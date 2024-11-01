В США на Хеллоуин произошла стрельба, погибли два человека

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент случился около 1.07 по местному времени, когда множество людей отмечали праздник, передает ТАСС со ссылкой на Fox 13.

По словам Смита, погибли два человека, шесть получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Среди погибших – мужчины, личности которых на данный момент не разглашаются.

По данным полиции, стрельбу устроил 17-летний подросток, вооруженный пистолетом. Подозреваемый задержан на месте происшествия и находится под стражей. Мотивы нападения пока не установлены, ведется расследование.

В сентябре в городе Саффолк американского штата Виргиния произошла стрельба, погибли два человека, трое получили ранения. В октябре бывший гитарист Оззи Осборна Джейк И Ли получил несколько ранений в Лас-Вегасе при стрельбе во время прогулки с собакой.