В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»
Путин призвал Ростех увеличить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет»
Производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет» нужно увеличить, они очень эффективно себя показали, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.
«И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Чемезов заверил президента, что Ростех будет работать над поручением.
Ранее Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».