Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.61 комментарий
ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»
ЕС решил ввести санкции против граждан России, Грузии и Молдавии за «гибридные действия»
Евросоюз решил ввести санкции против 16 граждан России, Грузии и Молдавии за предполагаемую гибридную деятельность, сообщает Польское радио.
Со ссылкой на список, к которому получил доступ корреспондент радиостанции в Брюсселе, Польское радио сообщает: «Есть первые записи в санкционном списке ЕС за гибридные действия России», – передает РИА «Новости».
По данным радио, в санкционный список вошли сотрудники спецслужб, военные, предприниматели, эксперты и журналисты. Лицам, попавшим под санкции, будет запрещен въезд в страны ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Кроме того, они не смогут получать финансирование от ЕС.
В санкционном списке также фигурируют несколько организаций. На данный момент список засекречен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в октябре внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.
Кроме того, в декабре европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России.