе, Польское радио сообщает: «Есть первые записи в санкционном списке ЕС за гибридные действия России», – передает РИА «Новости».

    По данным радио, в санкционный список вошли сотрудники спецслужб, военные, предприниматели, эксперты и журналисты. Лицам, попавшим под санкции, будет запрещен въезд в страны ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Кроме того, они не смогут получать финансирование от ЕС.

    В санкционном списке также фигурируют несколько организаций. На данный момент список засекречен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в октябре внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

    Кроме того, в декабре европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России.

    13 декабря 2024, 22:33 • Новости дня
    Мэр Тбилиси извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии

    Каладзе извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии в 2018 году

    Мэр Тбилиси извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе принес извинения за выдвижение Саломе Зурабишвили на выборах президента в 2018 году.

    «Хочу в первую очередь извиниться перед нашим населением. Я никогда об этом не говорил, но сейчас позволяю себе извиниться перед населением за то, что именно усилиями «Грузинской мечты» оказалась там, где находится сейчас эта женщина (Зурабишвили – прим.), которая с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам», – приводит ТАСС слова Каладзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зурабишвили решила не покидать президентский дворец после окончания срока. До этого сообщалось, что вопрос выселения президента Грузии из ее дворца, который она отказывается покидать по истечении полномочий, стал актуальным в преддверии выборов нового президента 14 декабря.

    Коментарии (17)
    14 декабря 2024, 21:58 • Новости дня
    На грузинском курорте Гудаури найдены тела 11 индусов и одного местного жителя

    Tекст: Вера Басилая

    На грузинском горнолыжном курорте Гудаури были обнаружены тела 12 человек, среди которых 11 граждан Индии, причиной их смерти мог стать угарный газ, сообщили в правоохранительных органах.

    На горнолыжном курорте Гудаури в Грузии обнаружены тела 12 человек. Среди погибших 11 граждан Индии и один местный житель, передает канал «360».

    По данным МВД Грузии, все погибшие были сотрудниками индийского ресторана. Следствие рассматривает версию того, что причиной их смерти стал угарный газ. В помещении ресторана находился генератор, установленный после отключения электроэнергии, что могло привести к трагедии.

    После обнаружения тел было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    Ранее на предприятии по производству мучных изделий в Барнауле двое сотрудников отравились сероводородом и были госпитализированы в тяжелом состоянии. До  этого под Екатеринбургом десять человек отравились токсичным соединением в теплице.

    Коментарии (5)
    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 18:38 • Новости дня
    Зурабишвили: Никто никого не выбирал. Ничего не произошло

    Саломе Зурабишвили заявила, что в Грузии «никаких выборов не было»

    Зурабишвили: Никто никого не выбирал. Ничего не произошло
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем первом заявлении после выборов назвала результаты нелигитимными, потому что «никто никого не выбирал».

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые публично выразила свое отношение к итогам президентских выборов в стране. По результатам голосования новым главой государства был избран бывший футболист Михаил Кавелашвили, передает Ura.Ru.

    «Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», – заявила Зурабишвили.

    Она вышла к собравшимся в Тбилиси митингующим, которые не признают легитимность состоявшегося голосования.

    Президент выразила благодарность жителям, которые вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство.

    Ранее Центризбирком Грузии объявил об избрании нового президента страны, которым стал депутат и бывший футболист Михаил Кавелашвили.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действующий президент Саломе Зурабишвили будет вынуждена покинуть свой пост через две недели, несмотря на ее отказ признать результаты выборов.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, есть ли у Саломе Зурабишвили малейшие юридические основания остаться у власти.

    Коментарии (43)
    14 декабря 2024, 11:21 • Новости дня
    ЦИК Грузии: Выборы президента страны состоялись
    ЦИК Грузии: Выборы президента страны состоялись
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Выборы президента Грузии состоялись, так как в них приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

    Выборы президента Грузии состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, состоящей из 300 человек, передает ТАСС.

    К 10.30 мск в процессе голосования приняли участие 170 членов коллегии выборщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла пешком мимо здания парламента в Тбилиси, где проходят выборы президента страны, на фоне акций протеста. Зурабишвили ранее заявила, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий. В субботу в Тбилиси у здания парламента собрались первые группы протестующих.

    Коментарии (14)
    13 декабря 2024, 06:41 • Новости дня
    США ввели санкции против Грузии

    США установили визовые ограничения для грузинских чиновников

    США ввели санкции против Грузии
    @ mfa.gov.ge

    Tекст: Антон Антонов

    США вводят визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей, санкции вводятся в отношении примерно 20 человек, сообщил Госдеп.

    «Госдепартамент в рамках политики визовых ограничений запретил выдавать визы тем, кто ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В рамках данной политики запрет будет распространяться в том числе на «тех, кто работает правительственными министрами и в парламенте, правоохранителями и чиновниками сферы безопасности».

    Американское внешнеполитическое ведомство осудило акты насилия против протестующих, правозащитников, оппозиционеров и журналистов.

    В заявлении сказано, что США готовят дополнительные меры, включая санкции, для привлечения к ответственности тех, кто, по мнению Вашингтона, подрывает демократическое развитие Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты в декабре заявили, что готовы применить дополнительные санкции в отношении Грузии в связи с подавлением протестов грузинскими властями. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупреждал, что санкции США по отношению к гражданам Грузии «приблизили отношения к критической черте».

    С 2009 года США и Грузия являются стратегическими партнерами, однако летом США заявили, что переносят военные учения с Грузией на неопределенный срок из-за «пересмотра отношений».

    Коментарии (12)
    13 декабря 2024, 21:02 • Новости дня
    Макрон выступил с обращением к грузинам

    Макрон обратился к грузинским политическим силам с призывом к диалогу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон в своем видеообращении призвал политические силы Грузии к диалогу, подчеркнув важность европейских устремлений страны.

    Макрон призвал политические партии к началу конструктивного диалога для решения текущих политических трудностей, передает ТАСС.

    «Я хочу верить, что есть путь, соответствующий европейским устремлениям страны, путь, открытый для вежливого диалога всех политических сил и организаций гражданского общества. За этот диалог несут ответственность все грузины», – сказал он.

    Ранее на этой неделе почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по ситуации в Грузии.

    Коментарии (15)
    15 декабря 2024, 15:54 • Новости дня
    Каладзе назвал Зурабишвили «врагом Грузии»

    Каха Каладзе обвинил президента Зурабишвили в действиях против интересов Грузии

    Каладзе назвал Зурабишвили «врагом Грузии»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил президента Саломе Зурабишвили в том, что она действует вразрез с национальными интересами Грузии, отказавшись смириться с окончанием своих полномочий в декабре, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Каладзе заявил, что Зурабишвили управляется внешними силами, а ее действия противоречат национальным интересам страны. «Она враг Грузии, враг нашей государственности», – подчеркнул он.

    Каладзе также отметил, что Зурабишвили «оскорбляет 1 млн 120 тыс. избирателей «Грузинской мечты», которые проголосовали за мир» на парламентских выборах 26 октября. По его мнению, ее заявления и действия идут вразрез с национальными приоритетами.

    Кроме того, Каладзе выразил уверенность в том, что избранный накануне президентом Михаил Кавелашвили станет «достойным президентом», который будет «достойно служить народу Грузии». Он подчеркнул, что новый президент поддержит мир и стабильность в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в парламенте Грузии впервые появилась оппозиция. В Тбилиси назвали санкции США против грузинских официальных лиц «лишенными смысла». В Грузии пообещали использовать силу для вывода из президентского дворца Зурабишвили.

    Коментарии (15)
    14 декабря 2024, 13:46 • Новости дня
    Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии

    ЦИК Грузии: Михаил Кавелашвили избран президентом страны

    Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Центризбирком Грузии сообщил об избрании нового президента, им стал Михаил Кавелашвили.

    Как заявили в ЦИК, после обработки 100% бюллетеней стало известно, что за Кавелашвили проголосовали 55,55% избирателей, передает ТАСС.

    Кавелашвили избран шестым президентом Грузии. За него проголосовали 224 члена коллегии выборщиков из 300. Для победы в первом туре ему было необходимо получить две трети голосов.

    Первые непрямые выборы президента Грузии прошли без помех. Об этом заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.

    «Как мы увидели, и общественность сама наблюдала за всем процессом выборов при помощи прямой трансляции, выборы прошли без помех», – сказал он.

    Ранее в ЦИК Грузии заявили, что выборы президента Грузии состоялись, так как в них приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В субботу в Тбилиси у здания парламента собрались группы протестующих.

    Коментарии (15)
    14 декабря 2024, 09:33 • Новости дня
    Зурабишвили демонстративно прошла мимо митингующих у парламента в Тбилиси
    Зурабишвили демонстративно прошла мимо митингующих у парламента в Тбилиси
    @ Maria Giulia Molinaro Vitale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла пешком мимо здания парламента в Тбилиси, где проходят выборы президента страны, на фоне акций протеста.

    Зурабишвили прошла пешком по проспекту Руставели в окружении охраны, не делая никаких заявлений, передает РИА «Новости».

    На вопросы журналистов она коротко ответила, что «идет на работу». Зурабишвили направилась в президентский дворец Орбелиани.

    Собравшиеся перед парламентом участники акции протеста с аплодисментами встретили ее появление на проспекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет Президентский дворец после завершения срока полномочий. В субботу в Тбилиси у здания парламента, где проходят выборы президента страны, собрались первые группы протестующих.

    Коментарии (10)
    14 декабря 2024, 01:12 • Новости дня
    Германия заморозила российские активы на 3,5 млрд евро

    Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на 3,5 млрд евро

    Германия заморозила российские активы на 3,5 млрд евро
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза.

    Власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза, передает ТАСС.

    Как отметили в Минфине ФРГ, к ним относятся замороженные средства и экономические ресурсы включенных в санкционные списки лиц или организаций, а также иностранные активы ЦБ РФ.

    По словам представителя ведомства, эта сумма подвержена колебаниям при оценке. Постоянные изменения в приложениях к упомянутым регламентам ЕС, а также завершение процедур расследования в отношении активов также влияют на размер замороженных средств.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словами главы европейской дипломатии Каи Каллас, ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

    Коментарии (15)
    13 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    Рар оценил приоритеты председательства Польши в ЕС

    Политолог Рар: Польша посвятит председательство в ЕС милитаризации Европы

    Рар оценил приоритеты председательства Польши в ЕС
    @ Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    На посту председателя ЕС Польша займется вопросами дальнейшей милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией, а также приложит все усилия для расширения объединения, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Варшава официально представила приоритеты своего председательства в ЕС.

    «В первую очередь Польша постарается использовать председательство для укрепления собственных лидерских позиций. Варшава надеется закрепиться в списке ведущих игроков ЕС, наравне с Парижем и Берлином. Для этого уже весной страна проведет масштабный саммит, в рамках которого попытается придать новый импульс усилению Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Там будут рассматриваться вопросы дальнейшего расширения объединения, а также варианты милитаризации союза на фоне противостояния с Москвой. Польша также попытается взять шефство в Брюсселе в сфере будущего становления Западной и Центральной Украины как буферной зоны с Россией», – отмечает он.

    «Конечно, Варшава приложит максимальные усилия для налаживания хороших связей с администрацией Трампа. Однако добиться этого будет непросто из-за негативных фраз, брошенных польским премьером Дональдом Туском в адрес республиканца во время президентских выборов в США. Тогда в Брюсселе многие считали, что победит Камала Харрис», – акцентирует собеседник.

    «Что касается подходящего к концу председательства Венгрии, то, на мой взгляд, попытки премьера Виктора Орбана найти дипломатическое решение конфликта на Украине достойны уважения. К сожалению, правящие в ЕС либеральные элиты не только не поддержали его начинаний, но и всячески им противодействовали», – заключил Рар.

    Ранее Польша официально представила приоритеты своего председательства в ЕС. По словам представителя Варшавы при организации Агнежки Бартол, среди главных задач – продвижение ограничений против России, расширение объединение и подготовка к возможным мирным переговорам по конфликту на Украине, пишет Deutche Welle (признана СМИ-иноагентом).

    Бартол отметила, что введение 16-го пакета санкций в отношении Москвы планируется уже в начале 2025 года. Она также добавила, что Польша всегда поддерживала ограничения и намерена продвигать их, как только Еврокомиссия представит исходные предложения. В частности, в настоящий момент ведется работа «над дальнейшим введением пошлин на российскую продукцию».

    Кроме того, Варшава будет выступать за географически сбалансированное расширение ЕС, акцентируя внимание на заслугах каждой страны-кандидата. Бартол также затронула тему энергетической безопасности ЕС. Для ее поддержания планируется дальнейшее снижение зависимости от российских энергоресурсов.

    В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил возможность начала мирных переговоров на Украине этой зимой. Он подчеркнул, что Варшава будет придерживаться позиции, что диалог об урегулировании конфликта непременно должен проводиться с участием Киева.

    Коментарии (0)
    13 декабря 2024, 14:33 • Новости дня
    Приднестровье призвало Молдавию совместно обратиться к России из-за газа

    Приднестровье призвало Молдавию обратиться к России и Украине для сохранения газовых поставок

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона, следует из сообщения МИД Приднестровья.

    Министерство иностранных дел непризнаннного Приднестровья предложило молдавским властям в кратчайшие сроки направить совместное обращение к руководству России и Украины. Цель обращения – сохранение поставок российского газа в регион по существующему маршруту, передает ТАСС.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД непризнанной республики, подчеркивается, что Кишинев пока не предпринял практических шагов для достижения договоренностей с Россией и Украиной. Эти договоренности должны обеспечить энергобезопасность Приднестровья и всей Молдавии.

    Предложение Приднестровья об обращении к России и Украине связано с необходимостью обеспечения стабильных поставок газа. В текущих условиях это является важным шагом для поддержания энергобезопасности региона.

    Ранее парламент Молдавии утвердил чрезвычайное положение вследствие угрозы прекращения транзита российского газа через Украину.

    Правительство Молдавии также утвердило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе.

    Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности в поставках российского газа через Украину.

    Коментарии (4)
    13 декабря 2024, 11:25 • Новости дня
    Польша назвала приоритеты председательства в ЕС

    Польша назвала приоритетом председательства в ЕС санкции против России и расширение Евросоюза

    Польша назвала приоритеты председательства в ЕС
    @ Aleksander Kalka/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Польша намерена продвигать в рамках своего председательства в ЕС санкции против России, расширение Евросоюза в 2025 году, подготовку к возможным мирным переговорам по Украине, сообщила представитель Польши при ЕС Агнежка Бартол.

    Польша объявила приоритеты своего председательства в ЕС, сообщает Deutche Welle ( признана СМИ-иноагентом). По данным издания, среди главных задач – продвижение санкций против России, расширение ЕС и подготовка к возможным мирным переговорам по Украине. Представитель Польши при ЕС Агнежка Бартол заявила, что ожидается введение 16-го пакета санкций против России в начале 2025 года. По ее словам, Польша всегда поддерживала санкции и намерена продвигать их, как только Еврокомиссия представит предложение.

    Бартол также отметила, что постоянные представители стран ЕС уже согласовали 15-й пакет санкций, который будет принят на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 16 декабря.

    По словам дипломата, Еврокомиссия уже объявила о том, что работает «над дальнейшим введением пошлин на российскую продукцию».

    Кроме того, Польша будет выступать за географически сбалансированное расширение ЕС, акцентируя внимание на заслугах каждой страны-кандидата.

    «Рядом с нашими границами идет война, есть другая война немного дальше, произошли смены правительств в Европе и за ее пределами, и все это создает обстоятельства со многими неизвестными», – заявила Агнежка Бартол.

    В контексте энергетической безопасности Польша планирует работать над снижением зависимости ЕС от российских энергоносителей, отметила Бартол.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил возможность начала мирных переговоров на Украине этой зимой. Он подчеркнул, что Польша будет придерживаться позиции, что переговоры об Украине должны проводиться с участием Украины.

    Польское председательство будет активно работать с Европейским советом и Еврокомиссией для обсуждения этого вопроса на саммите лидеров ЕС 19 декабря.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против российского экспорта сжиженного природного газа в январе после председательства Польши в ЕС. Замминистра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что Евросоюз намерен предоставить Украине заем в 50 млрд долларов, если США выйдут из проекта, используя доходы от замороженных активов России.

    Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

    Коментарии (0)
    13 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Посол России заявил, что разрыв контракта по газу повлечет последствия для Австрии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение австрийской стороны о прекращении поставок российского газа нанесло ущерб российско-австрийским отношениям, оно не останется без ответа, заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.

    Посол назвал разрыв контракта на поставки российского газа с Австрией разрушением «солидной несущей опоры» в двусторонних отношениях, пишут «Известия».

    «Ответственность за принятые решения, продиктованные политической подоплекой, полностью лежит на официальной Вене, и без последствий это, разумеется, не останется», – подчеркнул дипломат.

    Обвинения в адрес Газпрома и последующее прекращение сотрудничества были фактически объявлением многолетнего партнерства с Россией исторической ошибкой, добавил он.

    Россия никогда не ставила целью использовать свои энергоресурсы в качестве инструмента давления на Вену, заметил Любинский.

    Российские энергоресурсы до сегодняшнего дня способствовали стабилизации австрийской экономики, находящейся в рецессии. Однако, несмотря на риски для австрийской промышленности и населения, власти Австрии решили отказаться от российского газа.

    Напомним, австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.

    Коментарии (0)
    13 декабря 2024, 11:48 • Новости дня
    Тбилиси назвал «лишенными смысла» санкции США против грузинских официальных лиц

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «лишенными смысла» и «непонятными» введенные США визовые ограничения против грузинских официальных лиц, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нынешняя администрация США проиграла выборы, ее мандат истекает. Несмотря на это, она от имени американского народа портит отношения с таким важным партнером, как Грузия», – сказал он.

    По его словам, «эта позиция уходящей администрации непонятная и лишена смысла».

    Также Шалва Папуашвили назвал «парадоксальным», что эта администрация США «наказала многолетним заключением участников штурма Капитолия».

    «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку?» – задался он вопросом.

    Кроме того, он напомнил, что США «не вводили санкции и не выступали с жесткими позициями, когда при прежних властях в Грузии особенно жестоко пытали людей, разрушили свободные СМИ, а рэкет бизнеса стал частью государственной системы».

    По его словам, «в те годы во власти США была нынешняя уходящая администрация».

    США ввели визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей, санкции вводятся в отношении примерно 20 человек, сообщил Госдеп.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил с открытым письмом об опасных для демократии тенденциях навязывания политической повестки дня.


    Коментарии (2)
    Главное
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 400 военных и танк
    Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
    The Washington Post: Белый дом присвоил лавры победителей Асада
    Рар: Партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений
    Правительство Израиля одобрило план удвоения населения на Голанских высотах
    Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
    Эксперт сообщил о риске раскрытия данных россиян из-за поддельных нейросетей

    Молдавия оказалась в газовой ловушке из-за Украины

    Молдавия и Приднестровье объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины. В самом худшем случае им грозит энергетический блэкаут и гуманитарная катастрофа. Что может сделать Россия, чтобы помочь соседям? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп решил взяться за Зеленского всерьез

    По случаю провозглашения себя «человеком года» избранный президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time. В том, что касается конфликта вокруг Украины, оно оказалось более интересным и «антиукраинским», чем все, что Трамп говорил прежде. Правда, читать приходится «между строк». Сын Трампа более прямолинеен: Владимира Зеленского ждет удар. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Экономику Германии принесли в жертву досрочным выборам

    Упадок экономики ФРГ должен был стать главным вопросом парламентских выборов в Германии. Однако системные партии страны до сих пор не могут сформулировать планы борьбы с нарастающим кризисом и предпочитают фокусировать внимание избирателей на украинском конфликте. Почему немецких политиков проблемы украинцев заботят больше, чем сложности немцев? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............