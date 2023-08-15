«Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.0 комментариев
Применяемое в СВО оружие оказалось в топе продаж «Рособоронэкспорта»
Михеев: Применяемое в СВО оружие находится в топе продаж «Рособоронэкспорта»
Российское оружие, применяемое в спецоперации на Украине, в том числе дроны-камикадзе «Куб», разведывательные БЛА «Орион» и противотанковые комплексы «Корнет», сегодня занимают топовые позиции в продажах «Рособоронэкспорта», заявил гендиректор РОЭ Александр Михеев.
По его словам, топовые позиции в своих сегментах рынка за счет показанной высокой эффективности на поле боя смогли занять комплексы с БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30», «Орион-Э», барражирующий боеприпас «КУБ-Э», новейший 40-мм автоматический гранатомет 6Г27 «Балкан», ПТРК «Корнет-Э» и «Корнет-ЭМ», передает РИА «Новости».
Гендиректор российского спецэкспортера отметил, что в 2023 году зарубежные страны также резко повысили внимания к таким задействованным в СВО образцам вооружений, как разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, танк Т-90МС, тяжелая огнеметная система «ТОС-1А», истребитель Су-35, бронеавтомобили семейств «Тигр» и «Тайфун», системы ПВО С-400 «Триумф», «Викинг», «Тор», а также переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба» и «Игла-С».
«Абсолютно все партнеры компании внимательно следят за применением российского оружия на поле боя, они анализируют и видят плюсы и требующие доработки моменты. Мы и российские предприятия ОПК получаем обратную связь непосредственно из зоны спецоперации и оперативно делаем выводы. Идет постоянная модернизация боевой техники, основанная на реальном опыте», – передает ТАСС слова Михеева.
Ранее президент Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно.